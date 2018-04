Dias intensos no Pavilhão

00:00 · 27.04.2018

"Baldio" no Cena Casarão ( Foto: Paula Yemanjá )

O fazer teatro liga-se profundamente com a movimentação da cena cultural da cidade. Seja nos palcos - ambiente historicamente mais associado - ou nas ruas, corre a persistência e o embate.

Compreender e ampliar a força desta linguagem artística tem sido uma busca tanto para realizadores como para o público. Presente há 13 anos nesse cenário, o Grupo Pavilhão da Magnólia prossegue como um desses agentes de resistência.

Para celebrar mais de uma década de atividades, a companhia vem realizando desde segunda-feira (23) a "Mostra Pavilhão da Magnólia", que se propõe como território de debates e inclui uma série de espetáculos, apresentações, eventos e palestras totalmente gratuitas. O evento acontece em diversos locais de Fortaleza, como o Cena Casarão (sede do Pavilhão), a Praça José Bonifácio no Centro de Fortaleza, o Cuca Mondubim e o Teatro Antonieta Noronha.

As ações integram espetáculos do repertório do grupo e também parcerias, que fizeram parte da história do Pavilhão ao longo de todos esses anos, desde 2005. É o caso do "IV Encontro de Realizadores de Teatro Infantil", o "Todxs Na Praça" e o "Pavilhão Convida". As atividades contam com apoio do Edital das Artes 2016 da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e do I Edital Cultura Infância da Secult/CE.

Atrações

O espetáculo "Primordia - solo de barro", com Nivea Jorge e Viana Júnior abriu o evento na segunda-feira e, durante a semana, foram realizadas as montagens "Encanta o Meu Jardim", com Rosa Primo e "Maquinista", do Pavilhão da Magnólia. Todas as apresentações foram seguidas de debate.

Na quinta-feira (26) o destaque ficou pela abertura do IV Encontro de Realizadores de Teatro Infantil de Fortaleza, através da oficina "Ludicidade no Teatro Infantil", ministrada por Raimundo Moreira (Cia Prisma de Teatro). Outras atividades do dia incluíram a peça "As Aventuras de João Sortudo", da Cia Prisma de Artes e show da Banda Distintos.

Segundo o coordenador geral do Pavilhão da Magnólia, Nelson Albuquerque, toda essa programação é reflexo do caráter resistente do teatro no Ceará. Para o ator, o atual momento no Brasil necessita cada vez mais de atividades que aproximem a plateia dos artistas. "As comemorações em torno da existência do grupo, para nós, possui o significado de resistência. Representa bem o que é fazer teatro em uma cidade como Fortaleza. É muito difícil diante do caos político e social que testemunhamos", avalia o realizador.

Partindo dessa constatação, Nelson explica o quanto a mostra é motivo de alegria para todos os envolvidos. Uma estrutura cultural capaz de unir grupos e coletivos parceiros, a comunidade do bairro José Bonifácio (onde se localiza o Cena Casarão) e estudantes ligados às artes cênicas. Continuar, realizar e produzir seguem como propósitos motivadores.

"Nesses quatro dias ao lado de coletivos e artistas de outras cidades tivemos a oportunidade de dialogar com a vizinhança, mostrar o que o Pavilhão realiza na Cena Casarão. Outro atrativo foi o contato com alunos da escola pública no Cuca Mondubim. As conversas e debates geraram uma troca bacana e estamos também na Praça, entendo a importância de ocupar os espaços públicos", detalha Nelson.

Mostra de fôlego

Com a premissa de refletir sobre o fazer teatral para crianças em Fortaleza, a programação é reforçada pelo IV Encontro de Realizadores de Teatro Infantil de Fortaleza. Com a finalidade de fortalecer a linguagem do Teatro para a infância na capital cearense, a atividade promove um território rico para trocas de saberes e construção de diálogos - reafirmando, assim, a relevância artística, educacional e social da arte.

Hoje, o encontro dá continuidade à oficina "Ludicidade no Teatro Infantil", com Raimundo Moreira e recebe, às 19h, a mesa de debate "Teatro e Cultura Infância". Além do Pavilhão da Magnólia, participam Edneia Tuti, Emidio Sanderson, Raimundo Moreira e os grupos convidados Alumiar Cenas e Cirandas, Bandeira das Artes, Bricoleiros, Cangaias Coletivo Teatral, Cia Prisma de Artes, Comédia Cearense, Comedores de Abacaxi S/A, Grupo Ânima, Grupo Bagaceira de Teatro, Grupo VEMART e K'Os Coletivo.

Às 20h30, realiza-se o lançamento do catálogo de Espetáculos Infantis 2017/2018. O documento apresenta dados e análises de trabalhos recentemente realizados na área. De acordo com Nelson, a publicação reúne realizadores e suas respectivas obras, costurando uma clara demanda de teatro em Fortaleza. Cerca de 200 exemplares foram confeccionados e serão distribuídos para grupos e população.

Além dessa série de atividades formativas, a Mostra Pavilhão da Magnólia apresenta até segunda-feira (30) mais três montagens. Pela ordem, hoje o público pode conferir "Ogroleto", no Teatro Antonieta Noronha; amanhã, 19h, será vez do Espetáculo "Baldio".

Nelson explica que a mostra continua até segunda (30). Explica-se. A programação oficial é até sábado, porém o Pavilhão da Magnólia também participa da Maloca Dragão 2018, com a peça "Urubus". Na primeira data (domingo, 29), a apresentação ocorre no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC); na segunda-feira (30), no Centro Cultural Bom Jardim.

Surgido em 2005, o Pavilhão da Magnólia é um dos expoentes do teatro em Fortaleza, com uma prática voltada para ações que movimentam a cena cultural da cidade. Com produções para o palco, rua e para o público infantil, o grupo produziu espetáculos como "A Revolta das Coisas (2005)", "O Pássaro Azul (2008)", Pétalas (2009), "Festa" (2012) e outros.

O Pavilhão também realiza residência artística no Teatro Universitário desde 2012, sendo um dos principais agentes responsáveis pela revitalização do espaço; desde 2014, executa ainda o projeto "Centro em Cartaz" no Teatro Carlos Câmara, em parceria com a Secult/CE. O equipamento foi revitalizado recentemente, após 20 anos de abandono, mas não deixa de enfrentar problemas estruturais.

Programação

Hoje

9h às 12h - IV Encontro de Realizadores de Teatro Infantil de Fortaleza/ Oficina "Ludicidade no Teatro Infantil" com Raimundo Moreira (Cia Prisma de Teatro)

Local: Cena Casarão. Gratuito

15h - Mostra Repertório

Espetáculo "Ogroleto", com Pavilhão da Magnólia

Local: Teatro Antonieta Noronha

19h - Mesa de debate "Teatro e Cultura Infância"

20h30 - Lançamento do catálogo de Espetáculos Infantis 2017/2018

Local: Cena Casarão. Gratuito

Sábado (28)

18h - Intervenção Lambe-Lambe, com Claudemir Santos

Local: Cena Casarão

19h - Mostra Repertório/

Espetáculo "Baldio", com Pavilhão da Magnólia

Local: Cena Casarão