Confira a programação da TV desta segunda-feira (30/01)

00:00 · 30.01.2017

"Cheias de Charme" é a novela em exibição no "Vale a Pena Ver de Novo", a partir das 16h45. "Nas Garras da Patrulha" é o programa humorístico exibido pela TV Diária a partir das 19h30

TV VERDES MARES

06:00 Bom Dia Ceará

07:30 Bom Dia Brasil

08:50 Mais Você

10:05 Bem Estar

10:40 Encontro

12:00 CETV - 1ª Edição

12:45 Globo Esporte

13:20 Jornal Hoje

14:00 Vídeo Show

15:10 Sessão da Tarde - Meu nome é Taylor, Drillbit Taylor

16:45 Vale a pena Ver de Novo - Cheias de charme

17:45 Malhação

18:20 Sol Nascente

19:05 CETV - 2ª Edição

19:30 Jornal Nacional

20:15 Rock Story

21:05 A Lei do Amor

22:10 Big Brother Brasil 17

22:35 Tela Quente - Qualquer gato vira-lata 2 (Inédito)

00:20 Jornal da Globo

00:55 Flash - De volta ao normal (Inédito)

01:40 Corujão I - Fugindo do passado

>> Horóscopo: a Lua nos convida ao recolhimento

TV DIÁRIO

06:15 Diário Regional

06:45 Diário Divino

07:00 Diário na TV

07:30 Expedições

08:00 Algodão Doce

09:30 Tudo Por Elas

10:50 Seu Bolso

11:00 A Grande Jogada

12:00 Jornal do Meio-Dia

12:40 Gargalhadas

12:50 Comando Realidade

14:30 Guia Automotivo

15:00 Algodão Doce

16:30 Caminhão

17:15 Elsys

17:28 Giro pelas ruas

17:30 Rota 22

19:30 Nas Garras da Patrulha

20:00 Nordeste Notícias

20:10 Paz e Amor

22:00 Diário na TV

22:30 Ação na TV Diário

23:20 Seu Bolso

23:30 Must

00:30 Justiça para todos

Não perca hoje:

Malhação

TV Verdes Mares, 17h45

Bárbara se surpreende por Joana (foto) aceitar participar do concurso Garota Carioca. Lucas e Martinha se emocionam na ultrassonografia. Nanda acredita que o coração doado para Renato seja o de Filipe. Ricardo descobre que Bárbara armou para Joana não fotografar.

Sol Nascente

TV Verdes Mares, 18h20

Sirlene confessa a Felipe que César (foto) é pai de Lucas. Felipe promete fazer justiça contra César. Tanaka agradece o apoio de Hirô na empresa. Com a ajuda de Felipe, Sirlene revela a Mario e Alice que Cesar é pai de seu filho. Sinhá orienta Mocinha a dopar Tanaka. Ralf e Damasceno chegam a Minas. Loretta ofende Lenita e exige que ela se afaste de Milena. Mocinha abre cofre de Tanaka.

Rock Story

TV Verdes Mares, 20h15

Lázaro provoca Gui, que é contido por Gordo. Yasmin não consegue se aproximar de Zac. Luana vê JF beijando uma menina. Diana e Léo se surpreendem com o sucesso do show da banda 4.4. Marisa expulsa Romildo e William. Gordo assina o contrato com a banda de Gui.

A Lei do Amor

TV Verdes Mares, 21h05

Magnólia afirma que não deixará a casa onde mora. Elio não acredita no resultado do exame das digitais de Marina. Vitória leva Caio para visitar Sílvia. Salete garante a Suely que Gustavo será internado. Tiago pede para ter um filho com Letícia. Magnólia ameaça Ciro (foto).