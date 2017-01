Confira a programação cultural desta segunda-feira (30)

00:00 · 30.01.2017

AGENDA DE CINEMA

Especiais

Os Fuzis

(BRA - 1963) Cinema do Dragão 02: 17h

Drama - 12 anos - 80min. De Ruy Guerra. Com Nelson Xavier. Ano de 1963, policiais chegam a uma cidade pobre do Nordeste brasileiro para impedir que a população saqueie um depósito de alimentos. Em meio a um cenário desolador, os policiais ficam chocados com a negligência do governo que, ao invés de mandar alimentos para os moradores famintos, manda soldados.

Deus e o Diabo na Terra do Sol

(BRA - 1963)Cinema do Dragão 02: 20h

Drama - 14 anos - 125 min. Com Geraldo Del Rey. Manuel ( é um vaqueiro que se revolta contra a exploração imposta pelo coronel Moraes e acaba matando-o numa briga. Ele passa a ser perseguido por jagunços, o que faz com que fuja com sua esposa Rosa. O casal se junta aos seguidores do beato Sebastião, que promete o fim do sofrimento através do retorno a um catolicismo místico e ritual. Porém ao presenciar a morte de uma criança Rosa mata o beato. Simultaneamente Antônio das Mortes, um matador de aluguel a serviço da Igreja Católica e dos latifundiários da região, extermina os seguidores do beato.

Sete Minutos Depois da Meia-Noite

(EUA/ESP)RioMar 10: 19h30

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Sigourney Weaver. O garoto Conor tem uma forte ligação com a sua mãe, que tem uma terrível doença terminal. Ele teme pela própria solidão e encontra numa grande árvore uma forma de superar todo o sofrimento. Dessa amizade, no entanto, surgem complicadas situações.

Estreia

A Bailarina

(FR/CA - 2017) Aldeota 02 - DUB: 14h e 15h45 | Messejana 05 - 3D - DUB: 12h e 16h20 | Via Sul 01 - DUB: 12h e 14h | RioMar 07 - 3D - DUB: 14h20 e 16h40 | Kennedy 05 - 3D - DUB: 13h, 15h20 e 17h40 | North Shopping 06 - DUB: 13h e 15h | Iguatemi 06 - 3D - DUB: 13h05, 15h05 e 17h05 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 15h05 e 19h30 | Caucaia 04 - DUB: 14h e 15h40

Animação - Livre - 90min. De Eric Summer e Eric Warin. Com Mel Maia. Paris, 1869. Uma sonhadora menina órfã toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o sonho de ser bailarina.

Beleza Oculta

(EUA - 2017) Del Paseo 02: 15h, 17h, 19h e 21h | Messejana 04 - DUB: 17h | Messejana 04: 22h | Via Sul 06: 19h30 | Rio Mar 04 - VIP: 14h, 17h e 20h | Iguatemi 07: 19h30, 21h35 e 23h40| Iguatemi 07 - DUB: 17h25 | Maracanaú 03 - DUB: 15h | Maracanaú 04 - DUB: 20h30

Drama - 10 anos - 97min. De David Frankel. Com Will Smith. Após uma tragédia pessoal, Howard entra em depressão e passa a escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor. Mas o que parece impossível, se torna realidade quando essas três partes decidem responder.

Quatro Vidas de Um Cachorro

(EUA - 2017) Aldeota 03 - DUB: 13h30 e 15h30

| Aldeota 03: 17h30, 19h30 e 21h30 | Messejana 03 - DUB: 15h50 | Messejana 03: 20h45 | Via Sul 06 - DUB: 17h | Via Sul 06: 21h45 | North Jóquei 04 - DUB: 17h40, 20h e 22h20 | RioMar 06: 13h30, 15h45, 18h e 20h30 | RioMar Kennedy 03 - DUB: 13h30, 15h50 e 18h15 | North Shopping 06 - DUB: 17h, 19h10 e 21h20 | Iguatemi 05: 17h25, 21h45 e 23h55 | Iguatemi 05 - DUB: 15h15 e 19h35 | Parangaba 04 - DUB: 15h10, 19h20 e 23h35 | Sobral 02 - DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 12 anos - 120min. De Lasse Hallström. Com Dennis Quaid. Um cachorro morre e reencarna várias vezes na Terra. Embora encontre novas pessoas e viva muitas aventuras, ele mantém o sonho de reencontrar o seu primeiro dono.

