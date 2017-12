Cursos gratuitos na Vila das Artes

00:00 · 21.12.2017

A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes lança na próxima segunda-feira (18) um programa de férias que irá contar com várias oficinas em janeiro de 2018. A Vila das Artes é um equipamento da Prefeitura de Fortaleza e todas as suas atividades são gratuitas.

Nesta primeira semana, a escola já disponibiliza inscrição, abertas no último dia 18 e que seguem até 4 de janeiro, para duas atividades: curso "Cineclubismo, Trajetórias e Mapeamento", ministrado por Victor Guimarães, e a oficina "Processos Criativos em Performance e Instalação Sonora", sob responsabilidade de Eric Barbosa.

Na última semana de 2017 ainda será divulgada a inscrição de mais oficinas na linguagem audiovisual. As duas oficinas terão resultado de inscritos divulgado no dia 5 de janeiro e serão realizadas entre os dias 8 e 12 do mesmo mês. As inscrições podem ser feitas por meio de formulários na internet (http://bit.Ly/2BCFuQZ).

O curso de cineclubismo tem como objetivo propor um espaço de reflexão e prática em torno da atividade - história, pressupostos e desafios no presente. Já a oficina de Eric propõe realizar um processo imersivo sonoro no que tange os conceitos de intervenção, instalação e exposição