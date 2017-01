Dia de tradição na Praça

00:00 · 03.01.2017

Mestre Pedro Boca Rica: obras deste cearense ocupam importantes museus dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, entre outras nações; Mestre Piauí foi um dos realizadores que receberam o título de "Notório de Saber", Doutor em Cultura Popular pela Universidade Estadual do Ceará (Uece)

Os versos "Meu Senhor dono da casa abre a porta e acende a luz", extraídos da cantiga popular que melhor representa o espírito do Dia de Reis, introduzem a busca por renovação e esperança. De porta em porta, os Reisados reafirmam os desejos de um bom ano e agregam as raízes da formação brasileira. São expressões na música, na dança e nas orações, todas capazes de se modificar dependendo da região do País.

Logo na primeira semana de janeiro, um convite especial para os "donos de casa" fortalezenses é participar da XI Mostra Estadual Ceará Natal de Luz, que acontece na próxima sexta-feira (6), de 8h às 19h, na Praça do Ferreira, Centro.

O dia de apresentações integra as atividades do Edital Ceará Natal de Luz e tem o Dia de Reis como data de celebração. A mostra encerra o ciclo natalino no Estado e destaca uma série de manifestações regionais, através da participação de grupos de pastoril, boi, reisado, lapinha viva, presépio e fandango. O processo de seleção das apresentações incluiu visitas aos eventos natalinos que integram as mostras regionais em todo o Estado. Dentre os participantes serão selecionados 14 grupos, oriundos do interior e da capital cearense, além de convidados.

A cada meia hora, uma atração confirmada da Mostra terá a Praça como palco. A lista dos artistas contempla diferentes cidades do Ceará e a premissa é de que o público confira o trabalho de realizadores consagrados. A festa tem início às 8 horas da manhã com os Brincantes do Cordão do Caruá, entre os realizadores, estão nomes como o Boi Pai do Campo da Faceira de Mestre Chico (10h), Reisado Dedé de Luna do Crato (13h), Pastoril Nossa Senhora de Fátima (15h) e Cortejo de Manifestações do Ciclo Natalino (16h30).

Homenagens

Mas em 2017, o grande destaque da Mostra é a homenagem aos Mestres Piauí e Pedro Boca Rica (1936-1991) - este, in memoriam. Para evidenciar a contribuição dos dois ao universo da cultura cearense, o dia de festejos na Praça conta com a entrega da comenda "Se correr o boi te pega". O próprio Mestre Piauí recebe a honraria. Já a homenagem a Pedro Boca Rica será entregue ao filho do Mestre, Halen Oliveira. A comenda também contempla todos os grupos participantes Mostra.

O Secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano dos Santos Piúba, através de nota enviada pela Secult, explica que no último ano os mestres ganharam reconhecimento com a outorga do título de "Notório Saber em Cultura Popular", feita pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

O novo diploma, foi entregue em sessão solene do Conselho Superior da Uece realizada em Limoeiro do Norte, em 25 de novembro, durante o evento "Encontro Mestres do Mundo".

A academia reconheceu os saberes desses grandes cearenses e estes realizadores podem ministrar aulas-espetáculos, oficinas, todas de saberes, entre outras atividades, com remuneração tendo por referência os valores pagos pela Universidade. "O título marcou ainda o reconhecimento dos saberes populares pela academia, espaço dos saberes científicos e da geração de conhecimento", discorre Piúba.

Mestres

Piauí nasceu Antônio Batista da Silva, em um 15 de setembro de 1939, no Bairro da Maravilha, em Quixeramobim (CE). Aos 12 anos integrou o primeiro Boi de Reisado da cidade, o Boi de "Antônio da Mariáguida" ou "Maria Águeda". O boi de Quixeramobim dança no período entre Natal ao Dia de Reis, quando o boi é morto, ressuscita e se despede até o ano seguinte.

De gestos e atitudes simples, Piauí trabalha como ajudante em uma eletrônica. Durante o ano, agenda agrega exibições a convite, eventos oficiais, festas, entre outras ocasiões. Em 2007, teve título outorgado como Mestre da Cultura e na ocasião foi homenageado pelo então Ministro da Cultura do Brasil, Gilberto Gil, em passagem pela cidade de Quixeramobim.

Em 2012, lançou CD e DVD, e acaba de receber o título de "Notório de Saber", Doutor em Cultura Popular pela Uece. Nos últimos meses, o bravo Mestre enfrentou problemas de saúde e luta para dar continuidade à tradição. Hoje, aos 77 anos, Piauí representa uma labuta de 65 anos dedicados à manutenção do boi, herdado de seus antepassados.

Advindo da localidade de Baixa Grande, então território do município de Ocara, Pedro dos Santos Oliveira, o Mestre Pedro Boca Rica, tornou-se admirador da cultura popular desde criança. Toda esta magia nasceu quando o jovem testemunhava os bonecos dos vários artistas viajantes que se hospedavam na casa do pai.

Aos 18 anos começou a confecção de bonecos e foi dono de vida intensa. As facetas de Boca Rica incluem a de santeiro, bonequeiro, topador de boi (do grupo que fundou, o Boi Tungão), cantor de circo e televisão, vaqueiro, repentista, poeta, sanfoneiro e profundo conhecedor da dramaturgia popular.

Nos mais de 40 anos de dedicação à arte do mamulengo até se consagrar como mestre popular, conquistou da gente simples à geração de artistas, pesquisadores e estudiosos locais, como Rosemberg Cariry, Rejane Reinaldo, Oswald Barroso e Augusto Bonequeiro. O Mestre se despediu em 28 de março de 1991, aos 55 anos, e suas obras desbravaram as fronteiras do Ceará e ocupam importantes museus dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, entre outras nações.

Programação

XI MOSTRA ESTADUAL CEARÁ NATAL DE LUZ

8h - Brincantes do Cordão do Caruá

8h30 - Pastoril Grapel

9h - Dramistas da Lagoa Redonda;

9h30 - Reisado Nossa Senhora da Saúde

10h - Boi Pai do Campo da Faceira, Mestre Chico

10h30 - Pastoril Dona Vilma (Russas)

11h - Boi Coração de Ocara

11h30 - Auto do Boi Boca Rica, Epidemia de Bonecos

12h30 - Coral e Banda Sementes da Arte

13h - Reisado Dedé de Luna do Crato

13h30 - Reisado Nossa Senhora de Fátima

14h - Lapinha Mãe Celina do Crato

14h30 - Boi Ceará do Mestre Zé Pio

15h - Pastoril Nossa Senhora de Fátima

15h30 - Pastoril Mariinha da Ló

16h - Boi Estrela e Mestre Piauí

16h30 - Cortejo de Manifestações do Ciclo Natalino

17h - Homenagem aos Mestres

17h30 - Grupo Miraira - Fandango, Professora Lourdes Macena

Mostra Ceará Natal de Luz. Nesta sexta (6), das 8h às 19h, na Praça do Ferreira - Centro. Gratuito. Mais detalhes em secult.Ce.Gov.Br