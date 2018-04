Dia Internacional da Dança: movimento em pauta

00:00 · 27.04.2018

Uma semana inteira dedicada à arte de dançar. Por ocasião do Dia Internacional da Dança, comemorado neste domingo (29), diversos equipamentos culturais de Fortaleza se juntaram e criaram uma programação integrada.

Com a participação da Vila das Artes, Porto Iracema das Artes, Prodança, Theatro José de Alencar (TJA), Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Karthaz Studio, desde do dia 23 a cidade respira essa linguagem artística, com apresentações e debates.

Nesta sexta-feira (27) a Vila das Artes recebe várias programações, como uma aula-encontro com alunos do curso técnico em Dança da Escola Porto Iracema e do Curso de Iniciação da Prodança, a partir das 8h30.

Em seguida, às 10h, acontece uma conversa sobre formação em dança em Fortaleza com participação de representantes da Vila das Artes, Porto Iracema, Prodança e UFC.

À tarde, das 14h30 às 16h30, a programação continua com a realização do V Colóquio Internacional em Artes do Movimento ExperimentAções, a partir da oficina "Corpo Intenção".

A Vila das Artes finaliza sua participação na Semana com o encerramento da exposição "O Grande Salto", em homenagem ao bailarino cearense Fernando Mendes (1961-1992).

No mesmo dia, o Porto Iracema, também como parte do Colóquio, oferece a oficina "Análise do Movimento com Christine Roquet", das 9h às 11h. Na sequência, até às 12h30, acontece uma roda de conversa sobre a temática.

Toda a programação é gratuita e o público tem a oportunidade de observar aspectos do cenário atual da dança no Estado. "É uma semana muito legal. Os grupos se dedicam, vários equipamentos se reúnem e abrem seus espaços para que possamos testar a dança, experimentar. Na UFC, não tivemos aula durante a semana para podermos participar das atividades", comenta a aluna e bailarina Maria Epinefrina, bailarina que se apresenta no sábado.

Dança profissional

Além das atividades formativas, a Semana da Dança abre espaço para apresentações de bailarinos e coreógrafos, com programação dedicada à dança profissional. O espaço que recebe esses artistas - tanto veteranos quanto da nova geração - é o Karthaz Studio, que apresenta ao público, a partir das 17h de sábado (28), três solos.

Às 18h, quem abre a mostra é a bailarina Silvia Moura, com a nova montagem "Tempestade", no qual aborda a finitude das coisas, o "desistir-existir-resistir e finalmente começar", conforme explica a sinopse. O tema vai ao encontro do atual momento de vida de Silvia, com seus 53 anos de vida - mais de 40 dedicados à dança. A produção é de João Paulo Pinho.

"É um espetáculo muito ao estilo de dança da Silvia, da dança-desabafo, porque além de dançar ela fala, sempre como uma forma de desabafo. É algo muito pessoal dela", aponta Linhares Júnior, diretor do Karthaz Studio.

Novos talentos

Além do trabalho de Silvia Moura, o Karthaz Studio abre espaço para uma das residentes do estúdio, Maria Epinefrina, com a remontagem do espetáculo "Experimento de um Intergaláctico Nº 2".

Aos 20 anos, aluna do curso de Dança da UFC, Epinefrina faz parte da nova geração de artistas dedicados à linguagem. O experimento que propõe neste sábado no Karthaz é parte de um teste para o espetáculo "O Intergaláctico", com estreia marcada para 3 de maio, no TJA.

"Tenho seis experimentos. 'Experimento de um Intergaláctico Nº 2' fala da nossa relação com o corpo, busco descobrir como ele se desdobra no tempo e no espaço", explica.

Logo depois, às 20h, a convidada especial Yasmin Shyrran apresenta um número do chamado "bate cabelo" - estilo de dança popularizado pelo universo drag queen.

"Ao final da noite vamos colocar todo mundo para dançar. Não seria uma celebração à dança se as pessoas não dançassem", explica Linhares Júnior ao lembrar do show do DJ Pullsanti, que fecha a noite no Karthaz Studio.

No domingo, a Semana da Dança se encerra com um café da manhã com integrantes do Fórum de Dança. A partir das 9h, nos Jardins do TJA, os artistas viverão um momento de celebração, mas também de estabelecer reivindicações.

Programação

27/04

8h30 - Aula-encontro com os alunos do Curso técnico em Dança

Local: Vila das Artes

9h - Oficina "Análise do Movimento", com Christine Roquet

Local: Porto Iracema

10h - Conversa sobre formação em dança em Fortaleza

Local: Vila das Artes

11h - V Colóquio Internacional em Artes do Movimento/ Roda de Conversa

Local: Porto Iracema

14h30 - Oficina Corpo Intenção e Lançamento de livro com Denise de Castro

Local: Vila das Artes

17h30 - Encerramento da Exposição Fernando Mendes e Conversa com Eugênia Martins, Emanuelle Beserra, Angela Souza e Jacqueline Peixoto

Local: Vila das Artes

28/04

17h - Abertura Festa do Dia da Dança

Local: Karthaz Studio

18h - Tempestade, um solo de Silvia Moura

Local: Karthaz Studio

19h15 - Espetáculo "Experimento de um Intergaláctico Nº 2", com Maria Epinefrina

Local: Karthaz Studio

20h - Convidada Especial: Yasmin Shyrran

Local: Karthaz Studio

20h30 - Festa com DJ Pullsanti

Local: Karthaz Studio

29/04

9h - Café da Manhã com Fórum de Dança

Local: Theatro José de Alencar