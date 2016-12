Corpos e histórias invisíveis

00:00 · 30.12.2016 por Antonio Laudenir - Repórter

Uma cidade ocupada pelo constante medo do encontro com o outro. Muros altos e calçadas inóspitas - estas, quando raro, trafegadas pelos poucos que entendem a necessidade de ocupar aqueles espaços. A "Fortaleza apavorada" é um forte bem mais impenetrável e indestrutível que o monumento que originou esta urbe. Coexistem e se antagonizam Varjota e Favela dos Índios; Aldeota e Comunidade das Quadras, Pirambu e Parquelândia.

Este território de contrastes constitui os silenciosos cenários do documentário "Corpo Delito". Através de 74 minutos, a obra aprofunda os dramas reais em torno do cearense Ivan Silva. Em tela, testemunhamos a rotina de um homem que após oito anos de prisão cumpre o resto da pena em regime semiaberto. Com direção de Pedro Rocha e roteiro de Diego Hoefel, o filme estreia nacionalmente na 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes e compete na "Mostra Aurora", que acontece entre os dias 20 e 28 de janeiro.

Todo o material foi registrado entre novembro de 2015 e abril de 2016, na comunidade conhecida como "Favela dos Índios", situada no bairro Papicu. Tendo a Via Expressa como zona limítrofe, somos apresentados ao dia a dia de Ivan. Por meio do retorno do protagonista ao convívio familiar, conhecemos a esposa, Gleice, a filha, Glenda, de seis anos.

Mesmo com a chance de retomar os rumos da vida, o dilema com a justiça ainda é uma realidade. O homem de 30 anos está em liberdade condicional, porém, uma tornozeleira eletrônica o proibe de fazer qualquer trajeto que não seja o de casa para o trabalho, do trabalho para casa. O equipamento serve para assegurar que Ivan cumpra as oito horas diárias apertando parafusos numa fábrica. À noite, ele não pode sair de casa.

Tal condição repercute gradualmente na maneira como o personagem enxerga e se encaixa no mundo. Internamente, Ivan passa a contestar todo este processo. A vida social, mesmo que pela metade, e o trabalho burocrático e insípido são constatações estranhas. Este retorno à dita "sociedade normal" também engloba a presença de Neto, jovem de 18 anos que ele conheceu logo depois de sair da cadeia.

Ivan se reconhece neste amigo. Apesar de uma década mais novo, o cotidiano de Neto é capaz de reverberar a juventude que o protagonista deixou no passado. A única certeza de Ivan é que violar a lei significa um preço muito alto. Conviver com uma liberdade monitorada intensifica este conflito. Seu corpo, de certa forma, significa apenas ponto azul no radar da polícia. Todos os seus passos estão monitorados.

Olhar

A câmera do jornalista e diretor Pedro Rocha invade becos, intimidades e situações familiares únicas. Estático apenas enquanto posicionamento, suas lentes captam de maneira silenciosa o universo onde Ivan está preso. É engano, porém, entender que esta narrativa é desprovida de ação (no sentido da justaposição dos acontecimentos) e dramaticidade. Certas situações comuns à maioria dos brasileiros como, por exemplo, visitar um parente morto no cemitério, em "Corpo Delito", ganha uma carga insuportável de crueza e realidade.

O cotidiano de Ivan e, consequentemente, o olhar do espectador, evolui através das outras personas inseridas nesta realidade. Da mãe que vai visitar o filho morto, das mulheres que conversam enquanto cozinham, da ida de Neto ao shopping, todos, assim como o ex-detento, estão imersos em algum tipo de prisão. Cada uma destas pessoas acalenta uma dor particular. Esta comunidade evolui invisível aos olhos de Fortaleza.

Através de Neto, percebemos esta cidade que Ivan teima em querer tomar pra si. Resta a noite de festas para suavizar as dores do dia. Lá fora, o trilho que corta a comunidade representa o vértice de desigualdades da dita quinta capital do Brasil. Para os incautos, Neto representa os muitos e pejorativamente jovens chamados de "vetin".

Todo este mundo, desde o assustador cemitério municipal do Bom Jardim ao asfalto da Via Expressa é verídico. Pulsa e agoniza. Esqueça a cidade recentemente cantada por Catatau e Cidadão Instigado. Esta só existe do Náutico até a Jacarecanga (bem antes que o Liceu, claro).

Quanto ao estado do corpo, Ivan representa o quanto o Estado é capaz de ter autonomia sobre nós mesmos. Escolhas erradas significam uma sentença fechada que é "cadeia, cemitério ou cadeira de rodas". Neste turbilhão de loucura, o sofrimento é perpetuado para todos. Nesta afiada navalha contraditória que é Fortaleza, todos são vítimas, culpados e testemunhas do caos.

Incentivo

"Corpo Delito" é uma dos projetos selecionados pelo"Histórias que Ficam". Agindo como um programa de consultoria, fomento e difusão do documentário brasileiro, a atividade chega à segunda edição.

Realizado pela Fundação CSN, o programa aposta no modelo de patrocínio a documentários criativos, no qual o financiador é um parceiro ativo na construção artística, oferecendo laboratórios de consultoria com cineastas renomados ao longo de todo o processo de realização dos filmes - desde o desenvolvimento do filme até a sua exibição.

O processo começa com um concurso nacional, em que 12 projetos finalistas participam da seleção. Ao final, quatro projetos de documentários inéditos são contemplados e recebem, cada um, o valor de até R$330.000 para a produção de um filme de 70 minutos.

Na primeira edição, o "Histórias que Ficam" recebeu 350 inscrições de todo o país e selecionou quatro filmes de diferentes regiões do País.