Do lado certo da briga

00:00 · 13.10.2017

Liam Gallagher: após o fracasso com a Beady Eye, o ex-Oasis volta em projeto solo, "As you were", que lembra como o rock mais simples e direto pode ser bom

Liam Gallagher tem 45 anos, a carreira de um veterano e a inconsequência de alguém com metade da sua idade. O cantor inglês ficou famoso em meados dos anos 1990, dividindo o comando do Oasis com o irmão mais velho. Noel Gallagher escrevia as canções, tocava guitarra e cantava uma canção ou outra nos álbuns da banda.

Quando a eterna briga dos irmãos Gallagher pôs fim ao Oasis, em 2009, Noel deu uma maneirada em sua metralhadora verbal, assumiu um tom mais conciliador com outras estrelas do rock (fez as pazes com o arquirrival Damon Albarn e hoje abre shows para o U2). Chegou o mais próximo de ser uma figura simpática que um dos Gallagher é capaz. Lançou dois bons álbuns e foi aclamado. Por alguma razão estranha, Liam foi jogado aos infernos. A Beady Eye, grupo que montou com os demais sobreviventes do Oasis, gravou dois álbuns, melhores que a parte final da colaboração com Noel, mas a verdade é que a banda deu em nada. Os discos foram subestimados, o público torcia para o irmão mais velho e Liam, de saco cheio, resolveu encerrar o projeto.

O prestígio do cantor era grande o suficiente para que sua estreia solo causasse sensação na impressa britânica. Cada fiapo de notícia era avidamente consumido. Enfim, "As you were" foi lançado na sexta-feira passada. É um bom disco de rock e um lembrete que, sem Liam, Noel não teria sido capaz de fazer o Oasis sozinho. Lembra uma lenda do rock, quando Dylan provocou os Stones, dizendo que ele poderia escrever as canções da banda, mas que os ingleses não seriam capaz de criar as dele. Keith Richards respondeu: "ok, você poderia escrever 'Satisfaction'. Mas quem a cantaria?".

Vale o mesmo para Liam, que soa em forma num álbum sem frescuras e invencionices, sujo e com bons riffs. Compositor limitado, Liam Gallagher recorreu a produtores e letristas com um currículo cheio de estrelas pop (do tipo que o fariam vomitar). A fórmula é inesperada, mas fato é que "As you were" deu certo, sem soar como um Coldplay ou um Imagine Dragons.

Ah, a citação dos Stones não é à toa. A banda é referência de um punhado de canções, entre elas a abertura, com "Wall of Glass". Beatles, uma paixão antiga de Liam, também fornece inspiração para as baladas acústicas do álbum. Completam o caldo Primal Scream, Stone Roses,... No fim, "As you were" pode não ter a pretensa sofisticação dos discos de Noel. Mas, justiça seja feita, a melhor música que os Gallagher fizeram foi sem muitos adereços (ouça o disco de estreia do Oasis). E é Liam que nos lembra isso.

Disco

As you were

Liam Gallagher

Warner

2017, 15 faixas

R$ 35