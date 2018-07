Descortinando o cinema peruano

00:00 · 17.07.2018

Rosa Chumbe (Liliana Trujillo) é uma policial que enfrenta problemas com a bebida e o jogo. Na obra de Jonatan Relayze, ela mora com a filha Sheyla e um neto e após uma briga entre elas, a filha rouba as economias da mãe e deixa o bebê para trás

Promover o cinema realizado entre as nações ibero-americanas é um dos aspectos mais relevantes dentro da trajetória do Cine Ceará. Em 2018, o momento é de ampliar a tradicional característica de perceber a produção de centros culturais tão próximos do Brasil e difundir a relevância do cinema como uma ferramenta de transformação social.

De 31 de julho até 5 de agosto de 2018, na Caixa Cultural Fortaleza, o evento apresenta uma homenagem toda especial ao cinema contemporâneo do Peru. Ao longo de seis dias, a "Mostra de Cinema Peruano" do 28º Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema exibe um total de 16 longas-metragens. O audiovisual do país andino se conecta à programação do evento que acontece oficialmente entre 4 e 11 de agosto.

Um dos pontos norteadores para o serviço de curadoria planejado por Pablo Arellano é estipular uma atenta radiografia da recente produção do país lembrado este ano. Ao esmiuçar estas obras, o desafio é reunir e manter intactas as características de um parque realizador comprometido com as tradições e singularidades daquele lugar.

Outra necessidade é agrupar filmes já consolidados pela crítica como também atuantes nos últimos festivais do mundo. "O país possui um cinema em crescimento e o Cine Ceará quer ser porta-voz disso", avisa em nota o curador.

Panorama

Entre os diretores selecionados, Juan Daniel F. Molero passeia por técnicas visuais influenciadas pela estética do videotape dos anos 1990. Com uma cinematografia ambientada em temas como o mundo cibernético e a influência desta na juventude, sexualidade e cotidiano, o realizador participa da Mostra com os longas-metragens "Reminiscências" (2010) e "Videofilia (e outras síndromes virais)" (2017). Este último, vencedor do Tiger Award no Festival de Rotterdam tem a responsabilidade de abrir a seleção na terça-feira (31), às 19h.

Outro nome com duas produções é Héctor Gálvez, de quem a Mostra exibe "Paraíso" (2009), premiado no Festival de Veneza, e "NN" (2014), com o qual ganhou Melhor Direção no Festival de Cartagena de Índias.

Três diretoras com diferentes estilos e comprometidas em ampliar uma linguagem própria a cada novo filme estão presentes. Na ficção está Claudia Llosa, com trabalhos reconhecidos internacionalmente no cinema experimental. Da diretora será exibido "Madeinusa" (2005), que entre os prêmios recebidos está o de Melhor Filme no Festival de Mar del Plata.

Inéditos

Da cineasta Enrica Pérez o público pode conferir "Climas" (2014), que apresenta o retrato de três mulheres peruanas inseridas em realidades distintas - uma na selva, outra na serra e a terceira na cidade.

Por último, o público poderá conferir o trabalho de Karina Cáceres, que registras através de viagens as contradições, belezas e tradições do Peru. Dela serão apresentados os longas "Cabo para a Terra" (2012) e "Sob a influência" (2016), ambos inéditos no Brasil.

Outra peça ainda não exibida nas salas brasileiras é "O espaço entre as coisas" (2013), de Raúl del Busto. Assim como Karina, o cineastas mescla imagens extraídas de diferentes regiões do Peru com cinema experimental. "Outubro" (2010), de Diego e Daniel Vega, esteve no Festival de Cannes; "Rosa Chumbe" (2015), de Jonatan Relayze levou o prêmio de "Melhor Filme Nacional" no Festival de Lima e "A última tarde" (2014), de Joel Calero, mostra um paralelo entre a cidade de Lima no século XXI e o passado político da esquerda do país no século XX. O filme recebeu o prêmio do público no Festival de Lima e a melhor direção no Festival Ibero-americano de Guadalajara.

Fechando a lista dos realizadores estão os documentários "Continuo Sendo (Kachkaniraqmi)" (2013), de Javier Corcuera, que fala de música e de músicos do Peru, e "Saicomanía" (2011), de Héctor Chávez, que conta a história da primeira banda punk do Peru.

Programação

Terça (31/07)

17h - Coletiva de imprensa - Apresentação das Mostras do 28º Cine Ceará

19h - "Videofilia (e outras síndromes virais)" (2017), de Juan Daniel F. Molero

Quarta (1/08)

15h - "Saicomanía" (2011), de Héctor Chávez

17h - "A última tarde" (2014), de Joel Calero

19h - "Ícaros: uma visão" (2016), de Leonor Caraballo e Matteo Norzi

Quinta-Feira (2)

15h - "Sob a influência" (2016), de Karina Cáceres

17h - "Reminiscências" (2010), de Juan Daniel F. Molero

19h - "Continuo Sendo" (Kachkaniraqmi) (2013), de Javier Corcuera

Sexta-Feira (3)

15h - "A curiosa vida de Piter Eustaquio Rengifo Uculmana" (2014), de Gianfranco Annichini

17h - "Outubro" (2010), de Diego e Daniel Vega

19h - "NN" (2014), de Héctor Gálvez

Sábado (4)

15h - "Cabo para a Tierra" (2012), de Karina Cáceres

16h - Palestra "O Cinema Regional Peruano", de Emilio Bustamante

17h - "Climas" (2014), de Enrica Pérez

19h - "Paraíso" (2009), de Héctor Gálvez

Domingo (5)

15h - "Rosa Chumbe" (2015), de Jonatan Relayze

17h - "O espaço entre as coisas" (2013), de Raúl del Busto

19h - "Madeinusa" (2005), de Claudia Llosa

Mais informações:

"Mostra de Cinema Peruano", No 28º Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema.

De 31 de julho a 5 de agosto, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema).

Gratuito. Contato: (85) 3453.2770