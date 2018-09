Cultura popular valorizada

00:00 · 21.09.2018

Nesta última quarta-feira (19), no Forte de Copacabana, Rio de Janeiro, a literatura de cordel foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Com o pedido do reconhecimento à espera desde 2010, protocolado pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), o anúncio só confirma a importância da valorização dessa manifestação da cultura popular nacional.

"O cordel ser considerado patrimônio cultural brasileiro é um reconhecimento do Estado à memória popular, ao talento do brasileiro. O País está reconhecendo que o povo não é qualquer coisa, que suas tradições são importantes", comemora o professor e pesquisador cearense Oswald Barroso. Para ele, o título é, antes de tudo, justamente isso: a valorização da memória e da identidade de um povo.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ressalta que "o patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos".

A decisão foi tomada unanimemente por Conselho Consultivo, e teve a presença do Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão; de Kátia Bogéa, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); e do presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Gonçalo Ferreira.

"A Academia vem realizando diversas iniciativas para promover o cordel em todo o Brasil, trabalhando com essa literatura em diferentes estados. Como enviamos o pedido do registro e estávamos acompanhando o processo, os membros da Academia já estavam esperando esse resultado", pontua o presidente da instituição, Gonçalo Ferreira, natural de Ipu, Ceará.

Tradição

"O cordel constitui um movimento cultural há muito existente, desde as culturas da Grécia e Roma. Mas quando chegou ao Brasil, sofreu o impacto do anonimato. Só depois, em Pernambuco e na Bahia, a manifestação ganhou uma identidade própria", afirma Gonçalo Ferreira.

A literatura de cordel chega a Portugal e à Espanha por volta do século XVI. As volantes, como eram chamadas no país luso, atravessaram o Atlântico e chegaram ao Brasil. Como os jornais, os cordéis só ganharam vez no País a partir da chegada da Família Real, que trouxe consigo as máquinas tipográficas.

Foi por essa dificuldade de impressão que uma das maiores características do cordel nasceu: a oralidade. "O cordel, com sua métrica e rimas, facilita a memorização, ele já é feito para uma linguagem oral, para ser declamado", pontua o pesquisador Oswald Barroso.

No Nordeste, o cordel se destacou nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará - nesse último caso, a região do Cariri foi seu principal recanto.

Arte cearense

Em seu artigo sobre o tema, "Folhetos de Cordel e Tipografia no Ceará", Gilmar de Carvalho ressalta que a literatura de cordel ganhou mais destaque com as impressões do trovador José Bernardo da Silva.

O poeta começou a publicar seus folhetos quando chegou a Juazeiro do Norte, em 1926, onde utilizou a gráfica da Diocese do Crato, a Empresa Gráfica Ltda. (da Fundação Padre Ibiapina) e a Tipografia Cariri. "Foi o Cariri que sustentou a circulação de cordel do Estado", corrobora o pesquisador Oswald Barroso.

"Hoje, com o advento da tecnologia e as produções e edições feitas pelo computador, o acesso das pessoas à literatura de cordel é facilitado", conclui o pesquisador.

Reunião

Em 1988 surgiu a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, com sede no Rio de Janeiro. O grupo reúne hoje diversos artistas do gênero: poetas, declamadores, editores, ilustradores (desenhistas, artistas plásticos, xilogravadores) e folheteiros - vendedores de livros.

Aos 80 anos, fundou a ABLC em 7 de setembro, juntamente com Apolônio Alves dos Santos e Hélio Dutra.

Na época eram apenas os três cordelistas; hoje, a instituição conta com 40 cadeiras de membros efetivos. Vale destacar que 25% destas cadeiras podem ser ocupadas por pessoas não radicadas no Rio de Janeiro.