Deuses do rock reunidos

00:00 · 02.01.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

O "Quarteto de 1 Milhão de Dólares": encontro inusitado entre os emergentes astros Jerry Lee Lewis, Carl Perkins (violão), Johnny Cash e Elvis Presley (piano).

É comum, ao longo dos anos, o mercado fonográfico ser invadido por algum projeto musical envolvendo artistas renomados. Iniciativas desse porte costumam causar bastante burburinho - afinal, reunir em uma banda (ou disco) diferentes medalhões da indústria é um sonho aguardado por muitos fãs ao redor do globo.

Um dos exemplos mais notórios envolvendo o encontro de titãs da música é o "Million Dollar Quartet", registro sonoro que uniu bambas do quilate de Elvis Presley (1935-1977), Johnny Cash (1932-2003), Jerry Lee Lewis e Carl Perkins (1932-1998). Os bastidores desse histórico momento são o mote principal para a série "Sun Records".

Produzida pelo canal norte-americano CMT, a produção com oito capítulos estreia no dia 23 de fevereiro. A série é baseada no musical "Million Dollar Quartet", vencedor do prêmio Tony em 2010. A proposta é revelar o início das carreiras e detalhes destes artistas em meio aos estúdios da icônica gravadora. Para conduzir toda esta narrativa, a obra tem como fio condutor o empresário Sam Phillips (1923-2003), fundador e produtor da Sun Records.

Phillips será interpretado pelo ator Chad Michael Murray ("Agente Carter" e "Gilmore Girls"). Foi por conta da atuação da Sun Records que jovens músicos tornaram-se pioneiros na mistura de country, R&B e blues. Todo esta efervescente cena deu início a um fenômeno musical que ainda ressoa 60 anos depois da histórica sessão do quarteto.

A série também explora o som criado por artistas como Muddy Waters (1913-1983), B.B. King (1925-2015), Fats Domino e Ike Turner (1931- 2007). Outro tema a ser explorado é o contexto de mudanças políticas e sociais do período.

O novato Drake Milligan estrela como o jovem Presley, com Billy Gardell ("Mike & Molly") como o empresário de Presley, Coronel Tom Parker. Kevin Fonteyne interpreta Cash, ao lado de Christian Less como Lewis e Dustin Ingram como Perkins.

História

Exatamente no dia 4 de dezembro de 1956, Carl Perkins gravava arranjos para um novo álbum que contaria com a participação do estreante Jerry Lee Lewis ao piano. Quando a sessão estava perto de finalizar, quem apareceu foi Elvis Presley, que tinha trocado a Sun pela RCA apenas um ano antes e na época já se encaminhava para se tornar o maior astro do planeta. Após ouvir as gravações daquele dia, Elvis começou a tocar com Carl e Jerry Lee.

Sam Phillips imediatamente entrou em contato com o repórter do jornal Memphis Press Scimitar, Robert Johnson, para que ele pudesse fotografar e escrever sobre a sessão improvisada. De passagem pela Union Avenue, Cash resolveu passar no estúdio a convite de Phillips. Nascia uma lenda da cultura popular.

O encontro foi pontuado pela descontração e um total de 47 canções foram gravadas em uma fita magnética da marca Scotch. Porém, estes registros ficaram guardados em uma lata nas gavetas da gravadora até 1969, quando surgiu pela primeira vez um disco do "Million Dollar Quartet".

Os jovens astros ficaram um bom par de horas demonstrando o amor por canções de country, gospel e o pop contemporâneo daquela época. Após aquele bucólico encontro, a música ocidental mudaria rapidamente.