Max Steel

(EUA - 2017) RioMar Kennedy 06 - DUB: 14h20, 16h50 e 19h10 | North Shopping 05 - DUB: 14h50 e 16h50 | Iguatemi 04 - DUB: 19h05, 21h10 e 23h15 | Parangaba 01 - DUB: 15h30 e 20h05 | Parangaba 06 - DUB: 13h

Ação - 10 anos - 88min. De Stewart Hendler. Com Ben Winchell. Max é um adolescente de 16 anos que está passando por um período de descobertas. Entretanto, as transformações na vida do jovem estão relacionadas aos incríveis poderes que ele descobre ter quando entra em contato com uma força extraterrestre.

Resident Evil 6: O Capítulo Final

(EUA - 2017) Aldeota 01: 14h40, 17h, 19h10 e 21h10 | Messejana 01 - 3D - DUB: 16h30 e 19h | Messejana 01 - 3D: 21h30 | Messejana 03 - DUB: 13h30 | Via Sul 04 - DUB: 13h e 15h30 | Via Sul 05 - 3D - DUB: 19h | Via Sul - 3D: 21h30 | Benfica 02 - 3D - DUB: 13h25, 15h40 e 17h55 | Benfica 02 - 3D: 20h10 | North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h20, 17h, 19h30 e 22h | Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 16h30 e 19h30 | Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 13h30 e 22h20 | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D - DUB: 13h | Rio Mar 05 - MACROXE - 3D: 15h30, 18h20 e 21h | RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 21h40 | RioMar Kennedy 01 - 3D: 19h | North Shopping 02 - DUB: 13h30, 15h50, 18h10 e 20h40 | North Shopping 05 - DUB: 18h50 e 21h15 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h15 e 20h45 | Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 14h e 18h30 | Iguatemi 12: 21h05 | Iguatemi 12 - DUB: 16h30 e 23h20 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h15 | Parangaba 03 - XPLUS - 3D - DUB: 13h, 17h30, 19h45, 22h e 23h59 | Maracanaú 02 - 3D - DUB: 13h30, 16h, 18h30 e 21h | Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50

Ação - 14 anos - 107min. De Paul W.S. Anderson. Com Milla Jovovich. Sobrevivente do massacre zumbi, Alice retorna para onde o pesadelo começou, Raccoon City, onde a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes do apocalipse.

Em cartaz

Assassin's Creed

(EUA/RU - 2016) Messejana 05 - 3D - DUB: 18h30 | Via Sul 03 - 3D - DUB: 15h | Via Sul 04 - DUB: 20h30 | Benfica 01 - DUB: 15h15 e 20h | North Jóquei 01 - 3D - DUB: 18h20 e 21h | RioMar 02 - VIP - 3D: 22h | RioMar 07 - 3D: 18h40 e 21h20 | RioMar 09: 22h | RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 21h20 | North Shopping 01 - DUB: 13h55 | North Shopping 04 - DUB: 20h50 | Iguatemi 09 - 3D: 16h10, 21h e 23h25 | Iguatemi 09 - 3D - DUB: 13h45 e 18h35 | Parangaba 06 - 3D: 21h30 e 23h55 | Parangaba 06 - 3D - DUB: 17h05 | Maracanaú 04 - DUB: 18h | Caucaia 02 - DUB: 18h35 | Aracati 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Limoeiro do Norte 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Quixadá 01 - DUB: 16h30 e 20h50 | Sobral 01 - DUB: 16h30 e 20h50

Aventura - 14 anos - 115min. De Justin Kurzel. Com Michael Fassbender. Callum Lynch é um sujeito simples que descobre que seus ancestrais eram assassinos. Utilizando de uma tecnologia desenvolvida pela corporação Abstergo, Desmond revive as memórias de seus parentes, voltando a períodos da história mundial.

La La Land - Cantando Estações

(EUA - 2017) Del Paseo 01: 16h30, 19h e 21h30 | Pátio Dom Luís 02: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | Messejana 04: 19h15 | Via Sul 01 - DUB: 18h30 | Via Sul 01: 21h15 | RioMar 03 - VIP: 15h, 18h e 21h | RioMar 10: 22h15 | RioMar Kennedy 06: 21h50 | Iguatemi 10: 18h50 e 21h30 | Iguatemi 10 - DUB: 13h30 e 16h10 | Parangaba 01 - DUB: 22h10

Musical - Livre - 128min. De Damien Chazelle. Com Ryan Gosling. Sebastian é um pianista de jazz cheio de marra que se apaixona por uma atriz aspirante, Mia. Mas esse amor passa por provações, já que começam a se dedicar ao trabalho à medida em que vão se tornando bem-sucedidos.

