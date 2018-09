00:00 · 19.09.2018 por Diego Benevides - Especial para o Caderno 3

Logo no início de "Luna", longa-metragem mineiro dirigido por Cris Azzi em competição no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, vemos a angústia da jovem Luana após ter um vídeo íntimo vazado nas redes sociais. O flashfoward anuncia que uma tragédia está prestes a acontecer, mas o diretor vai revelando, aos poucos, que não é bem essa a história que ele deseja contar.

Luana e Emília, interpretadas respectivamente por Eduarda Fernandes e Ana Clara Ligeiro, se conhecem no primeiro dia de escola. Elas enfrentam a fase efervescente entre o adeus da adolescência e início da vida adulta. Surge entre as duas um magnetismo que vai ser testado quando passam a compartilhar seus cotidianos não tão perfeitos assim.

Azzi, que também assina o roteiro do filme, convoca questões urgentes do universo feminino adolescente, sem recorrer a recursos batidos de estética e linguagem. O inevitável despertar da sexualidade é filmado com potência poética, evitando o fetichismo ao fazer insinuações homoafetivas. Ter tato ao expor as inquietações dessas duas garotas não é menos do que a obrigação do diretor, que opta pelo respeito e pela sensibilidade dos desdobramentos dessa amizade.

Os conflitos acontecem de forma orgânica. Na escola, elas são alvos de brincadeiras "ingênuas" de garotos. Na internet, encontram um mecanismo de comunicar a linguagem de seus corpos em transformação. É nesse espaço inseguro que um vídeo de nudez de Luana começa a ser compartilhado por seus colegas, sendo o ponto de partida para a ruptura entre as duas amigas. A opressão vivida por Luana, acusada publicamente de promiscuidade e ofendida até a quinta geração, torna-se o centro da trama.

Desdobramentos

Tanto Luana quanto Emília vivem em uma espiral de solidão, já que seus pais parecem ser ausentes. A mãe de Luana está quase sempre fora de casa, trabalhando para sustentar uma família que não conta com a presença paterna. Mas nem por isso é menos atenciosa com a filha. Por mais rápidas que sejam as cenas com a mãe, interpretada com delicadeza pela ótima Lira Ribas, fica perceptível o afeto e o apoio familiar mútuo. Já Emília aparentemente tem uma vida mais confortável, mas não menos solitária.

As sugestões do roteiro, como a que acontece entre o pai de Emília e Luana, expõem os lugares inseguros vividos pelas mulheres. A moral dos personagens masculinos é questionada o tempo inteiro, ao mesmo tempo em que o comportamento das personagens principais é fortalecido. É interessante como o diretor Cris Azzi se apropria do que poderia ser um clichê nas histórias sobre adolescentes para propor novas perspectivas sobre o tema. Isso demonstra como o filme reconhece que os movimentos feministas têm fortalecido as garotas de hoje e que as lutas não devem cessar.

Para além do discurso da trama, que fala universalmente sobre identidade e respeito na sociedade, os méritos de "Luna" residem também na interpretação de suas atrizes principais. Eduarda Fernandes explora a profundidade de Luana pelos gestos e olhares, nessa busca constante de si. A câmera se apaixona pelo que Eduarda tem a oferecer e, na tela, todas as nuances da protagonista são potencializadas pela direção.

Já Ana Clara Ligeiro tem a responsabilidade de ser semelhante, mas também um contraponto a Luana. A interação entre elas é sempre cheia de energia, seja nos momentos bons ou ruins que as personagens enfrentam.

Azzi tem em mãos um filme fresco e conectado com as atuais discussões políticas feministas, sem se conformar em fazer apenas o básico já visto inúmeras vezes, para mostrar essas garotas ganhando o mundo - um direito delas. "Luna" é uma obra sobre sair da fronteira e florescer, coroada com uma imprevisível sequência final: o grito de liberdade e a sororidade que levaram a plateia do Cine Brasília ao delírio.

O crítico viajou a convite do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.