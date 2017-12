Convivendo com a cobrança da classe artística

00:00 · 23.12.2017 por Antonio Laudenir - Repórter

Se existe um roteiro ainda não reescrito ao longo das gestões Roberto Cláudio, esse dá conta da conturbada relação entre a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e a classe artística local. Quase que delimitada a uma regra, as políticas públicas municipais destinadas à cultura atravessaram (nada mudou) um território de constantes embates e críticas acentuadas. Possivelmente, essa queda de braços deve render outros capítulos para 2018.

Entretanto, nas palavras do gestor que está a alguns dias de completar um ano de atuação à frente da pasta, as próximas cenas dessa novela prometem ser mais suaves. Em entrevista realizada no epicentro dessa disputa, a sede da Secultfor, Evaldo Lima exuma os acontecimentos dos últimos 11 meses. Reconhece erros, relembra dificuldades e além de traçar um panorama do cenário cultural brasileiro arrisca projeções positivas para o ano que se avizinha.

Capitaneando a Secultfor desde janeiro, o vereador que até então era líder do prefeito na Assembleia Legislativa ocupou a vaga do jornalista Magela Lima. Dois acontecimentos bateram forte nesse bumbo de lamentações. O recorrente atraso no pagamento do Edital das Artes de 2016 já surgia como a primeira e acentuada querela. Por sua vez, a decisão dos artistas plásticos cearenses em tomar as rédeas de um dos eventos mais importante do calendário cultural da Cidade, o Salão de Abril, pesou decisivamente na moral da Secultfor.

Sem o apoio da Prefeitura, os realizadores decidiram criar o Salão de Abril "Sequestrado". O evento, que até 21 de outubro ocupou vários espaços e galerias de Fortaleza teve repercussão nacional e expôs as fissuras do diálogo entre artistas e gestores municipais.

Antes da retrospectiva básica acerca desses momentos, o secretário parte de um olhar mais geral até atingir temas mais específicos. "Foi desafiador, foi um ano vertiginoso, acelerado, de muitas manifestações de intolerância (comenta em relação à patrulha ideológica que se alastrou pelo Brasil), mas nos movemos pelos desafios, pelos desejos, pelos afetos e pelas possibilidades de diálogo", pondera.

Apesar do cenário difícil, Evaldo comemora a inauguração de três equipamentos culturais. Em sua visão, um cenário diferente de outras localidades. "Em outras cidades percebemos o fechamento ou retração das manifestações. O Governo Federal pensou, inclusive, em fechar e extinguir o Ministério da Cultura", situa o historiador.

Para estabelecer essa linha de raciocínio, Evaldo cita as aberturas do Centro Cultural Belchior (Praia de Iracema), a Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel (localizada na 2ª etapa do Conjunto Ceará) e o Mercado Cultural dos Pinhões (Centro).

Com 850 metros quadrados, auditório, salas e galerias para exposição, biblioteca, café, sala de reunião, administração, plataforma elevatória para cadeirantes e área de uso comum, o Centro Cultural Belchior foi aberto em maio e críticas sobre qual tipo de programação o equipamento iria contemplar foram imediatas.

Em outro ponto da cidade, a Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel atendeu uma demanda antiga da Secultfor e outro prédio semelhante deve ser apresentado á população, no caso a biblioteca do Autran Nunes. Em outro campo, o o Mercado Cultural dos Pinhões (Centro) confirma uma parceria entre Secretaria e Associação dos Chefs de Cozinha - Ceará (ACC). Todos os pratos são de renomados chefes, feitos com insumo de produtos cearense e por preços acessíveis ao público, comemora.

Sequestrado

Evaldo destaca que desde o surgimento em 1943, o Salão de Abril mantém uma natureza caótica e provocadora. Isso estaria na gênese da iniciativa, afinal constituiu uma ação dos próprios artistas, através da Sociedade Cearense de Artes Plásticas (Scap). Realizado um salto temporal, o momento por parte do secretário é de reavaliação. "Em todas as edições do Salão de Abril foram momentos de tensão. Reconhecemos a legitimidade do movimento. Tentamos realizar o Salão, dialogar com aqueles atores, infelizmente havia um movimento que não estava muito disposto a esse diálogo. Reconhecemos a legitimidade do Salão", defende Evaldo.