Minha Mãe é uma Peça 2

(BRA - 2016) Aldeota 02: 17h30 | Messejana 02: 19h40 e 21h45 | Via Sul 02: 17h45 e 19h50 | Benfica 04: 18h30 | North Jóquei 02: 13h40, 16h, 18h, 20h20 e 22h30 | RioMar 09: 13h15, 15h20, 17h20 e 19h50 | RioMar Kennedy 04: 15h, 17h10, 19h30 e 22h | North Shopping 03: 17h20, 19h20 e 21h30 | Iguatemi 03: 14h, 15h55, 17h50, 19h45, 21h40 e 23h35 | Parangaba 04: 13h10, 17h20 e 21h35 | Maracanaú 03: 19h30 e 21h45 | Caucaia 04: 17h20, 19h e 20h40

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo e Rodrigo Randolfo. Sucesso como apresentadora de um programa de TV, Dona Hermínia resolve tentar novos relacionamentos, deixando para trás o pedido de Carlos Alberto para que reatem. O problema é que cada possível namoro empaca justamente devido à preocupação dela com os amados filhos Marcelina e Juliano.

O Vendedor de Sonhos

(BRA - 2016) Iguatemi 11: 17h50

Drama - 10 anos - 95 min. De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos.

Os Penetras 2 - Quem Dá Mais?

(BRA - 2017) Messejana 02: 17h30 | Via Sul 02: 15h20 e 22h | Benfica 04: 13h, 14h50, 16h40 e 20h20 | RioMar 10: 14h40 e 17h | North Shopping 03: 15h20 | Iguatemi 11: 15h50, 19h55, 21h55 e 23h55 | Parangaba 05: 15h30, 19h40, 21h40 e 23h40| Maracanaú 03: 17h15 | Caucaia 01: 20h45

Comédia - 12 anos - 85min. De Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet. Beto está desolado por ter sido enganado por Marco, o malandro que considerava seu amigo. Até que um dia ele recebe uma notícia que muda os rumos da sua vida e de seus parceiros.

Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood

(BRA - 2017 ) North Shopping 03: 13h10 | Iguatemi 11: 13h40 | Parangaba 05: 13h20 e 17h30 | Aracati 01: 14h30 e 18h50 | Limoeiro do Norte 01: 14h30 e 18h50 | Quixadá 01: 14h30 e 18h50 | Sobral 01: 14h30 e 18h50

Comédia - Livre - 99min. De João Daniel Tikhomiroff. Com Renato Aragão. O Grande Circo Sumatra está em meio a uma crise financeira desde a proibição de animais em espetáculos. É aí que Didi decide montar um novo espetáculo para o público.

Passageiros

(EUA - 2016) Iguatemi 12 - 3D - DUB: 14h10 e 18h45

Ficção Científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Uma nave segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas. Mas, uma câmara apresenta problemas e um dos adormecidos desperta 90 anos antes do previsto.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta

(EUA - 2016) Iguatemi 04 - DUB: 14h e 16h20 | Iguatemi 07 - DUB: 13h

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson. O coala Buster tem um teatro que mais fica às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

XXx: Reativado

(EUA - 2017) Aldeota 02: 19h20 e 21h30 | Messejana 05 - 3D - DUB: 14h e 21h | Via Sul 01 - DUB: 16h | Via Sul 02 - DUB: 12h45 | Via Sul 03 - 3D: 17h30 | Benfica 03 - DUB: 13h05, 15h20 e 17h35 | Benfica 03: 19h50 | North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h, 16h30, 19h e 21h30 | RioMar 02 - VIP - 3D: 19h | RioMar 08: 19h15 e 21h40 | RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 20h e 22h10 | North Shopping 01 - DUB: 16h20, 18h50 e 21h10 | Iguatemi 01 - 3D: 16h | Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h40, 18h20 e 23h | Iguatemi 07 - DUB: 21h30 | Parangaba 02 - 3D: 15h20 | |Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h, 17h40, 20h e 22h20 | Maracanaú 01 - 3D - DUB: 16h30 e 21h30 | Caucaia 02 - DUB: 16h35 e 20h45 | Aracati 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50 | Limoeiro do Norte 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50 | Quixadá 02 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50 | Sobral 03 - 3D - DUB: 16h40, 18h50 e 20h50

Ação - 14 anos - 107min. De D.J. Caruso. Com Vin Diesel. Na sequência da franquia de ação, originalmente lançada em 2002, Xander Cage desiste de sua aposentadoria quando Xiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de "Caixa de Pandora". Xander recruta os melhores soldados do mundo para destruir o vilão e paralelamente tem que enfrentar uma resistência formada por governos corruptos.

