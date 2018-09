Devoção nas telas

00:00 · 13.09.2018

Depois de ser exibido em salas de cinema e figurado na programação de festivais, o longa-metragem "Rita de Redenção", de autoria do cineasta cearense Cássio Araújo, estará ainda mais acessível ao público. A partir desta quinta-feira, 13, o filme está disponível na plataforma YouTube, no canal da produtora realizadora do filme, a Fresta Produções. A data coincide com o início dos festejos de Santa Rita de Cássia, copadroeira de Redenção (ao lado de Nossa Senhora da Conceição), no Maciço de Baturité.

Lançado em 2015, o longa-metragem teve sua primeira exibição em praça pública para milhares de pessoas na cidade de Redenção durante os festejos à Santa Rita de Cássia. Depois, teve estreia oficial no Cineteatro São Luiz, em seguida foi exibido no Cinema do Centro Cultural Dragão do Mar, integrando o projeto TV Cine Dragão, ao lado de outros diretores cearenses como Marcos Moura e Petrus Cariry. Foi exibido na TVC, premiado no FestCine Maracanaú 2016 com Melhor Direção e Melhor Trilha Sonora Original e, em 2017, representou o Brasil na Semana da Cultura Brasileira em Sófia, na Bulgária.

Produção

Cássio Araújo conta que sempre quis realizar um documentário sobre Redenção, mas pensava em abordar a pioneira abolição da escravatura, que aconteceu na cidade antes de ser oficializada em qualquer outro lugar no Brasil. Um histórico de devoção familiar, no entanto, fez com que o rumo do projeto mudasse de enfoque e tratasse da religiosidade local. O roteiro ainda inclui aspectos da vida de Santa Rita, considerada a santa das causas impossíveis.

Parte das filmagens foi realizada na Itália, na cidade de Cássia, berço da santa, com depoimentos de devotos locais. Durante o filme, são mescladas registros de Redenção e da região da Úmbria, onde Cássia fica localizada. Muitas vezes, as paisagens chegam a confundir-se devido à semelhança de suas montanhas.

Disponível em três idiomas (inglês, espanhol e italiano), o documentário conta ainda com a cação-tema, "Perfume de Deus", de autoria do compositor cearense João Mamulengo, interpretada por Fagner e Amelinha.

Documentário e Ficção

O cineasta optou por criar uma narrativa paralela para ilustrar toda a devoção à Santa Rita, tão fervorosa em Redenção, especialmente na época dos festejos. Interpretada pela Leuda Bandeira, a personagem e seus percalços conferem ao projeto o gênero de "docuficção", característico pela inserção de narrativas fictícias no tratamento de assuntos factuais.

Outra decisão estética de Araújo foi utilizar-se do mesmo recurso vigente em "Jogo de Cena", de Eduardo Coutinho, no qual declarações de pessoas que preferem se manter anônimas são interpretadas por artistas contratados. "Tivemos elementos fortíssimos em depoimentos de mulheres muito sofridas, que, por diversos motivos, não poderiam expor sua intimidade. Por isso, tiveram suas histórias lidas por atrizes, entre elas, Antonieta Noronha, em seu último trabalho em vida", conta.

Araújo fala do resultado final das gravações como um "crescente de graças". "As pessoas precisam desse trabalho. Principalmente, num momento como esses em que estamos vivendo. O filme serve de alento e de renovação de fé", afirma. Atualmente, o cineasta espera o lançamento do longa-metragem em Cássia.

Projetos Futuros

Recentemente, Cássio Araújo foi contemplado no Edital Cinema e Vídeo, da Secretaria da Cultural do Estado do Ceará (Secult), para Desenvolvimento de Roteiro de Longa Metragem de Ficção e escreve roteiro para um próximo filme. Intitulada Coração Mambembe, a obra abordará o Circo, uma de suas grandes paixões, falando da magia do picadeiro em contraponto com as agruras pelas quais passam os seus resistentes artistas nos bastidores.

Mais informações:

"Rita de Redenção" (Brasil, 2015), de Cássio Araújo. Disponível no canal Fresta Producoes, no YouTube. Gratuito