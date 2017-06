Do ritmo que faz arrastar o pé

00:00 · 13.06.2017 / atualizado às 00:01

Se existe um mês em que o forró impera, soberano, por entre os demais gêneros musicais - especialmente no que toca à apreciação do público - esse período é junho. Afinal, é no gingado e na efusividade simplória do estilo, tradicionalmente ligada às manifestações culturais típicas do interior nordestino, que acontecem apresentações e toda uma fartura de movimentos juninos. Faz da cidade uma rota perene de alegria, festa, musicalidade.

Compreendendo bem essa questão, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) idealizou o projeto "Forró da Praça", evento que desde o último dia oito deste mês anima a Praça Verde, um dos ambientes do equipamento. A ação deve seguir durante todas as próximas quintas-feiras deste mês, contemplando os dias 15, 22 e 29, sempre às 19h.Nesta primeira edição do evento, os grupos Borogodó Sistema Estereofônico e Os Muringa assumem o leme das apresentações, recebendo, a cada quinta, um convidado diferente.

Na semana passada, a cantora e compositora Rita de Cássia, considerada um dos grandes nomes do forró, foi quem animou a festa, algo que, nas palavras de Ráu Rocha, vocalista e sanfoneiro do Os Muringa, aproximou bastante o público e gerou um retorno positivo. "Foi uma grande surpresa porque não esperávamos todas aquelas pessoas. Ter a Rita de Cássia conosco no palco creio que permitiu que o público chegasse mais junto. E foi tudo muito bonito", conta.

Nos próximos dias, quem se une aos grupos serão a instrumentista Nicinha do Acordeon e a cantora franco-cearense Paula Tesser (nesta quinta-feira, dia 15); Mel Mattos e Néo Pinéo (no dia 22) e Daniel Groove e Di Ferreira (no último dia, 29).

"É bacana perceber que o projeto traz tanto nomes que são bastantes ligados ao forró quanto aqueles que passeiam por outros gêneros musicais, o que traz uma riqueza imensa ao evento", complementa Ráu, comemorando o feito.

Por sinal, outra característica bastante proeminente do Forró da Praça é o desejo de celebrar e, na mesma medida, resgatar a tradicionalidade do ritmo em questão, contemplando detalhes de um forró que, por vezes, tem sua autenticidade margeada. Muito disso devido à emergência de outros gêneros musicais que, no Ceará contemporâneo, ganham maiores texturas, sonidos e adesão.

Repertório

Com uma combinação de estilos que vai do forró, rojão e baião ao carimbó nortista, o grupo Borogodó Sistema Estereofônico é o responsável pela abertura de todas as noites.

Composta pelos DJs Daniel Goiana e Selekta Fisherman, a formação adentra na pluralidade da execução forrozeira para conferir ao público um som misto, que dialoga com outros tantos ritmos nacionais. O que prevalece, sobretudo, é a brasilidade musical.

Já Os Muringa entremeia forró e humor para trazer às pessoas uma sonoridade leve e contagiante. São ingredientes que, inclusive, rendem momentos de grande descontração no show, com direito à formação de uma quadrilha improvisada nas noites de apresentação.

"O Edinardo, que toca triângulo no nosso grupo, desce do palco e monta a quadrilha ali mesmo, com as pessoas. É sempre bastante engraçada essa parte. No dia 8, aquilo que a gente chama de 'grande roda' ficou literalmente enorme, com tanta gente participando. Esperamos que nas próximas quintas isso também se repita", detalha Ráu.

O repertório da banda - que nasceu em 2009 iniciando os trabalhos em festas de aniversário e eventos de menor porte até ganhar algumas das casas noturnas da Capital - passeia tanto pelos principais sucessos de nomes como Dominguinhos e Luiz Gonzaga, do forró dito "de raiz", quanto pelas canções de Dorgival Dantas, Falamansa e Alceu Valença, por exemplo.

Também sobra espaço para que o quarteto faça a releitura de músicas da Banda Mastruz com Leite e de outras formações consideradas "das antigas" e do grupo Raça Negra, entre outros. Este último, mesmo originalmente pertencente à sonoridade do pagode, não deixa de ser contemplado pela rota musical do Os Muringa.

Segundo Ráu, "a canção 'Cheia de Manias', em especial, sempre faz um grande sucesso entre o público. É uma maneira que a gente encontrou de aproximar diferentes gostos num gênero só, por isso o investimento nessas releituras". Isso não impede, contudo, que algumas das composições assinadas pela própria banda também ganhem o palco.

Fruto dos três CDs já lançados pela trupe, elas versam sobre o sentimento de nordestinidade, daquilo que nos faz um povo uno, singular no mapa. "Nosso investimento, contudo, é mesmo nas releituras, e isso sempre tem trazido um retorno bastante positivo e caloroso de quem nos acompanha", comenta Ráu.

Relevo

Indagado sobre o relevo que o evento confere à tradição forrozeira, Ráu Rocha é contundente e tece um comentário crítico em relação à cena atual de apreciação da música nordestina. "Ter um evento como o 'Forró da Praça' acontecendo é ótimo porque eu sinto que o forró autêntico está perdendo o espaço. E tem muita gente que sente falta desse forró mais tradicional".

Todavia, para o músico, essa possibilidade de troca entre bandas e público soam como um diferencial. Uma tradição a ser mantida. "Muitas pessoas, no final do show da quinta passada, vieram conversar com a gente dizendo que era daquele forró que elas sentiam saudade. O projeto, assim, encaro como uma boa oportunidade para que a tradição não morra, para que o ritmo fique sempre vivo", completa.

Seguindo esse intento, a previsão é que mais edições do projeto aconteçam nos próximos anos, sempre no mês de junho no Dragão, semelhante ao formato do Bloco Chão da Praça, que acontece no período do pré-carnaval. Garantia de valorização da nossa cultura, desse forró que é xodó para a gente.

Mais informações:

Primeira edição do Forró da Praça. Durante todas as quintas-feiras de junho (15, 22 e 29), a partir das 19h, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. Classificação etária: 18 anos. Contato: (85) 3488.8600.