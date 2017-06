Diálogo de letras, sons e imagens

00:00 · 09.06.2017 por Iracema Sales - Repórter

Grupo de alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Helenita Mota, localizada no bairro Serviluz, participa hoje (9) da palestra "Livros, leituras e fotografia: música para os olhos", que será ministrada pela jornalista Izabel Gurgel no Museu da Fotografia Fortaleza.

O evento faz parte da programação da 6ª edição do Festival Alberto Nepomuceno (FAN) - Concertos Solidários", que termina neste domingo (11), às 18h45, com a apresentação da banda Choro Jazz Trio, na Igreja Nossa Senhora da Piedade, bairro Joaquim Távora.

Composto por 20 ações, com foco nas linguagens de música, literatura e fotografia, a maior parte da programação do festival concentra-se em escolas da rede pública.

O projeto teve origem a partir de uma série de concertos de música instrumental, realizada em igrejas católicas, conforme lembra Izabel Gurgel, que viveu a experiência de partilhar conversa sobre literatura e música com moradores de um assentamento rural e alunos da Escola Patativa do Assaré, no município de Canindé.

"Igrejas e escolas existem em todos os lugares", diz, justificando a escolha desses espaços pelos organizadores do FAN, uma realização da produtora Vaga-lume, da diretora do evento, Cris Queiroz, e de Renata Sampaio (DJ Renatinha).

A jornalista participa da programação referente a livros e leitura, que completa o evento, iniciado no último dia 2, com atividades em Fortaleza, Canindé e Juazeiro do Norte, totalizando 10 dias de intensa movimentação cultural. Outro propósito do festival é estreitar o contato com as pessoas, como aconteceu na capelinha do assentamento rural. Na escola, alunos e professores aprenderam mais sobre música e livros ao participarem de conversa com Izabel Gurgel e Renata Sampaio.

Eles aproveitaram para tirar dúvidas sobre os dois temas, que envolvem o coletivo. Conforme Izabel, faz parte da filosofia do projeto promover a inter-relação entre as linguagens e os espaços artísticos.

Mistura

Um dos quatro concertos que acontecerão no domingo, último dia do FAN, terá como palco o Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (MAC-CDMAC), que abriga a exposição "O fotógrafo Chico Albuquerque, 100 anos". A jornalista afirma que a ideia é propiciar a união entre fotografia e música, bem como fortalecer a ideia do acervo cultural público. "Misturamos essas atividades o tempo inteiro", argumenta a jornalista.

De maneira didática e utilizando linguagem sedutora, ela fala sobre a relação entre o acervo fotográfico e os livros. "Ambos são invenções históricas de construções sociais", analisa. A conversa antecipa o mergulho dos adolescentes no mundo mágico da fotografia, cuja visita tem duração de uma hora.

Enquanto isso, Izabel discorrerá sobre a evolução da fotografia, bem como do livro, abordando desde a invenção da imprensa, passando pelos tipos móveis e outros assuntos. A intenção é enfatizar pontos em comum entre as duas linguagens artísticas.

Discussão

O roteiro deve incluir ainda um pouco da história do Museu da Fotografia Fortaleza, que apresenta a trajetória dessa invenção, focando a noção de câmera escura, foto analógica, até chegar ao processo digital.

Izabel considera importante discutir com os adolescentes que a fotografia nem sempre esteve na palma da mão, fazendo referência à câmera acoplada ao telefone celular, dando a impressão de que todos somos fotógrafos.

Nesse processo, aproveita para falar também dos fotógrafos viajantes, ressaltando o aspecto da aventura que perpassa essa importante invenção do século XIX.

No espaço, estão expostos vários modelos de máquinas fotográficas, assim os adolescentes terão acesso a um amplo panorama dessa história, ao manusear livros que contam o desenvolvimento da escrita com a luz.

A visita não se limitará apenas ao pavimento térreo: o terceiro andar também será visitado, com especial atenção às fotografias sobre o Nordeste, captadas pelas lentes do fotógrafo cearense Chico Albuquerque (1917-2000).

O equipamento registra a passagem do cineasta norte-americano Orson Welles pelo Ceará, para a realização do filme documentário "It's all true" - nunca finalizado

No sábado (10), às 16h, também como parte da programação do 6º FAN, será apresentado o espetáculo "Um acordeon na Beira do Mar", com o instrumentista Jair Dantas, na Escola Beneficente de Surf Titanzinho.

Mais informações:

Palestra "Livros, leituras e fotografia: música para os olhos", com Izabel Gurgel. Hoje (9), às 15h30, no Museu da Fotografia Fortaleza (R. Frederico Borges, 545, Varjota). Gratuito. Contato: (85) 3017.3661