SEMANA CULTURAL

Especial

FitDance

Todas as segundas e quartas-feiras até o fim de fevereiro, às 19h, no Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz), estacionamento L5 da Expansão (área aberta). Grátis. (3477.3560)

Nova febre das academias de todo o Brasil, o FitDance é uma modalidade que mistura diversão, bem-estar e saúde. Por meio de um programa de aulas com as músicas do momento e coreografias únicas, o Shopping Iguatemi quer incentivar a prática promovendo aulas gratuitas de FitDance, a partir de hoje.

Expo Aqua

Até dia 9 de fevereiro no 3º Piso no Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Funcionamento: e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, de 15h às 21h. Grátis. (3048.1300)

A Exposição de peixes ornamentais apresenta aos visitantes a arte de aquarismo e seus benefícios, com foco no universo dos peixes ornamentais de água doce e salgada, além de oferecer um seminário que explica as plantas ideias para o aquário.

Book Lovers Kids

Até 31 de janeiro, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Grátis. A visitação acontece das 10h às 22h de segunda a sábado e aos domingos e feriados das 14h às 20h. (3089.0900)

A Feira Book Lovers Kids traz mais de 3 mil títulos de livros infantis e infanto-juvenis com preços acessíveis para os leitores. O evento tem o objetivo de resgatar o contato das crianças com os clássicos da literatura infantil, além de livros de personagens e desenhos conhecidos como a Barbie, Mickey, Polly, entre outros.

Mar de Bolinhas

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h30, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Ingresso: R$15 (por 15 minutos). (3308.3590)

Sucesso entre crianças e adultos, o Mar de Bolinhas é um espaço convidativo para altas aventuras em meio às mais de 200 mil bolas coloridas.

Desafio de Arco & Flecha

Até 31 de janeiro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado,419, Jóquei Clube). Ingresso: R$10 (por seis flechas). (3403.7042)

Uma brincadeira para quem quer ser arqueiro por um dia, o Desafio de Arco & Flecha é voltado para crianças e adultos.

Trampolim Park

Até 28 de fevereiro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$20 (por 15 minutos). (3066.2000)

Brinquedo que já é sucesso em vários países, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, o Trampolim Park conta com mais de 180 metros quadrados, áreas livres com camas elásticas instaladas no chão e nas paredes, além de uma piscina de espuma.

Exposição

Caminho das Abelhas

Até o dia 31 de janeiro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 15h às 21h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Grátis. (3243.1000)

A sensibilidade dos fotógrafos Iana Soares, Markos Montenegro, Paulo Gutemberg, Sérgio Carvalho, Silas de Paula, Vanessa Andion está disposta em 48 imagens. A exposição traz documentações visuais em torno da região do Sertão de Irauçuba.

Labirinto Selvagem

Até 24 de fevereiro. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábados, das 10h às 20h, e domingos, das 13h às 21h, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419, Jóquei Clube). Ingresso: R$10. (3403.7042)

A exposição é uma mostra interativa baseada em filmes e no imaginário popular. O espaço traz um mundo selvagem com grandes esculturas, réplicas de Velociraptors, Triceraptors, um crânio de Tiranossauro Rex, além de uma cabeça de King Kong com 1,70m de altura. A proposta é que o público entre em um labirinto, cheio de mistério e suspense, uma experiência que mistura medo e curiosidade, causando ainda mais emoção aos curiosos.

Show

Gaby Amarantos

A partir das 22h, na Praça Almirante Saldanha, no Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600)

A programação musical da 10ª Bienal da UNE começa com mostra estudantil de música, como Mano Money's (SP) e Mulheres de Buço (RJ). Em seguida, acontecem as apresentações do DJ Mr. Gazos, do VJ MaxLeguiza e da cantora paraense Gaby Amarantos, nome de sucesso do pop brega nacional.

Teatro

Na Colônia Penal

Às 19h, no Café Teatro das Marias (Rua Senador Almino, 233, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3037.9437)

A peça retrata o embate entre um oficial de justiça e um estrangeiro que chega à colônia para avaliar o sistema judiciário local. Kafka, neste texto e em toda sua obra, retrata a subordinação do homem perante às instituições burocráticas de poder.