Das conquistas nossas de cada dia

00:00 · 01.02.2017

Victor Nunes descobriu-se com a pintura. Exatamente assim, num processo de assimilação simultâneo enquanto ser humano e artista plástico. No simples ato de receber um pincel e alguns tubinhos de tinta para esboçar um desenho - enquanto estudava Artes Plásticas na Sociedade de Cultura Artística do Crato (SCAC), quando tinha seis anos de idade - o então menino conseguiu visualizar ali bem mais que cores e linhas: enxergou possibilidades.

É uma história de vida que, com o tempo, perpassou o componente individual para desembocar numa abrangência maior. Alcançou, por exemplo, Margareth Novais, coordenadora de Saúde Mental do Crato e integrante do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) -, acompanhante do tratamento de Victor há oito anos.

E poetisa. Uma profissional que conseguiu não apenas ser o pilar médico da trajetória do artista, mas efetivamente o epicentro afetivo, quase materno, de uma estrada que está sendo percorrida com esmero e labuta dos dois.

Esforço

Todo o esforço empreendido pela dupla com vistas à valorização do fazer artístico e das amizades firmadas com a textura do cuidado - como a que eles empreendem - pode ser conferido na exposição e livro homônimos intitulados "Poetas e Loucos Somos um Só". Ambos estão presentes na Galeria Ramos Cotôco, no Theatro José de Alencar (TJA), até 17 de fevereiro e podem ser visitados gratuitamente de terça a sexta-feira, de 9h às 16h, e, aos sábados e domingos, de 14h às 18h.

Disponíveis para venda - com preços variando entre R$ 150 e R$ 300, a depender do tamanho - dezoito telas integram o espaço e revelam o belo enlace entre as poesias contidas no livro, assinadas por Margareth, e a forma de representação das mesmas por Victor.

A inspiração para que o trabalho viesse à tona neste momento deu-se com a inquietação de Margareth em publicar as poesias engavetadas há anos, fruto de intrincado processo de observação do mundo e de si mesma.

"Muitos amigos e familiares me incentivavam a publicar aquilo que eu já havia escrito. E, ao observar o grande talento do Victor na área da pintura, pensei que poderíamos unir as duas artes, a minha e a dele. Assim nascia o projeto", conta.

Temas

Versando sobre temas que vão do mar às próprias lembranças, os poemas da profissional-artista constroem uma identidade que modela anseios, sonhos, fotos. Nada como a apurada sensibilidade de alguém tão próximo como Victor, então, para transformar as palavras escritas em registros cromáticos.

"É interessante porque, mesmo com essa dinâmica tão própria de nós dois, as pessoas conseguem estabelecer uma relação com as obras, conseguem se ver ali", percebe o artista plástico, especialmente após conferir a reação dos frequentadores do CAPS quando se defrontavam com suas primeiras criações.

Foi lá, por sinal, o lugar onde inicialmente as mesmas obras foram expostas, e onde algumas estão até hoje. "Todo o espaço do Centro de Atenção, inclusive, está bem mais colorido com as intervenções do Victor, algo que a gente comemora e sempre incentiva, para que ele nunca deixe de produzir", reitera Margareth.

Curadoria

Muito da familiaridade alimentada pelos dois projeta-se nas paredes da Galeria Ramos Cotôco, com a curadoria também assinada pela profissional. A partir da disposição das obras, percebe-se que a intenção dela foi fazer o espectador caminhar pelas minúcias do processo de visualização do mundo sob a ótica de Victor, priorizando, portanto, a expertise do pintor.

"É um processo que envolve sobretudo a valorização do artista, principalmente quando conhecemos a trajetória de seu trabalho, muito dispendiosa. Ele faz um esforço diário para ganhar visibilidade. Com a mostra, acreditamos que o reconhecimento vai aumentar", torce a curadora.

Para Victor, no entanto, o sentimento vai bem além do próprio reconhecimento. Envolve uma palavra que ele diz de maneira forte ao telefone: "Superação. A Margareth acreditou em mim e agora eu posso fazer isso, mostrar meus trabalhos. É uma gratidão enorme que sinto".

Passagem

O livro e a exposição devem passar ainda, nos próximos meses, pelos municípios do Cariri e Juazeiro do Norte. A intenção, com o tempo, é que a publicação - realizada de forma independente - possa ganhar também as prateleiras das livrarias, jogando ainda mais luz à arte partilhada pelos dois amigos.

Camaradagem que não se traduz apenas em projetos, mas em narrativas de vida. Afinal, foi ao lado de Victor e sua família que Margareth observou o artista ver pela primeira vez o mar, quando vieram à Fortaleza para empreender a exposição; foi dividindo o mesmo espaço hospitalar que o cuidado e a atenção puderam ser sentidos; foi nas conversas informais que brotou o sentimento de reciprocidade.

São expressões que sintetizam algo maior: o valor das conquistas diárias, por tantas vezes anônimas. Geralmente, basta alguém para fazer tudo mudar. E isso, dentre tantas outras coisas, é suficiente.

Mais informações:

Exposição e livro "Entre Poetas e Loucos Somos um Só". Em cartaz na Galeria Ramos Cotôco, no Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525, Centro). Visitações: Até 17/02, de terça a sexta-feira, de 9h às 16h, e aos sábados e domingos, de 14h às 18h. Gratuito. Contato: (85) 3101-2583.