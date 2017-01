Dez anos de caminhada

00:00 · 21.01.2017 por Roberta Souza - Repórter

A Cia dos Pés Grandes apresenta espetáculo em comemoração aos dez anos de atuação; desafios do trabalho em grupo são abordados ( FOTO: CAROL BENJAMIM/DIVULG. )

Dos pés que pisoteiam o asfalto aos que sobem num palco - todos podem, de alguma forma, significar um meio de comunicação com o outro; ainda que as conjunturas atuais provoquem ruídos nesse processo de comunicar. Com os bailarinos da Cia dos Pés Grandes foi assim: da dificuldade em permanecerem juntos nasceu o novo espetáculo, uma espécie de desabafo sobre as dificuldades de conviver em grupo.

"Incompleto" celebra os dez anos da companhia, fundada pelo coreógrafo Heber Stalin. Formado apenas por rapazes - oito, para ser mais precisa -,o grupo surgiu num período em que o idealizador observava a presença do homem em cena com muito mais ressalvas do que hoje. "Há 10 anos, quando comecei a montar o grupo, eram escassos os espaços para aprender a técnica em dança com o público masculino; era muito constrangedor demonstrar esse interesse até para a família", recorda o artista.

"E eu tinha essa vontade de potencializar meu aprendizado; sou pedagogo, me interessava o masculino, e queria ter um ambiente propício, então chamei os meninos", conta.

No começo, era com os pares de sapato que Stalin tinha juntado ao longo da trajetória de bailarino que os demais dançavam. As numerações - pequenas para alguns pés maiores - acabaram por dar nome à companhia. Passada uma década, quatro membros da formação original permanecem; os demais já têm mais de um ano de atuação.

Sem sede fixa, mas com o apoio do Theatro José de Alencar e do Teatro das Marias, a Cia conseguiu se firmar ao longo do tempo. Ainda assim, Stalin reconhece problemas logísticos e financeiros advindos da opção por não pleitear editais públicos. E são exatamente essas questões pertinentes "à convivência em grupo, às agonias, prazeres, dores dos bailarinos" que conduzem o espetáculo a ser apresentado logo mais.

Incompleto

A apresentação traz a técnica do sapateado como mola propulsora da composição, usando também o silêncio, que se opõe ao barulho das chapinhas dos calçados. Maurício Silva, músico multi-instrumentista, faz todas as peças musicais, ora sozinho, ora com o computador. Outro recurso que surge é o vídeo, feito pela sapateadora e bailarina Aspásia Mariana, que dialoga com o discurso de grupo e com as "ausências" atravessadas pela Companhia nesses 10 anos.

Elementos da dança contemporânea e das artes marciais também aparecem como resquícios de uma memória presente.

O espetáculo nasceu a partir de outro, "Das coisas que fazemos juntos" (2013), feito em colaboração com Ricardo Marinelli, artista da dança contemporânea de Curitiba - que havia ganhado um edital de residência para pesquisar a Cia. Dos Pés Grandes.

Segundo Stalin, muita coisa ficou de fora desse construção em parceria, e agora está tudo sendo reaproveitado em "Incompleto".

Os intervalos entre um e outro são grandes mesmo, e o diretor da Cia reconhece sua responsabilidade nisso. "Sou um coreógrafo muito lento, muito cauteloso. Fico muito tempo com repertório de pesquisa. É que me preocupa jogar no mundo coisas que não fazem sentido, que não afetem as pessoas, sendo que a gente já vive um mundo muito cheio de entretenimento. Tem que haver um discurso para que as pessoas se afetem minimamente quando saírem do teatro", defende Stalin.

Assim, ele leva pelo menos dois anos para concluir um trabalho. E deixa isso muito claro para quem se interessa na Cia. "Para as pessoas que querem aprender, sou muito honesto, não vou fazer sapateado de 3 em 3 meses", afirma.

Isso não quer dizer, no entanto, que não exista um público atraído pelo grupo. Mulheres frequentam alguns ensaios, de acordo com ele. Uma abertura maior para o feminino vem sendo pensada no contexto atual.

Ainda como parte das comemorações dos dez anos da Cia. Dos Pés Grandes estão previstas a realização de três imersões artísticas com três coreógrafas cearenses: Andrea Bardawil, Silvia Moura e Valéria Pinheiro.

Para encerrar o ano, Stalin pretende fazer uma homenagem à dança cearense, tendo como referência as obras dessas três coreógrafas. Já com "Incompleto", o grupo pretende excursionar pelo Interior do Estado e, em julho próximo, pelo Nordeste brasileiro.

Mais informações:

Espetáculo "Incompleto", da Cia dos Pés Grandes. Temporada nos dias 21 e 22, 28 e 29 de janeiro de 2017, no Teatro das Marias (R. Senador Almino, 233, Praia de Iracema). Sábados, às 20h, e domingos, às 19h. Ingressos: R$ 20 (inteira).