Da Vila Morena ao Estoril

00:00 · 10.01.2017

Estoril: espaço passou por ciclos, ora de elitismo, ora de resistência, firmando-se como uma espécie de "curinga" e referência democrática da cultura fortalezense

Data de 1915 o início da construção do Estoril. O coronel pernambucano José de Magalhães Porto decidiu construir sua residência mesmo sob condições ambientais adversas. Muito próximo da praia, o prédio foi levantado sem projeto e se tornou uma das primeiras edificações da orla fortalezense.

A construção era de taipa, seguindo técnicas da arquitetura colonial e incluindo materiais transportados de países como França e Alemanha. Concluída em 1920, a edificação foi batizada "Vila Morena" (em homenagem à esposa do coronel). José de Magalhães Porto recebia a "alta" sociedade para contemplar os jardins da residência, repleto de aves.

A Vila Morena foi vetor de estímulo para que as ruas do entorno - e o próprio bairro - ganhassem nomes indígenas. Até 1942, o prédio serviu de residência para a família Porto. Com a Segunda Guerra Mundial, a vila foi arrendada para tropas norte-americanas.

Em 1943, o lugar virou um cassino. As noitadas patrocinadas pelo governo dos Estados Unidos ganharam visibilidade social, com programação de danças, jogos e até espetáculos da Broadway. A movimentação tornou-se atrativa para as "Coca-colas", mulheres de Fortaleza que frequentavam o espaço, e algumas se relacionavam com os americanos, à revelia do preconceito machista.

Finda a guerra, no final da década de 40, a Vila Morena foi arrendada para portugueses e ganhou o nome de "Estoril", em homenagem à pequena cidade portuguesa. Passou a funcionar como bar e restaurante. Em 1952, José Alves Arruda, o "Zé Pequeno", assumiu o comando da casa e a população boêmia e os intelectuais de Fortaleza começaram a frequentar e marcar a história do espaço.

Na década de 1960, o Estoril foi alvo de atenção do governo ditatorial. A presença dos intelectuais pelo bar era sinônimo de questionamento do regime militar. A tensão continuou, adentrando os anos 70, também com a frequência da juventude universitária de Fortaleza.

Em 1986, o Estoril, na gestão da então prefeita Maria Luiza Fontenele, foi adequado a normas de preservação, contemplando reivindicações da Associação dos Moradores da Praia de Iracema e projeto de lei do vereador Samuel Braga. Uma sucessão de problemas estruturais passou a marcar a trajetória do espaço, até que a estrutura do prédio cedeu em 1992.

A Prefeitura de Fortaleza comprou o prédio, dessa forma, pagando 250 mil dólares à família Porto. O Estoril foi tombado como patrimônio cultural do município no ano seguinte. Outro vacilo da estrutura, em 1994, finalmente motivou obras de reconstrução, substituindo materiais originais, como a taipa, pelo concreto armado e alvenaria, durante a gestão municipal de Antônio Cambraia. O "novo" Estoril, na época, foi reconhecido praticamente como réplica do original.

Após a reinauguração, o Estoril tornou-se, oficialmente, um centro cultural, sediando restaurante, bar, salão para exposições e espaço para cursos. Durante a gestão de Luizianne Lins, o prédio histórico passou por nova reforma. Parte do programa "Nova Praia de Iracema", a restauração foi uma dentre 11 intervenções em todo o bairro. A obra começou em 2008 e foi entregue em 2012.

Dois anos depois, nova mudança de gestão: através de uma licitação, o empresário Carlinhos Fontenelle (o "Papai", do "Bar do Papai") assumiu o comando da casa ao lado da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor). O contrato de permissão, porém, está expirado. (Felipe Gurgel)