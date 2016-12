Das telas para os discos

00:00 · 29.12.2016 por Zean Bravo - Agência o Globo

A atriz e cantora Laila Garin: atualmente em processo de gravação, ela prevê o lançamento do primeiro disco para março de 2017

Laila Garin entrou em "Rock story" com a trama em andamento (no ar desde o último dia 9), mas sua presença na história de Maria Helena Nascimento, com direção de Dennis Carvalho e Maria de Médicis, não demorou a causar impacto.

A personagem, que também se chama Laila, é ex-namorada de Gordo (Herson Capri), o dono de gravadora da novela das 19h da Globo. Atrás de uma nova chance na carreira depois de ter abandonado o empresário, e com planos de gravar um CD no folhetim, a cantora da ficção subiu ao palco para cantar "Eu não me arrependo", de Caetano Veloso, logo numa de suas primeiras cenas.

"Achei curioso ter uma personagem com o meu nome e que também é cantora. Mas as coincidências param por aí. Ela tem um caráter duvidoso. É uma mulher que tomou muita porrada da vida, tiraram tudo o que ela tinha, e agora está tentando se reerguer", relaciona a atriz.

Quer dizer... Assim como a personagem, Laila também está às voltas com a gravação de um álbum. Ela lança seu primeiro CD como cantora em março. O disco trará as músicas "Eu não me arrependo" e "Sonhos pintados de azul", que entrou para a trilha sonora oficial de 'Rock story". "Nelson Motta vai produzir duas ou três faixas", adianta.

Falante, Laila faz mistério ao ser perguntada sobre o destino de sua personagem em "Rock story", que não deve ficar até o fim da novela. "Ela chegou para dar uma sacudida na vida do Gordo e da Diana (Alinne Moraes). Já entrei sabendo qual será o desfecho", resume.

Papel de Elis

Baiana, a atriz de 38 anos é da mesma geração de Lázaro Ramos, Wagner Moura e Vladimir Brichta - ela atuou ao lado dos dois últimos em "A casa de Eros!", dirigida por José Possi Neto. Laila começou a estudar teatro aos 11 e canto lírico aos 13. Pavimentou uma carreira nos palcos e ganhou projeção depois de protagonizar "Elis, a musical" (2013), espetáculo em que revivia Elis Regina.

"Foi uma peça que atingiu um público muito grande, mudou a minha vida completamente e me deu a possibilidade de escolher os meus projetos", diz ela, que só agora tomou coragem para cantar sem estar por trás de nenhum personagem. "Esta é a primeira vez que terei um trabalho musical isolado do teatro. Já gravei oito músicas".

A atriz fará uma temporada com sua banda a partir de janeiro, sempre às quintas-feiras, no Beco das Garrafas, em Copacabana. Vai se revezar entre o show com repertório próprio e um outro somente com músicas de Elis Regina.

No dia 6, reestreia no Rio, no Teatro Riachuelo, "Gota d'água (a seco)", versão do clássico de Chico Buarque e Paulo Pontes. O musical fica em cartaz até o Carnaval e é uma transposição da tragédia grega "Medeia", de Eurípedes, para a realidade do subúrbio carioca.

Laila tem ao seu lado nesta empreitada o ator Alejandro Claveaux. Os dois são acompanhados de cinco músicos, sob a direção musical de Pedro Luís. "Depois da temporada carioca iremos mais uma vez para São Paulo", anuncia a atriz.

No início dos anos 2000, Laila fez um estágio de seis meses no Théâtre du Soleil, na França. Ao voltar para o Brasil, trocou a Bahia por São Paulo, onde ficou sete anos. Lá, trabalhou como nomes como Cacá Carvalho, na peça "O homem provisório" (2007). Demorou a estrear na televisão por conta dos compromissos nos palcos.

A atriz só veio para o Rio em 2009. Depois de participações em séries como 'Clandestinos" (2010), "Força-tarefa" (2011) e "Louco por elas" (2012), estreou nas novelas em "Babilônia", no ano passado. Interpretou Maria José, mulher submissa, evangélica, casada com um político corrupto (Marcos Palmeira).

"Sempre tive vontade de fazer novela, mas as coisas foram acontecendo em outra direção até ali. Comecei muito cedo no teatro. Tenho toda uma carreira antes de Elis".