Ao costurar um cenário bem diferente do que os artistas à época relataram (a falta de conversa com Secultfor e a indecisão sobre a realização do evento foram algumas das razões para o "sequestro"), o secretário prefere apostar fichas no futuro. Na última sexta-feira foi lançada a "Scap apresenta Scap", exposição com 34 obras de artistas da Scap cuja curadoria foi do artista plástico Carlos Macêdo. Entre os nomes contemplados estão: Sérvulo Esmeraldo, Antônio Bandeira, Mario Barata, Raimundo Cela, Barrica, Nice Firmeza, Estrigas, Zenon Barreto, Aldemir Martins, entre outros. O acervo foi cedido pela empresa Urbi Engenharia Ambiental.

Em seguida à abertura desse "Salão Homenageado", que fica em cartaz no Centro Cultural Belchior até 22 de janeiro, foi lançada Consulta Pública para o Edital do 69º Salão de Abril. A previsão para a 69ª edição do Salão de Abril é que 30 trabalhos sejam selecionados e componham, assim toda a programação. Um detalhe presente na entrevista dá conta dos valores envolvidos. Segundo Evaldo, o Salão conta com um orçamento de R$ 190 mil. A premiação deve atingir a todos os participantes, garante. São R$ 15 mil para os primeiros colocados (quatro primeiros) e R$ 5 mil para os demais. Outra pretensão é que o evento aconteça na Casa do Barão de Camocim.

Evaldo elogia a parceria com o Instituto Casa Cor, no tocante ao trabalho de restauração protagonizado no prédio. "Recebemos as chaves da Casa do Barão. Teremos ali um restaurante, um café, um espaço para as artes visuais. A casa será integrada à Vila das Artes, será uma forma de se mostrar para Fortaleza o que se produz na Vila". O compromisso é usar aquele espaço para expor permanentemente o acervo municipal de artes plásticas. Basicamente, significa reunir peças de renomado realizadores que se encontram em repartições e prédios municipais. Além dos artistas já citados anteriormente, já foram restauradas peças de Sinhá d'Amora e Belchior (enquanto artista plástico).

"Espero que os artistas participem, inscrevam seus trabalhos e façam um grande Salão de Abril. É um evento essencialmente dos artistas plásticos, da cidade e conta com muita repercussão nacional". Evaldo recorre contra qualquer tipo de repressão que seja implicado aos trabalhos selecionados para esta futura edição. "Nenhuma censura, nenhum limite à sensibilidade dos artistas plásticos da cidade. A temática é livre e tenho a impressão que muitos desses participante vão buscar, inclusive, refletir esse momento de intolerância. Não há restrição e vamos buscar do Salão de Abril mais formação e informação. Como é que as pessoas vão fazer juízo de valor sobre aquilo que, a rigor, elas desconhecem. Que é o significado e alcance da arte. A questão fundamental é o respeito às artes e aos artistas", conversa.

Edital das Artes

Sobre o entrevero relacionado ao Edital das Artes, Evaldo prefere puxar da memória e citar que desde sua criação, o Edital das Artes não foi pago em um prazo inferior a dois anos. "Nos quatro primeiros anos do governo Roberto Cláudio, ele pagou os editais da gestão passada em 2013 e lançou Edital das Artes em 2015 e 2016.

Quando eu assumi em janeiro, eu já era chamado de caloteiro e minha promessa foi de só lançar o Edital 2017 somente após pagar o de 2016. Quitamos integralmente e agora estamos lançando o Edital das Artes 2017, no mínimo, com o mesmo valor do edital de 2016. Um valor aproximado de R$ 4 milhões distribuído em 13 linguagens", defende.

Mesmo assim, Evaldo comemora uma série de ações demandadas pela Secultfor ao longo de 2017. Para ele, o Projeto "Bom de Fortaleza" gerou uma nova dinâmica cultural na cidade, ao sediar apresentações artísticas em praças das seis regionais da prefeitura. Significa, detalha, a inclusão de vários segmentos da população e revertendo essa ideia de uma minoria produzindo para a maioria".

Outra atividade celebrada foi o registro da Festa de Iemanjá. Principal festividade do calendário da Umbanda da capital cearense, o evento foi registrado como Patrimônio Imaterial de Fortaleza em setembro.

"Foi um ano de dificuldades na economia, estagnação, queda de investimento, arrecadação da Prefeitura e isso repercute na cultura. Acredito que 2018 será melhor. Já vamos começar sem nenhuma dívida e isso nunca aconteceu. Começamos com muitos espaços em funcionamento como bibliotecas, centro culturais e espaços de formação. Teremos a inauguração do teatro São José e uma nova biblioteca no Autran Nunes", finaliza o secretário de Cultura de Fortaleza.