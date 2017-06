Crônica do conhecimento

00:00 · 10.06.2017 por Diego Benevides - Crítico de cinema

Logo no início de "Animal Político", somos apresentados a uma protagonista diferente. Uma vaca ocupa diversos espaços comuns aos seres humanos, como um restaurante, uma academia e uma balada. Enquanto narra suas inquietações, a personagem inicia uma jornada em busca de autoconhecimento.

A trama inusitada do cineasta pernambucano Tião, premiado pelos ótimos curtas-metragens "Muro" (2008) e "Sem Coração" (2014), que dirigiu em parceria com Nara Normande, é naturalmente carregada de humor. Afinal, a protagonista enfrenta dilemas comuns à rotina de qualquer ser humano.

Mas é onde está o ponto mais interessante da obra. Ao eleger uma vaca o personagem que filosofa sobre a vida, Tião faz com que o público acompanhe aquelas situações com certa leveza e desconfiança, o que, nesse caso, é positivo por inverter a relação de identificação entre filme e espectador.

Ao entrar na jornada da vaca, é possível que o público olhe para si e encontre suas próprias inquietações de forma natural. E mais, é possível que, a partir do que a vaca vivencia, o público meça realmente o peso de cada conflito de suas rotinas.

Também é curiosa a forma como Tião contrapõe homens e bichos, cujos destinos são alterados por uma porcentagem mínima de genética, que faz com que eles sejam uma mesma espécie, mas separada.

A protagonista tem uma vida perfeita, com pais humanos que a amam, condições financeiras e uma vida cômoda. Em busca de conhecimento, ela decide estudar e aprender sobre a cultura do mundo.

Há também algo de divino na vaca, que peregrina pelo deserto, exposta à sede e à fome, e encontra outros animais, sejam eles racionais ou não. As situações criadas pelo roteiro são sempre inventivas, essencial para que o filme não caia no marasmo e na repetição.

Representação

Ao criar uma representação da sociedade contemporânea, os questionamentos de Tião não levam o filme a um embate extremamente filosófico, mas alimentam as inquietações das tangentes. O diretor não parece querer mudar o mundo, mas instigar as ambiguidades do mesmo e a construção das relações e dos afetos a partir do que é, à primeira vista, banal em sua obra.

A lógica narrativa de "Animal Político" também impressiona, seja no trato ao dirigir um animal de forma extraordinária (destaque para a sequência vertiginosa em que a vaca fica à beira de um "precipício"), ou mesmo no cuidado dos elementos visuais da trama. A direção de fotografia é primorosa e explora os cenários de forma criativa.

A segurança de Tião com essa história é tanta que ele se permite quebrar a suspensão dos conflitos ao inserir um curta-metragem, chamado "A Pequena Caucasiana", no meio da projeção.

O estranhamento inicial logo revela o contraponto entre as duas histórias. No curta, uma mulher vive na natureza, em uma alegoria à decadência da classe média, a uma suposta inversão de privilégios. Enquanto a vaca é sagrada e pode partir em busca de seu eu, a moça está presa geograficamente aos pertences materiais e à solidão de uma ilha.

Há quem diga que "Animal Político" peca por uma superficialidade política travestida de filme de arte, feito para festivais de cinema, mas, goste ou não, Tião faz algo memorável.

Não extraordinário, mas que é impossível tirar da mente após a sessão, seja pelo humor refinado que a trama agrega, seja pelas inquietações de um animal irracional e as formas que ele encontra de se resolver. É uma obra bem-vinda especialmente por refrescar as temáticas políticas do cinema pernambucano.