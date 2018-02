Diretora esmiúça impeachment

00:00 · 23.02.2018 por Guilherme Genestreti - Folhapress

O Processo", documentário da brasiliense Maria Augusta Ramos sobre o impeachment de Dilma, estreou no Festival de Berlim nesta quarta (21), na esteira de um ato pró-Lula encampado por brasileiros na Europa, e terminou com ovações à ex-presidente e gritos de "Fora, Temer". A abertura mostra a Esplanada dos Ministérios de cima, cindida pela cerca que, durante o ano de 2016, separou "coxinhas" e "petralhas".

Apoiada por verba de fundos internacionais, Canal Brasil e crowdfunding, a obra de mais de duas horas de duração perambula entre os dois lados do Fla-Flu político. Das 400 horas de material filmado, extrai um filme que faz despertar gargalhadas de um lado, e catarse do outro. O título, que evoca o romance de Franz Kafka, entrega uma tese: a de que a ex-presidente foi julgada com requintes kafkianos - analogia, aliás, feita em certo momento pelo senador Lindberg Farias (PT).

A documentarista não se escora em entrevistas, mas leva sua câmera a perambular como testemunha pela arena popular montada em frente ao Congresso e, sobretudo, pelos corredores do Senado - ela não teve autorização para circular pela Câmara, mas a folclórica votação que se deu naquela Casa em abril de 2016 é mostrada logo no início.

Desses bastidores, ela extrai o que costuma chamar de "teatro da Justiça": os ritos e idiossincrasias dos meandros judiciais, agora no nível político.

Os trabalhos de uma comissão chega a ser comicamente interrompidos para que funcionários do Senado aumentem o volume da campainha que acompanha as sessões - é sobre esse tipo de absurdo que a diretora se detém, por exemplo.

Acolhida em reuniões dos petistas, sua câmera revela estratégias da defesa de Dilma e, muitas vezes, escancara a estafa. Ali reunidos ficam os "protagonistas", pintados com elementos controversos.

Lindberg se torna um aguerrido debatedor, José Eduardo Cardozo, um orador brilhante, dotado de argumentos lógicos e enfáticos; Gleisi Hoffmann surge como a dona de sensatez e de algum mea-culpa ("será que não nos distanciamos demais dos movimentos populares?", indaga).

Cômico

Do outro lado do ringue, a obra indica não imperar a mesma razoabilidade entre os personagens, mas sobrevêm absurdos e comicidade. Ninguém ali personifica isso tanto quanto Janaína Paschoal, a criminalista autora do pedido de impeachment. Ela choraminga, fala de catolicismo, se alonga antes de fazer suas sustentações como se fosse fazer exercícios e é flagrada sorvendo um Toddynho enquanto se debruça sobre os autos.

Na sessão em Berlim, tomada em boa parte por espectadores brasileiros, a advogada virou alívio cômico. Já Bolsonaro e Aécio, motivos de vaias durante a projeção. As falas de Dilma e Cardozo chegam como momentos de catarse.

Ao fim da sessão, após gritos de "Fora, Temer", um espectador perguntou à diretora sobre o fato de o filme passar mais tempo com o lado petista. Ela disse ter tido o acesso franqueado pelos dois lados, mas deixou claro que seu objetivo era "desconstruir a narrativa oficial que se contava à época do impeachment", isto é, "que ela teria cometido um crime".

Duas horas antes da sessão, um grupo de cerca de 20 brasileiros residentes na Europa aproveitou a exibição de "O Processo" para fazer um ato pró-Lula em Potsdamer Platz, a praça que sedia o festival. Sob frio de 4º C, empunharam faixas pedindo a anulação do impeachment.