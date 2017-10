Conquistas e desafios de uma odisseia artística

00:00 · 14.10.2017 por Adriana Martins - Editora Assistente

David Linhares: a menos de uma semana da abertura da Bienal, ainda há dúvida sobre recursos

Neste ano vocês estão trazendo dois críticos de dança para a Bienal. Como avalia essa atividade no Brasil hoje?

Sim, Henrique Rochelle e o cearense Joubert Arrais. É fundamental que a imprensa tenha consciência da importância de formar críticos para a dança. Ao trazer esses dois nomes, a Bienal sinaliza que a crítica é uma das coisas mais importantes que temos, algo que melhora nosso trabalho. Não podemos ter medo da crítica.Existe essa dificuldade de se relacionar com ela, esse medo do negativo. Aparecer no jornal para dizer que o evento vai acontecer é interessante, importante para divulgar, mas isso não é o que precisamos papel crescer. Para isso necessitamos de outras visões, outras possibilidades, que abordem os estranhamentos com os quais a linguagem da dança trabalha. Ela não propõe uma conveniência, e sim a fruição, a emoção: como me sinto ao assistir a isso? E a crítica não deve ficar só no jornalismo, mas também abrir espaços. É isso que tentamos fazer dentro do site da Bienal para que o público possa interagir conosco. É a crítica, a reflexão o que faz com que a dança movimente um pensamento. Não podemos criar uma Academia apática, medrosa, mas sim capaz de gera reflexões. Trazer a crítica para a imprensa permite que a Academia comece a se debruçar sobre isso. É um grande medo meu, não ter críticos a nível profissional e nem dentro da Academia. Precisamos instigar as pessoas, os pensadores, para que cresçam, estudem fora, façam uma pós-graduação.

> Os caminhos da dança

> Pelo direito de todo corpo dançar

Nesse sentido, as ações de intercâmbio realizadas pelo evento são uma grande contribuição.

Sim, todas essa relações que a Bienal tenta estabelecer com países estrangeiros não é de colonização, para que venham aqui mostrar seu trabalho, mas para que nós possamos conhecer outras coisas lá fora, outros territórios, e também mostrar o que fazemos. Não tenho receio de que nossos frente à crítica, porque já estamos circulando. Se somos convidados para eventos no Brasil e no exterior é porque nossos artistas têm potencial. Se a Edisca alavanca 3, 4 mil pessoas que aplaudem de pé não é à toa. Os jornalistas precisam atentar para isso, que existe um público. A Bienal movimenta 40 mil pessoas por edição, é um número enorme para uma linguagem como a dança.

A Plataforma Acessibilidade chega em 2017 em seu terceiro ano na Bienal. Como avalia essa proposta de lá para cá?

É uma das coisa mais importantes que existe mundialmente, reconhecida pelo Ministério da Cultura, por várias instituições. Temos a Companhia Gira Dança pela terceira vez no Ceará. Ano passado tivemos Marcos Abranches, com um dos trabalhos mais lindos e disputados pelo público, falando de acessibilidade, não nos sentido de deficiência, mas de inclusão, de pessoas com deficiência, de negros, homossexuais.

Especificamente quanto às pessoas com deficiência física - cadeirantes, que usam próteses etc. Há algum limite para elas na dança ou esse pensamento é um equívoco?

Não existe esse limite, não entre duas pessoas trabalhando fisicamente. Tanto que pessoas com deficiência estão aí, dançando. A Gira Dança tem um projeto de cooperação internacional com uma companhia de Berlim, Alemanha. Mas achamos o trabalho deles mais interessante, então deixamos os alemães na Alemanha e trouxemos os potiguares (risos). No espetáculo há bailarinos com Síndrome de Down, paraplégico. Importante ressaltar que a Gira Dança embora participe de atividades da Plataforma Acessibilidade, apresenta seu espetáculo na programação "normal", como qualquer outro grupo.

Um dos destaques da Plataforma em 2017 é a prática pedagógica de dança para crianças e jovens com autismo, atividade inédita no contexto cearense. O que ela traz de possibilidades?

É algo que me toca enormemente, é emocionante, as pessoas precisam ver esse vídeo da Anamaria Fernandes (professora e pesquisadora mineira) ao trabalhar com crianças autistas. Não é uma pessoa que toca essa criança e transforma seu movimento, ela vai junto, acompanha, e em 15 minutos consegue fazer um autista dançar, é a coisa mais linda do mundo. Não há, em nenhum momento, o choque, duas pessoas se batendo, e os resultados desse trabalho são evidentes. Como não se pensou nisso antes? Que uma criança que se bate na frente de um vidro pode ficar duas horas dançando comigo e me dar a possibilidade de reflexões quanto à minha presnça no mundo - eu, uma pessoa dita 'sã'. Crianças autistas têm, comprovadamente, capacidades excepcionais. Trabalhar com elas nos oferece reflexões que posso levar ao universo da saúde, educação, do próprio corpo. O corpo precisa estar bem fisicamente para pensarmos de forma sã.

Trabalhar com crianças na arte contemporânea ganhou contornos mais complicados pela série recente de ataques conservadores a alguns trabalhos, como o do bailarino Wagner Schwartz, que fazia uma performance no MAM-SP, nu. A interação de uma menina na plateia gerou críticas agressivas ao artista e à instituição. Como realizar um projeto do porte da Bienal frente a essa problemática?

Como vou trabalhar com a criança, representar minha afetividade, se o toque é proibido? A possibilidade que a linguagem da dança oferece é justamente essa, de tirar esses estigmas, esses preconceitos. Nesse sentido, o trabalho de Anamaria foi transformador, não apenas para os jovens, mas para enfermeiros, médicos, toda a equipe de saúde do hospital (o projeto da pesquisadora aconteceu em um centro hospitalar especializado na França). Todos falaram 'hoje me sinto menos limitado, mais à vontade' para atuar (com os pacientes).

