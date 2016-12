Da reverência à resistência

00:00 · 31.12.2016

A banda cearense de metal progressivo Jack the Joker, que lançou seu segundo disco neste mês Jonnata Doll (à esq.), a cantora Laya (à direita) e, abaixo dela, Bruce Dickinson, do Iron Maiden, em Fortaleza ( FOTO: BRUNO GOMES (24/03/2016)/DIV. )

Uma recapitulação do ano para a "música cearense" primeiro faz pensar sobre o que faria parte desse segmento. Embora haja, ao longo da história, tentativas de encarar a música feita no Ceará (ou por cearenses) como um movimento - a exemplo do que aconteceu com o emblemático Pessoaldo Ceará de Fagner, Fausto Nilo, Rodger Rogério, entre outros -, não é simples abrigar um cenário musical como esse, que traz referências locais, por baixo de um guarda chuva só.

LEIA MAIS

.Relembrar é viver

.Fronteiras do cinema

.A letra que já estava lá

Se por um lado o mainstream do forró continua nadando em dinheiro e repercussão em tempos de crise (que o diga Wesley Safadão), a maior parte do músicos cearenses seguem produzindo à base de resistência, inclusive com alguns artistas radicados no eixo Rio-SP.

Em 2016, o Pessoal do Ceará foi bem lembrado, através das comemorações pelos 70 anos de Belchior (26 de outubro) e dos 40 anos de "Alucinação", seu álbum mais influente.

De todas as homenagens feitas ao compositor de Sobral (CE), ele, que se retirou da cena pública há alguns anos, não participou de nenhuma. Sobretudo no segundo semestre, houve uma série de tributos: o giro da banda sobralense Trovador Eletrônico, encabeçada por Léo Mackellene; o lançamento do livro "Para Belchior com amor", organizado pelo escritor Ricardo Kelmer; a agenda do espetáculo teatral "De olhos abertos lhe direi", encenado e dirigido por Ricardo Guilherme.

Com quase 40 anos de carreira, o cantor Lúcio Ricardo fez um lançamento discreto de seu segundo álbum, "Notas da Memória". Vivendo em São Paulo (SP), a cearense Laya se juntou com uma galera do Rio de Janeiro (RJ) e lançou por lá sua boa estreia solo, que falta chegar aos palcos de Fortaleza.

Na próxima sexta (6 de janeiro), Jonnata Doll & Os Garotos Solventes chegam à capital cearense para lançar "Crocodilo", seu segundo álbum, saído do forno no mês passado e respaldado pelas andanças do líder da extinta Kohbaia (CE) com os integrantes vivos da Legião Urbana. Com pegada similar (e músicos em comum, inclusive), a banda Verônica Decide Morrer lançou seu disco homônimo em meados do ano.

Neste mês ainda, o metal progressivo do Jack the Joker colocou a produção cearense desse gênero na agenda da música local, com o lançamento do excelente "Mors Volta". A Água de Quartinha também aproveitou o fim de ano para disponibilizar "Casa Labiríntica" nas plataformas digitais, prometendo para 2017 o lançamento do material físico.

"Lado turvo, lugares inquietos", do Máquinas, foi citado em várias listas de blogs musicais dos melhores discos do ano. Evocando a cidade, o quinteto It Girl lançou "Aterro", em agosto, misturando rock e gêneros populares.

Caio Castelo e seu segundo álbum, "Dois Olhos", saiu no primeiro semestre, sob a tutela de Alê Siqueira (Tribalistas) e baseado em um período recluso no interior de São Paulo. Caike Falcão e Berg Menezes lançaram "Rever" e "Pedra", respectivamente, logo depois. Xodó da juventude, o Selvagens à Procura de Lei lançou "Praieiro" no começo do ano.

EPs

Lançando músicas em EP (formato de álbum reduzido, que normalmente reúne de três a seis músicas, bastante comum hoje), uma série de artistas locais movimentou a cena em 2016. Foi o caso do Swan Vestas e seu primeiro EP, homônimo, lançado em abril e também citado em listas de melhores do ano.

Em meados de 2016, a banda de hardcore Aderiva lançou "Vida Longa e Próspera". No mês passado, o guitarrista Gabriel Yang disponibilizou as quatro faixas de "Dry". Para 2017, o rapper Erivan Produtos do Morro sinaliza o lançamento de seu novo EP, gestado ao lado do produtor Tadeu Patolla (SP), pelo Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes deste ano.

De passagem

Em turnê internacional, vários nomes do metal, além da banda Maroon 5 (em março), passaram pelos palcos de Fortaleza. No final de março, houve "a semana" do show dos britânicos do Iron Maiden na Arena Castelão, que contou com a abertura do respeitado Anthrax (EUA) e um sério alarde pela chegada do avião "Ed Force One", pilotado pelo vocalista Bruce Dickinson.

Logo depois, o Soulfly (EUA, do brasileiro Max Cavalera, ex-Sepultura) foi atração pela segunda vez do Festival Ponto.Ce. Em agosto, os norte-americanos do Megadeth, liderados por Dave Mustaine, sacudiram o Siará Hall, dentro da turnê do álbum "Dystopia". No mês seguinte, foi a vez do Scorpions (Alemanha) reunir, no Centro de Formação Olímpica (Castelão), um público nostálgico, entre fãs do Ceará e de estados vizinhos. (FG)