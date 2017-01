Do Kaiser ao Menino

00:00 · 28.01.2017

A arte de dar movimento a desenhos em território brasileiro engatinhou na primeira década do Século XX. Para ser mais exato, as primeiras incursões pelo gênero da animação no Brasil datam de 1908. Muito desse teor pioneiro deveu-se ao trabalho direto de cartunistas da época, como Raul Pederneiras (1874-1953) e o já citado Álvaro Marins, o Seth (1891-1949).

Pederneiras, figura polivalente no meio da comunicação fluminense da época, preparou pequenas charges animadas para uma espécie de noticiário do Pathé-Jornal, feitos a partir de 1907, pela companhia Marc Ferrez & Filhos. A produção deste período resume-se basicamente a estas breves experiências até que em janeiro de 1917, o curta-metragem "Kaiser" se sobressai como produto mais completo.

O trabalho de Seth é considerado o marco inaugural da animação no País, por ser concebido e pensado de forma completa e sistemática, ou seja, apresentava ao público uma básica narrativa com começo, meio e fim.

Ainda no mesmo ano da exibição de "Kaiser", a obra "Traquinices de Chiquinho e seu Inseparável Amigo Jagunço" (sem crédito de animadores) foi exibido no mês de abril, no cinema Haddock Lobo. Este trabalho é relevante por ser a primeira obra em que personagens e situações típicas brasileiras são reproduzidas na tela. Para conseguir esse feito, a companhia Kirs filmes investiu no uso de personagens advindos diretamente da revista "Tico-Tico", decisão que seguia a tendência estrangeira de transpor para a tela personagens das HQs, caso de Little Nemo e Gato Félix.

Mantendo a mesma tendência, o cartunista paulista Eugênio Fonseca Filho, o Fonk, tinha no currículo uma série de animações para peças publicitárias. O realizador arregaçou as mangas e desenvolveu "As aventuras de Billie e Bolle" (1918), produzido e fotografado por Gilberto Rossi. O material foi inspirado nos personagens de quadrinhos norte-americanos Mutt e Jeff, do cartunista Bud Fisher.

Em 1928, o produtor Luiz Seel une-se ao caricaturista Belmonte para realizar uma série de seis complementos cinematográficos intitulados "Brasil Animado", todos em formas de charges animadas. Vale destacar que todo este material até aqui comentado perdeu-se com o tempo. Quem acabou se tornando o mais antigo curta de animação brasileiro com a cópia preservada foi justamente outra cria de Luiz Seel: "Macaco Feio, Macaco bonito" (1929).

O curta contou com fotografia de João Stamato e mostra a história de um macaco bêbado que foge do Jardim Zoológico e é perseguido pelo guarda e por vários animais daquele local.

Também de Seel, "Frivolitá" (1930) narra a história de uma jovem modernista que, querendo dormir até mais tarde, tem de enfrentar o despertador, o gramofone e um bando de gatos vadios. Um dos trechos foi produzido com som óptico.

A precariedade em torno do suporte financeiro e técnico para estes criadores garantia causos até dramáticos. É o que aconteceu com o cearense Luiz Sá (1907-1979). Radicado no Rio de Janeiro, o artista tentou, sem sucesso, levar para os cinemas o filme intitulado "As aventuras de Virgulino" (1938).

Segundo o estudo "História da Animação Brasileira", desenvolvido pela designer carioca Andreia Prieto Gomes para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Sá encontrou dificuldades na distribuição da obra e acabou vendendo a única cópia para o dono de uma loja de projetores. O lojista acabou cortando o filme e oferecendo os pedaços aos clientes como brinde. Depois deste infortúnio, a área comercial acabou sendo um mercado mais promissor para o cearense.

Uma produção que divide estudiosos brasileiros é "O Dragãozinho Manso" (1942), de Humberto Mauro (1897- 1983). O curta que conta a história de Jonjoca, um dragão malvado que é derrotado por São Jorge e se torna bonzinho chegou a ser considerado a obra inicial da modalidade stop motion no Brasil. Esse dado consta no amplo trabalho "A Experiência Brasileira no Cinema de Animação", escrito por Antonio Moreno em 1978.

Porém, no artigo "Humberto Mauro e a Animação Brasileira", publicado pela Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), o pesquisador Léo Ribeiro argumenta que a técnica utilizada na filmagem investe no uso de trucagem e manipulação de bonecos, onde inexistiria qualquer indício de animação em stop motion.

Mudanças

"Sinfonia Amazônica", desenho em preto e branco de 1953, foi produzido de forma solitária por um único animador, o bravo Anélio Latini (1926-1986). O esforço de construir mais de 500 mil desenhos resultou em um mérito inigualável. A obra, que levou cinco anos para ser finalizada, representa o primeiro longa-metragem de animação realizado no País. Com influência do estilo Disney, o filme narra sete histórias folclóricas por meio do personagem Curumi e obteve destaque no exterior.