E fora do âmbito desse trabalho de Anamaria Fernandes, no caso de espetáculos com nudez, por exemplo?

Isso é uma questão que, para a Bienal, é bem complexa. Não podemos trabalhar com o corpo sem ter a real dimensão dele. É um retrocesso grave, seriíssimo. Para onde estamos caminhando. As pessoas todas parecem que se amedrontaram. Encontro hoje gente com as quais convivi na infância e adolescência, com as quais cresci e me formei, que hoje estão de acordo com esse pensamento, quando existia uma placa sinalizando e interditando a entrada de menores de 18 anos naquela performance (do MAM-SP). Um trabalho pode ter cenas fortes, não apenas nudez - aliás, para mim a nudez é o menos importante. Pode haver cenas fortes de violência, que é mais grave, isso não passa pela cabeça das pessoas? Vivemos situações cotidianas na rua de extrema violência. Na praia, as pessoas muitas vezes estão seminuas e ninguém comenta. Sabemos que a pedofilia está dentro das casas, com os próprios parentes. Fico sem palavras. Além disso, um pai ou uma mãe tem direito de levar sua criança a um espetáculo, isso está na lei.

A Bienal tem classificação indicativa?

Sim, temos dois espetáculos com nudez, ambos proibidos para menores de 18 anos. E, por conta do que anda acontecendo, proibiremos a entrada de menores de idade mesmo acompanhados dos pais.

Além dessas manifestações de conservadorismo, o cenário de crise no País também impõe desafios para a produção cultural, não?

No começo do ano precisei fazer uma cirurgia para retirar a vesícula, e o médico disse que o problema estava relacionado ao stress, ao meu estado de tensão. Disse: 'você não é responsável por toda a dança no Ceará. Todos os anos temos dificuldades enormes por questões burocráticas, hoje mesmo estou indo a Brasília para resolver um problema no MinC, mudanças no Pronac (Programa Nacional de Apoio à Cultura), o novo Salic (Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura), sobre os quais não fomos informados, mas tampouco eles mesmos sabem, porque entraram agora em um ministério que não tem pessoal pra responder por isso. Um evento do porte da Bienal, que recebe quase 450 bailarinos, grande companhias, tem um staff enorme, sem nenhuma segurança de receber os valores dias antes de começar. Produtores culturais estão todos com síndrome de pânico, medicados. Em qualquer lugar do mundo você tem um tempo, seu projeto foi aprovado no ano anterior para, até o seguinte, haver tempo para pensar como realizá-lo. Aqui não sei se, no dia do lançamento, terei o recurso. Vou realizar a Bienal com a possibilidade de um valor que imaginei que vai dar certo. Se não der, quem responde por isso? Quem está aqui para me defender? A sensação que tenho de estar sozinho, sou apenas eu para responder por um valor que pode alcançar um milhão. E nem se eu vender minha casa e carro chego a cem mil. As pessoas e instituições lavam as mãos. Se falamos com um secretário hoje, no mês que vem já é outro, não há uma continuidade de políticas públicas.

Até porque a programação da Bienal dá conta não apenas da criação e circulação, mas de fomento, de debates...

Quando abrimos uma vertente, precisamos ir respondendo por ela. Fomento e formação, por exemplo, não fazem parte do papel de uma Bienal, mas de instituições públicas, que precisam pensar estratégias de circulação, de criação. A Bienal tem que tem pensar nas companhias, para mostrarem seus trabalhos. Aí se pensa: 'ok, vamos fazer cortes (na programação). Mas como posso hoje, 20 anos depois da primeira edição, fazer uma Bienal menor?

Há alguma importância simbólica para a Bienal retornar ao Theatro José de Alencar?

Muita. É importante dizer que quando saí do TJA não foi para ir pro São Luiz, porque ele não é um teatro para dança. Aliás, não temos um teatro para dança, o único é o Sesc, onde as pessoas estão mal sentadas e se empurram pra assistir aos espetáculos, onde já tive varias críticas de jornalistas que não conseguiram entrar para as apresentações. Temos o Teatro do Dragão, com um corredor no meio da plateia, onde danço olhando para um corredor - algo que até agora não mudou. E temos o TJA, onde, para cada espetáculo, precisamos pagar luz e som, porque não há estrutura para isso, há o palco, mas não refletores, equipamento de som, tampouco profissionais para operá-los. Não se sabe o que fazer com os funcionários antigos, que pela idade já estão com problemas de saúde, como de audição, e não eram mais para estar cuidado dessa parte técnica. Temos o Hugo Bianchi, grande nome da dança no Ceará, que recebe um salário do Estado para sobreviver. Quer dizer, não temos memória. Poderíamos ser uma das casas mais lindas do País, todos que visitam o TJA ficam encantados. Então a volta ao equipamento é para dizer isso, que fazemos esse esforço e vamos dar conta dessas dificuldades, quando sabemos que estar no São Luiz é dez vezes mais barato.

Parece realmente que isso acontece: com a inauguração (ou reinauguração) de um novo espaço, deixa-se os outros de lado...

Isso. Como, em nome de um novo equipamento, esquece-se da casa mais importante do Estado? Como não se cria condições de segurança para o público estar ali presente? Deixamos, por exemplo, um Centro de Convenções que tinha um teatro onde podíamos apresentar espetáculos para mil e cem pessoas, e a própria Bienal levou grandes trabalhos internacionais, que era um grade palco. Hoje está abandonado. Cadê aquele espaço, o que foi feito dele, porque as pessoas não perguntam isso?