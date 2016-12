De tudo um pouco: do digital ao livro

00:00 · 28.12.2016 por Gilmar de Carvalho* - Especial para o Caderno 3

As tecnologias de ponta e as novas mídias levaram muitos a um clima de euforia. Para Umberto Eco a Internet foi a grande invenção do século XX. Mas nem tudo se resolve no digital. O velho papel tem ainda seu lugar na história da cultura e das comunicações.

A paulistana Ana Luísa Escorel é designer competente e experiente, formada pela ESDI (Escola Superior de Desenho Industrial), curso pioneiro nesta área, no Rio de Janeiro, no qual ela ingressou em 1964. Neste campo, ela nos deu reflexões sobre o ofício nos livros "Brochura brasileira: objeto sem projeto" (Editora José Olympio, 1974) e "O efeito multiplicador do design" (Editora Senac, São Paulo, 1999), este último vencedor, em 2000, do prêmio Museu da Casa Brasileira, na categoria ensaio.

Montou e mantém em funcionamento, desde 2000, a Ouro sobre Azul, empresa voltada para o design gráfico e para a edição de livros. Dentre as publicações com este selo, destaca-se a obra completa do ensaísta Antonio Candido, o que credencia a editora como uma referência para a cultura brasileira.

Não satisfeita, Ana Luisa, que escreve há tempo, publicou "O pai, a mãe e a filha", com o selo de sua editora, em 2010. Foi bem recebida pela crítica e pelos leitores, mas o melhor estava por vir: o Prêmio São Paulo de Literatura, um dos mais importantes do País, ganho com o romance "Anel de vidro", publicado pela Ouro sobre Azul, em 2014.

Em 2016 veio o lançamento do blog "De tudo um pouco", com postagens às segundas-feiras. É obra de uma autora madura, experiente, com o domínio da escrita, como poucos. Ela dosa temas da memória com sua vocação de ficcionista, tangencia a política, porque não era esta sua proposta, e nos deu um material variado, em diálogo permanente com seus leitores, que tinham como dar respostas imediatas, ao contrário da escrita tradicional, que não privilegia esta interatividade.

A teia

Ana Luísa Escorel tem força e delicadeza. Suas postagens nos fazem pensar. Não raro, deve-se voltar ao começo do texto, para o leitor se deliciar com o que ela diz ou insinua.

Esta delicadeza, longe de ser piegas, pode nos surpreender pelo desfecho de um mini-conto ou pelo final abrupto de um relato. Estamos longe da autoajuda. Outras vezes, se instala uma emoção que não é derramada, com uma dosagem extra da função poética. Ana Luisa Escorel nos coloca face a face com o real.

As postagens se sucederam e se alternaram, como só os muito afeitos à escrita sabem fazer. A expectativa criada para a manutenção dos leitores, no tempo dos folhetins, se atualizava. A curiosidade era para saber qual o tema da semana seguinte.

Sem apelações, sem as deixas da linguagem teatral, ela soube nos enredar na sua teia e nos fazer seguidores do blog "De tudo um pouco", pelo que ele trazia de qualidade, em um tempo de crise de criatividade, que nos leva a remakes, citações, e poucos textos que levam a escrita para outros limiares, e os leitores a viverem outras experiências.

"De tudo um pouco" tornou-se livro de 220 páginas, e está à nossa disposição para tantas leituras quanto quisermos, ao subverter os padrões do começo-meio-fim e instalar uma cumplicidade entre a autora e seus leitores. Como disse Todorov: "A obra literária nos revela a interioridade de seres humanos além de nós".

O título com selo da Ouro sobre Azul tem ilustrações, e um cuidado que evidenciam que a designer que Ana Luísa Escorel defende um livro que nos dê prazer de folhear e, mais ainda, de ler.

Em Fortaleza, ele não está nas livrarias, mas pode ser pedido pelo site da Ouro sobre Azul, para entrega em casa, ou pela Cultura, Leitura e Saraiva, pelo preço de R$ 42, se preferir fazer a retirada nas lojas.

De tudo um pouco mostra que há vida inteligente, bom gosto e lições de vida na Internet, e tudo isso pode ir para o papel, sem perda do ritmo, para permanecer e ocupar um lugar que merece na literatura brasileira. Um livro recomendado.

*Escritor e pesquisador, autor de uma extensa obra, com incursões literárias ("Parabélum", "Pluralia Tantum"), acadêmicas (" Publicidade em Cordel", "Madeira Matriz") e ensaísticas ("Rabecas do Ceará", "Artes da Tradição")

Trecho

Umberto Eco (22 de fevereiro de 2016)

Os encontros foram longos e Eco manifestou, em ambos, numa irreverência condescendente, bem dele, conhecimento de certas constantes da cultura brasileira, vistas por nós como traços de indigência, saudados por ele como manifestações de grande originalidade. A tendência para inventar nomes próprios, por exemplo - Isarnildo, Ciliomar, Auni, Walney -, e o uso de sobrenomes ilustres, alguns carregados de estigmas duros de portar, alçados à categoria de prenomes: Washington, Hitler, Lincoln, Chauteaubrind, Edson. Saboreava cada um desses nomes destacando-lhes, deliciado, o som, sílaba por sílaba. E contrapunha a eles a obrigação italiana de identificar os seus por meio dos santos, ou de integrantes da cultura clássica, greco-romana e também da hebreia.

(A crônica, publicada no blog três dias após a morte de Umberto Eco, rememora encontros com o intelectual, na Itália de 1970)

Livro

De tudo um pouco

Ana Luisa Escorel

Ouro sobre Azul

2016, 220 páginas

R$ 42