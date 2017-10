Cordel da sapiência

00:00 · 11.10.2017

Um nordeste rico em cores e cheiros. Uma região repleta de narrativas ricas em lirismo e poesia. O homem desse pedaço de chão brasileiro é inundado por um universo de "causos" e minúcias próprias de sua cultura. Testemunha desse cotidiano, o professor José Dias Ibiapina consumiu este repertório cultural e o reproduziu ao encantar plateias e produzir Literatura de Cordel.

Hoje, às 19h30, na Casa da Cultura de Sobral acontece o lançamento de "A literatura de cordel, as histórias e invencionices do professor Ibiapina". Após o sucesso e reconhecimento em Brasília, Juiz de Fora e Belo Horizonte, a noite de hoje significa um reencontro do autor com as raízes. Um retorno ao lugar onde foi construída boa parte de sua memória afetiva.

Toda essa trajetória promete estar cravada nas 168 páginas da obra. O professor José Dias Ibiapina nasceu em Sobral em 22 de março de 1939 e foi para Juiz de Fora, Minas Gerais, onde fez carreira como pediatra.

Querido na cidade, o cearense ministrou aulas de parasitologia nas Faculdades de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Faculdade de Barbacena e da Faculdade de Medicina Suprema, também em Juiz de Fora.

Hoje aposentado, continua dando asas à imaginação de sertanejo e presenteia as pessoas que o cercam com seus escritos, agora transformados em livro.

Homem de personalidade rica, mente arejada e humor iluminado, é um grande contador de histórias e encantador de plateias, intérprete do cotidiano, das pessoas e da medicina, que tão bem soube traduzir para os seus versos. O leitor das "histórias e invencionices" terá a oportunidade de conhecer um pouco mais da trajetória e da obra desse autor, que começou a escrever ainda jovem sob os pseudônimos de "Zoroastro", "Galo da Campina", "Zaratustra" e "Cantador do Sertão".

Observador

O grande diferencial da obra do professor Ibiapina está, sobretudo, na parte do livro sobre medicina em cordel. Os temas ligados a doenças, prevenção e tratamento objetivam informar e conscientizar a população sobre a importância de algumas patologias, entre elas a dengue, tuberculose, leptospirose e hanseníase. Educação e poesia nunca são demais, afinal até mesmo o doutor chegou a ser vítima do mosquito da dengue. Isso mesmo, o autor pelejou contra o Aedes Aegypti e dá as dicas para os leitores se prevenirem. Com irreverência, o médico e poeta de 78 anos combateu uma dengue hemorrágica escrevendo versos com uma métrica puramente nordestina. Recorreu ao cordel para driblar o tempo que teve de ficar em repouso - cinco meses no total, no segundo semestre de 2016. As histórias ouvidas e vividas pelo Professor Ibiapina o ajudaram, de alguma forma, a tirar o peso da doença no período de convalescença.

O Cordel da Dengue, um dos destaques do trabalho rendeu também uma reimpressão em folheto ilustrado por Marcus Pedro, baseando-se no formato tradicional da divulgação dos cordéis de antigamente. A despeito de enfrentar uma doença séria, Ibiapina tratou com fina ironia a dengue e escreveu: "Fale pra rua inteira/Dengue não é choradeira/Manha ou birra de criança/Muitas vezes perigosa/Guarde na sua lembrança".

Universo lírico

Negrão Martins aponta no detalhado texto do prefácio que o primeiro impacto deste trabalho reflete o ineditismo da presença da literatura de cordel em Juiz de Fora. "Caso único, senão inédito do meu conhecimento. Isso se deu porque o jovem cearense, estudioso da matéria, trouxe consigo as vivências dos repentistas e violeiros do nordeste", defende o amigo.

Logo nas páginas iniciais temos acesso às recordações da infância do autor através de versos rimados como manda o gênero de cordel. Em seguida, somos testemunhas do Ibiapina então estudante. No capítulo "Família e meus Amigos", o cordelista divide as reminiscências familiares e apresenta amigos diletos, sempre por meio de formas sensíveis, belas e de valor poético.

Na parte final da obra, precisamente em "Medicina de Cordel", o repentista escreve de maneira simples e direta sobre doenças que acometem nossa população, principalmente aqueles usuários de ambulatórios da periferia.

A maior parte das estrofes é composta por seis versos de sete sílabas, a chamada sextilha, costurada com métrica e rima dos versos pares, o segundo, o quarto e o sexto. O livro conta com belas e necessárias ilustrações de Marcus Pedro, que através de traço delicado e generoso engendra os aspectos visuais da poesia de Ibiapina.

O texto em prosa e verso traça as memórias, as lembranças e as trajetórias da vida de familiares como seu pai, Antônio Félix Ibiapina, e de figuras populares de diferentes cidades como Sobral e Juiz de Fora.

Mais informações:

Lançamento do livro "A literatura de cordel, as histórias e invencionices do professor Ibiapina". Hoje (11), às 19h30, na Casa da Cultura de Sobral (Av. Dom José, 929, Dom José) Contato: (88) 3611.2712