Criaturas do mesmo corpo

00:00 · 11.10.2017 por Adriana Martins - Editora Assistente

Se médicos cirurgiões são os profissionais mais próximos de Deus (ou pelo menos com complexo de), no universo das artes esse status pertence aos que fazem teatro de animação. Sejam bonecos ou meros objetos, pelas mãos desses realizadores, algo inanimado ganha vida, bem diante dos olhos do público. Não apenas com movimentos precisos, mas com personalidade e sentimentos. Falantes ou mudas, engraçadas ou melancólicas, essas criaturas surgem em simbiose com seus criadores, numa aventura efêmera pelo mundo humano.

As técnicas são tão distintas quanto a criatividade. Manipulação direta, com varas, marionetes, fantoches, bonecos geminados ou mesmo com o próprio corpo. Esse último caso é o de Ines Pasic, fundadora e diretora do Gaia Teatro, sediado em Lima (Peru). Uma das atrações do 7º TIC - Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará, a atriz, diretora e titiritera (como são chamados, em espanhol, os artistas que trabalham com bonecos) ela e sua parceira na companhia, Silvia Bando-Landa, trouxeram o premiado espetáculo "O mundo de Fingerman" - no qual os personagens são criados a partir dos corpos das próprias atrizes.

Além da apresentação, Pasic também ministrou a Master Class "Figuras Corporais", na escola Porto Iracema das Artes, como parte da programação do festival. Na aula, ela detalhou seu processo de criação para uma plateia majoritariamente jovem, interessada em expandir referências do fazer teatral.

Movimento

Pé e perna viram um personagem curioso; a mão, uma criança aprendendo sobre o mundo; metade do corpo, um casaco que ganha vida; ou, no caso de Fingerman, uma figura humana em viagem pelo universo e a Terra (Gaia), tentando compreender o mundo e a si mesmo. "É uma das coisas que mais me fascina no teatro de animação e de títeres: poder, a partir do meu corpo, ser duas coisas ao mesmo tempo", revelou.

Observar os movimentos das mãos de Pasic enquanto literalmente faz surgir Fingerman é encantamento puro - não apenas pela habilidade técnica (movimentos coordenados e precisos), mas pela capacidade de lhe conferir emoções com um repertório gestual tão enxuto.

Para isso recorre apenas a um par de luvas pretas adaptadas (que não vestem todos os dedos), uma cabeça talhada em cerâmica e poucos objetos em miniatura. A partir dessa combinação, as mãos da atriz se tornam um ser que caminha, corre, senta, dorme, respira. "O primeiro gesto a ser explorado é o da respiração. A partir dele os outros se definem", explica Pasic. "Sofri muito com esse personagem, o mais longevo de nosso repertório. Foi preciso empenho", continua a diretora, que às vezes passa até um ano para desenvolver um trabalho.

"Não sou uma artista 'produtiva', que sabe trabalhar sob pressão. Preciso do meu tempo, preciso estar bem para criar. A companhia é privada, então posso desenvolver meu trabalho da maneira que quero, que acho melhor". A necessidade de tempo é compreendida quando Pasic destrincha o passo a passo do processo. "Inicialmente, pensa-se 'que movimentos essa figura pode fazer?' É o que chamamos de dicionário textual", conta.

Ao definir um conjunto de poucos gestos, passa, então, a construir um "dicionário emocional": de que maneira essa criatura se movimenta, e que sentimentos passa com isso? "Aí começam a surgir pequenas sequências, quando não se trata mais apenas de técnica ou 'dicionário', mas personalidade, temperamento do personagem". Combinando essas sequências Pasic pode elaborar uma dramaturgia.

De modo geral, as técnicas do teatro de animação estão intimamente ligadas à mímica. No caso de Pasic, a relação é ainda mais íntima, pois usa o próprio corpo para criar estes persosnagens. Nesse sentido, a elaboração dos movimentos é complexa: um simples ato, como caminhar ou sentar, precisa ser fragmentado, estudado e depois recomposto.

"Leio muita HQ, estudo dança e mímica. Ter noção de desenho também ajuda. Tudo para melhor compreender a mecânica do corpo", observa.

No caso de Fingerman, a ideia surgiu a partir da observação atenta. "Meu filho havia nascido e eu passava por uma transição. Precisava desacelerar. Estava amamentando e prestei atenção na minha mão no reflexo do espelho. Vi ali um corpo (dois dedos são as pernas; o polegar, um braço, os montinhos da palma, o bumbum)" recorda.

Experiências

Segundo Pasic, todos os seus trabalhos partem de uma experiência pessoal - consciente ou inconscientemente. "Olhando montagens anteriores, percebo algumas coisas (os vídeos estão disponíveis no YouTube). Em 'Jaqueta', por exemplo, começo costurando o personagem, que é a outra metade do meu corpo. Mas no fim ele termina me costurando. Ali estava o medo de eu perder minha identidade no casamento, numa época em que tudo girava em torno de Hugo. Era jovem e estava apaixonada", recorda.

Além de marido, o peruano Hugo Suárez foi a razão pela qual Pasic tornou-se artista - e, mais especificamente, titiritera. Os dois se conheceram na Itália, logo após ela terminar os estudos no Conservatório de Saravejo (a diretora nasceu na Bósnia e Herzegovina, então Iugoslávia), enquanto o Hugo fazia uma apresentação de teatro de rua.

"Vi aquele homem com uma vida tão diferente da minha, que parecia ter um roteiro pré-escrito: terminar os estudos, arrumar emprego, casar, ir aos mesmos lugares e encontrar as mesmas pessoas. Estava muito aborrecida com esse possível futuro".

Com ele fundou a primeira companhia, a Hugo & Ines, em 1986, na qual desenvolveram um estilo e uma linguagem próprios, pela combinação de técnicas de manipulação, mímica e dança.

Suas produções foram apresentadas em mais de quatrocentos festivais, em países como Japão, EUA, Canadá, França, Brasil e Argentina, e premiados por crítica e público. Em 2003, Ines Pasic fundou o Gaia Teatro, junto a Gabriela Bermudez e Hugo Suárez.