Cult, mas bem humorado

00:00 · 18.01.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

O cantor e compositor Di Melo: antes do novo disco, DJs já resgatavam faixas suas

O cenário da música brasileira coleciona trajetórias errantes, sem um "começo, meio e fim" muito bem definido. Algumas caem em acentuado ostracismo e outras, tornando-se referências cults (visto como algo "especial" na cultura) junto aos ouvintes, renascem e experimentam períodos de renovação de público e exposição. Este é o caso da volta do pernambucano Di Melo que, há um ano, lançou "O Imorrível". O disco é sucessor de seu emblemático álbum homônimo, lançado 40 anos antes e considerado uma das pérolas do groove brasileiro.

Nesta quinta (19), às 20h, no anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Di Melo se apresenta gratuitamente em Fortaleza, pela programação de Férias do equipamento. No repertório, o compositor, nascido Roberto de Melo Santos, mescla as 12 faixas do último disco, com a relação de 12 canções lançadas em 1975.

O lançamento de "O Imorrível" não inaugurou o período de "revival" da obra de Di Melo. Antes da gravação do segundo álbum, DJs mais antenados com a história da música brasileira resgataram o repertório setentista e colocaram faixas como "Kilariô" e "As vidas em seu método diz calma" nas pistas.

Para o show em Fortaleza, Di Melo deve ampliar o repertório para além de suas composições, celebrando o baião, o frevo e até citando poesias no improviso. "O Imorrível" tem suas 12 faixas divididas em 11 oficiais e mais uma bônus; e traz as participações especiais de Bnegão, Larissa Luz e Olmir Stocker. Três nomes assinaram a produção: Pedro Diniz (também diretor artístico do trabalho), Diogo Nicoloff e Ricardo Fraga.

Um dos pontos fora da curva do disco é a parceria com o compositor Geraldo Vandré (80), ícone da cultura de resistência à ditadura militar. A composição, "Canta Maltina & Chacacalaiô", surgiu nos anos de 1990 e faz parte de um grupo de mais de 10 canções inéditas que Di Melo declara ter feito com Vandré.

O pernambucano já revelou que mantém um acervo, também inédito, de 400 (!) composições com Jair Rodrigues (1939- 2014), Wando (1945-2012) e Baden Powell (1937-2000), dentre outros.

Com o ditado "jacaré que não batalha vira bolsa de madame", Di Melo bancou os custos de produção do álbum e passeia entre o samba-rock, o soul, o brega e por uma aura de irreverência, ora engraçada, ora soando como a piada do "é pavê ou pacumê".

Imorrível

A faixa de introdução anuncia: "ele voltooooou/ o imorrível/ o impodível". Com esses termos, o linguajar de Di Melo lembra, de alguma forma, o jeito do humorista cearense Falcão, embora a intenção do pernambucano não seja a de fazer humor de um modo tão escrachado como o artista local faz.

"Barulho de Fafá", na sequência, é um samba-rock, redondo, pronto para as pistas. "Ribanceira" já experimenta mais e dá espaço para uma performance virtuosa dos instrumentistas. "Dioturno" traz a participação do rapper carioca BNegão e se alterna entre o balanço vigente durante todo o álbum e uma atmosfera espacial (que envolve o trecho cantado pelo rapper).

A sonoridade do repertório vai chamando atenção para dois pontos de estímulo: como traz muito balanço, é música para dançar, não ligar tanto para o discurso cantado. Mas, em paralelo, o linguajar peculiar do autor convida o ouvinte a atentar para as letras e suas sacadas.

A peculiaridade está em versos como "Quem fala de amor tem que ter pra dar", da faixa "Basta bem pensar". A música é a última do "lado A" do disco, dividido conforme se organizava o repertório dos álbuns lançados em vinil.

Lado B

O "lado B" começa mais devagar, com o soul "Navalha". A suingada "Distando estava" traz uma letra irônica e politicamente incorreta (sobre sexo) que, pela maneira como o artista se apresenta, faz jus ao conceito que ele promete. "Milagre" traz a participação de Larissa Luz dividindo os vocais.

Esta e a faixa anterior mostram que a "safadeza" do autor segue muito mais na linha do "romantismo-calcinha" de Wando do que na objetificação do corpo feminino, que se discute através das letras de músicas de gêneros comerciais.

A parceria com Geraldo Vandré tem um clima folk e soa como outro ponto fora de curva do disco. A boa "Multicheiro" realinha a sequência do repertório, com a letra contando história e o instrumental calibrando o balanço. "Salve a bandeira!", mais percussiva, com um pé nos ritmos nordestinos, finaliza as 11 faixas "oficiais" e carrega o despojamento que o álbum - e a própria disposição de Di Melo - evoca.

A faixa bônus, "Disquerer", é da linhagem romântica. E embora a interpretação do pernambucano soe precisa e a letra convença sobre a fragilidade do autor, até neste momento o pernambucano se expressa impregnado de seu humor - algo muito vivo em toda a sua expressão.

Mais informações:

Show do pernambucano Di Melo. Nesta quinta (19), às 20h, no anfiteatro do CDMAC (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Acesso gratuito. Contato: (85) 3488.8600

Disco

O Imorrível

Di Melo

Independente

2016, 12 faixas

Disponível em dimelo.Mus.Br