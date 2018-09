Conversa de tambores

00:00 · 20.09.2018

Integrantes do Rio Pandeiro durante oficina com Calé Alencar: troca de experiências

Cerca de 100 integrantes do grupo carioca Rio Pandeiro desembarcam neste fim de semana em Fortaleza para celebrar um intercâmbio cultural entre os batuqueiros do Sudeste e o maracatu da capital. A iniciativa será lançada com um cortejo nesta sexta-feira (21), às 17h, saindo do Estoril até o Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema.

Um dos principais blocos de Carnaval da capital fluminense, o Rio Pandeiro promove intercâmbios culturais através de experiências musicais direto com a fonte, envolvendo toda a diversidade da cultura brasileira.

Além do cortejo, em Fortaleza os integrantes estão recebendo aulas teóricas e práticas sobre história, cultura e características do maracatu de Fortaleza, ministradas pelo cantor, compositor e fundador do Nação Fortaleza, Calé Alencar, e pela percussionista, pesquisadora e professora Catherine Furtado.

Também está em curso uma oficina de pandeiro brasileira, com o percussionista Tadeu Campany, aberta ao público. A atividade acontece no Centro Cultural Belchior e se encerra hoje. Um show no Cineteatro São Luiz encerra a experiência, neste sábado (22), com entrada gratuita.

Durante o espetáculo, os grupos Rio Pandeiro, Batucriolo e Acadêmicos da Casa Caiada se encontram e prometem um repertório marcado por músicas consagradas da MPB, passeando pelo pop e ritmos da cultura popular, com destaque, claro, para o maracatu.

Após anos de experiência, observações e pesquisas, o percussionista Tadeu Campany desenvolveu uma metodologia própria de ensino que se baseia no estudo avançado do pandeiro brasileiro como fio condutor no aprendizado de outros instrumentos de percussão.

Com técnicas modernas, que proporcionam ao estudantes um rápido entendimento, o pandeiro é o centro de toda a metodologia de ensino. Ao longo das oficinas, utilizando ritmos, timbres e técnicas de movimentação do instrumento, os aluno desenvolvem habilidades aplicáveis inclusive a outros instrumentos de percussão, adquirindo uma compreensão mais abrangente da música contemporânea dos tambores, suas origens, gêneros e infinitas possibilidades sonoras.

Diálogo

Segundo Aline Côrte Real, produtora do Rio Pandeiro, a prática de intercâmbios é da maior importância para a integração e aproximação de sons do Brasil e do mundo. "Uma das características principais do nosso grupo é buscar manifestações culturais diferentes para destacar, identificar e valorizar outras formas de percussão. Já visitamos Argentina, Itália e fomos conhecer os batuques amazônicos de Belém no Pará em edições anteriores", conta.

Ela ainda reforça a identificação do grupo com a percussão que tem origem no Ceará. "A batida cearense teve uma história muito própria, muito diferente da que aconteceu no Rio, então não há muita relação entre o maracatu cearense e os ritmos cariocas. Por lá, é mais comum abordar-as batidas de Pernambuco", pontua. "O Rio Pandeiro, no entanto, já toca músicas cearenses há 10 anos no Carnaval", completa Aline.

Programação

Intercâmbio Cultural "Rio Pandeiro em Fortaleza"

Show Encontro de Tambores Rio-Fortaleza

Dia 22 (sábado), das 19h às 20h30, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500, Centro). Entrada gratuita (+ 1kg de alimento).

Cortejo de Maracatu

Dia 21 (sexta), às 17h (concentração no Estoril, Praia de Iracema).

Encerramento: Centro Cultural Belchior - Praia de Iracema.

Com os maracatus Nação Fortaleza, Nação Palmares e Vozes da África, além de 100 integrantes do Rio Pandeiro