Da poética das sombras

00:00 · 25.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

Vitor Colares: após longa temporada em SP, o músico voltou a Fortaleza, onde realizou o novo disco

Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o mundo de sol" é o título do segundo álbum do cearense Vitor Colares. A imagem poética trata-se dos primeiros versos de "Beira-Mar", canção de Zé Ramalho. O músico lançou o disco online no último dia 11, reunindo oito faixas inéditas para download, sob a tutela dos selos Suburbana.Co (que esteve envolvido no lançamento da estreia, "Saboteur", 2012) e Banana Records.

O show de lançamento acontece nesta quinta, 26, às 20h, no anfiteatro do Centro Dragão Mar de Arte e Cultura (CDMAC), com acesso gratuito. Repetindo a formação que o acompanhou no lançamento do LP de "Saboteur", em 2016, no Theatro José de Alencar, Vitor sobe ao palco do Dragão ao lado do irmão Rodrigo Colares (teclados), Diego Maia (baixo) e Guilherme Mendonça (bateria).

Em entrevista por e-mail, Vitor, 38 anos, conta como foi o processo para pré-produzir até gravar o álbum, com quatro anos de diferença em relação à estreia. "É um disco que remoí muito. Desde 2013, estou tentando gravá-lo, no meu último ano (morando) em São Paulo, mas não rolou lá. Em Fortaleza, quis ir pro estúdio gravar com a banda, mas aí não vingou a produção", recapitula.

Referência

Vitor conta que a cara do repertório ("um mergulho meio intimista e obscurecente", em suas papalavras) definiu-se a partir do momento que ele começou a se apresentar sozinho, apenas com voz e guitarra. O apelo obscuro encontrou sentido nas imagens evocadas pela construção poética de Zé Ramalho.

O músico cearense revela que, há 10 anos, passou a mergulhar nos álbuns da primeira fase da discografia do mago paraibano. Ele começou a pesquisa interessado na letra de "Avohai". "É uma das músicas do Zé que ninguém precisa ter o disco pra ter ouvido, toca em todo canto. Ele é um cara que toca muita gente diferente, e isso é impressionante. Cria imagens lindas com as palavras que escreve", atesta o cearense.

Com "Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o mundo de sol", Vitor leva o conceito do novo álbum para a lida de cada indivíduo com a própria sombra (no sentido psíquico). Um mergulho, às vezes "confuso, caótico", mas que pode ser "um aprendizado, se você conseguir chegar do outro lado da noite, quando o sol nasce de vez. Pra mim, (o título do disco) é a melhor imagem de capa que este álbum poderia ter", observa.

Solidão

A instrumental "Solidão" conta com um sampler, trazendo o áudio, quase na íntegra, do filme em curta-metragem "Songs of Avignon" (1998, Jonas Mekas). O texto do áudio, ditado em inglês, também toca no enfrentamento da escuridão individual, em diálogo com o apelo do disco. Vitor conta que, de início, receoso, precisou escrever um e-mail para o diretor (nascido na Lituânia, há 94 anos), solicitando o uso do trecho.

"É um texto que, desde que vi o filme, pela primeira vez, decidi fazer algo com isso. Consegui o e-mail dele no site, e escrevi uma mensagem dizendo que sou um artista brasileiro, trabalho com baixo orçamento e gostaria muito de usar este áudio. Duvidei que ele mesmo chegasse a ver a mensagem. Dois dias depois, recebi um e-mail de volta dizendo 'Vitor, por favor faça! longa vida à poesia! longa vida à música!'", recorda.

Cinema

Vitor participou da trilha sonora e do elenco do último filme lançado pelo coletivo Alumbramento (CE), "O Último Trago" (2016, Pedro Diógenes, Luiz e Ricardo Pretti). No longa-metragem, ele toca duas músicas do compositor cearense Rodger Rogério, acompanhado da voz da atriz Elisa Porto. "Nesse filme foi quando me aproximei mais dele (Rodger), pessoalmente. Estou me metendo cada vez mais nessa coisa de cinema. Mas meu movimento é sempre meio lento, de água de lago, de canceriano, que anda de lado como caranguejo", observa o músico, adiantando que já gravou outros curtas-metragens atuando.

Quatro anos depois de retornar a Fortaleza, após uma longa temporada em São Paulo, Vitor Colares enfatiza que lhe interessa aproximar o diálogo entre as pessoas que produzem arte na cidade, seja na música, no cinema. O músico reflete que a escolha é afetiva, sobretudo".

(É uma cidade na) qual eu me sinto mais à vontade, por enquanto. Por diversos motivos, que vão desde estar mais perto dos amigos que me dão suporte, até um amor bonito", declara.

Ele complementa: "gosto de produzir aqui, de assistir à produção daqui. As peças, os filmes, as bandas novas e alguns escritores/poetas. E, cada vez mais, vejo brotar misturas dessas áreas".

Fique por dentro

Segundo álbum evolui em relação à estreia solo

Logo na primeira faixa, "Pistoleto", Vitor Colares já se mostra mais à vontade com sua própria concepção artística, em relação à estreia solo, "Saboteur". Se no primeiro disco os discursos e as sonoridades às vezes soavam independentes um do outro, neste segundo álbum a poesia das letras se encontra, naturalmente, com o instrumental sutil e climático. Vitor assume seu timbre vocal e a interpretação de sua voz soa, no decorrer das oito faixas, alinhada ao apelo singular e minimalista das composições - traço que dialoga com o repertório do antecessor. "Jardim Suspenso", canção dele que ganhou versões dos conterrâneos Daniel Groove (letrista da composição) e Soledad, aparece aqui mais desconstruída, mas sem se perder da melodia e do tom de desabafo romântico. "Solidão" flui como uma extensa vinheta, preparando o terreno para a intensa "O Silêncio é o espaço vazio entre as bocas". A composição traz Vitor mais "inteiro", e faz dupla com a faixa seguinte, "Vermelho Azulzim" (um lindo poema sertanejo), numa sequência grandiosa e que se destaca em toda a obra do artista cearense, até aqui.

Disco

Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o mundo de sol

Vitor Colares

Suburbana.Co/Banana Records

2017, 8 faixas

Disponível para download em suburbanaco.Bandcamp.Com