O trabalho de Latini recebeu, entre outros prêmios, os troféus "Estatueta Saci de Cinema", de 1954, prêmio do jornal O Estado de São Paulo e prêmio da Comissão Nacional do Folclore da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Andreia Pietro ainda aponta que o terreno da animação prosseguiu com a produção estatal de filmes educativos durante os anos 1950. Filmes direcionados para o Serviço Especial de Saúde, que, em forma de campanha, destinavam-se à prevenção de contágio, eliminação de focos de doenças e higiene dentro da temática explorada por "Sujismundo" e "Dr. Prevenildo", crias do ícone da publicidade, Rui Pierotti (1937-2005).

Quem destoa desta leva de filmes é Roberto Miller. O realizador se sobressai como precursor de uma nova corrente dentro da animação brasileira. No final dos anos 1950, concebe um bom número de trabalhos experimentais com um tipo de técnica de pintura feita diretamente na película.

Ganhador de duas menções honrosas no Festival de Cannes, "O Átomo Brincalhão" (1961), é um de seus filmes de destaque. Outros realizadores seguiram o exemplo de Miller: no Rio de Janeiro, Stil, Antonio Moreno e José Rubens Siqueira criaram o Grupo Fotograma, que também criou curtas experimentais premiados em festivais.

A década de 1960 parte como momento rico para o uso da animação na publicidade, e a intensa produção de animações publicitárias para a TV foi um caminho de formação para expressiva rede de profissionais. O já citado Perotti foi nome relevante deste mercado, responsável por formar uma geração de animadores voltados ao campo - como Walbercy Ribas, Luiz Briquet e Daniel Messias.

Em 1966, com direção de Wilson Pinto, a então empresa petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás) produziu "Um Rei Fabuloso", trabalho que contava a origem do petróleo, sua exploração, refinamento e utilização. Wilson também deu vida ao famoso comercial "As gotinhas da Esso".

A Lei do Curta-Metragem na década de 1970 consegue aquecer o segmento da animação e chega em um momento no qual se percebe uma movimentação mais acentuada na realização de congressos de cinema e festivais, além da presença da hoje extinta Embrafilme. A lei de obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas também beneficiou animadores e incentivou novas investidas na área.

Mesmo assim, o número de longas-metragens continuava incipiente. Em 1971, após seis anos de trabalho, o quadrinista amazonense Álvaro Henrique Gonçalves finaliza "Presente de Natal", segundo longa brasileiro. Outro desbravador foi Ypê Nakashima que em 1972 entregou "Piconzé", primeiro longa brasileiro a cores. Em ambos os casos, a tendência foi semelhante: equipes reduzidas, muito suor e pouco apoio financeiro.

Números

Segundo dados do Anima Mundi, até hoje, 43 longas metragens foram produzidos no Brasil. Um nome nessa contagem de criadores merece menção. O dono da Turma da Mônica, Maurício de Souza, foi um dos responsáveis pela popularização dos filmes brasileiros de animação no cinema comercial. A estreia com "As aventuras da turma da Mônica", em 1983 foi um enorme sucesso. Para se ter uma ideia, somente naquela década, foram produzidos cinco longas-metragens abordando o universo d a turminha.

Outro relevante acontecimento nos anos 1980 foi a proximidade entre a National Film Board do Canadá e a Embrafilme. O acordo de cooperação técnica, assinado em 1985, possibilitou a criação do Centro Técnico Audiovisual, (CTAv). O objetivo era auxiliar na formação de animadores e fomentar a produção de animação no País. Assim, o CTAv ofereceu cursos com os canadenses Jean Thomas Bédard e Pierre Veilleux e colaborou com a formação de uma nova leva de animadores como César Coelho, Aida Queiroz e Daniel Schorr.

Em Fortaleza, após uma oficina do CTAv com os animadores Telmo Carvalho e Zé Rodrigues, consolida-se, em 1986, o Núcleo de Cinema de Animação do Ceará. Sete anos depois, a iniciativa passa a funcionar na Casa Amarela Eusélio Oliveira, onde permanece até hoje como Núcleo de Cinema de Animação da Casa Amarela (Nuca).

A crise do polo cinematográfico brasileiro nos anos 1990 declinou o mercado como um todo. Durante os anos de recessão da era Collor, investimentos no setor reduziram drasticamente. Uma das razões do "renascimento" da animação coincide com a criação do Anima Mundi, em 1993. Marcos Magalhães (já premiado em Cannes com o curta "Meow!") juntou-se aos seus ex-alunos de CTAv, Cesar Coelho, Aida Queiroz e Lea Zagury e criaram o Festival.

Com a evolução do Anima Mundi, artistas começaram a produzir mais para exibir no evento, o que colaborou com o fomento e fortalecimento do mercado no Brasil. Apenas dois longas conseguiram chegar ao cinema nesta década. "Rock & Rudson" (1994), de Otto Guerra e "Cassiopéia" (1996), de Clóvis Vieira, primeiro filme de animação brasileiro feito integralmente em computador - um marco que abriu novas possibilidades técnicas para o setor.

Os anos 2000 despontam com nova força e a presença de realizadores brasileiros no mercado internacional pontua esta fase. Entre "Kaiser" (1917) e os mais recentes "O Menino e o Mundo" (2013) e "Trabalho Interno" (2016), os 100 anos de animação brasileira representam o árduo e valoroso amor à arte dos mais diferentes criadores. Resta aguardar por mais aventuras no futuro. (AL)