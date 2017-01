Com Safira, pelos canais da internet e de Veneza

00:00 · 04.01.2017 por Edmílson Caminha* - Especial para o caderno 3

Ao contar uma história que se passa entre os encantos da Itália e as belezas da Grécia, Pádua Lopes repetiu o já feito por centenas de escritores, antigos e contemporâneos.

Há, porém, novidade em "Safira não é flor" (Expressão, 2016): a personagem que nomeia o romance vem das redes sociais em que hoje mulheres e homens se apresentam, se mostram, se desnudam - dizem, temerariamente, de seus desejos, de suas fantasias, de suas carências, como se deitados em um gigantesco divã, do tamanho do mundo.

Casada, com filhos, conhece, em um desses "sites" de relacionamento Pedro Pantoja, o Pepa, também casado, de quem aceita convite para uma viagem à Europa, acompanhados por Felinto Estrada, que já se dispusera ao passeio com o amigo.

Em vez do "ménage à trois" que se poderia supor, a proposta é, para o casal, a excitante aventura de amar-se em camas de hotel, de dar-se as mãos e beijar-se pelas ruas, longe de olhos conhecidos e da surpresa de flagrantes.

Para o trio, o que se busca é a emoção de conhecer novas terras, outros povos, culturas diferentes, como diz o narrador Estrada, em que o romancista parece haver posto muito de si mesmo: "Não viajo em turismo de passeio para me divertir com as futilidades oferecidas pelo mercado de consumo, mas para aprender numa escola de vivência real. Convoco minhas energias para absorver o máximo de informações de uma só vez, pelo receio de nunca mais poder repetir uma jornada como esta, uma oportunidade privilegiada".

Assim, os três deslizam pelos canais de Veneza, contemplam os tesouros de Florença, mergulham na história de Roma, deixam-se tocar pelos deuses de Atenas, rendem-se ao sortilégio das ilhas gregas, enquanto Safira reage ao encontro de Pepa com Ocella, italiana de quem fora namorado.

A reflexão do narrador é primorosa, plena de lucidez e de argúcia: "Uma mulher adúltera não tolera a traição de seu amante, porque não admite ser tola e idiota, igual ao marido enganado. Ciumenta do próprio pecado, ela pensa deter o monopólio da perfídia". Se, nas experiências extraconjugais, os amores secretos são tratados pelos homens com delicadezas e carinhos, estranha-se o gosto de Pepa em alardear, publicamente, a infidelidade de Safira, em magoá-la, constrangê-la, ridicularizá-la na presença de estranhos. Faz troça de Zirco José, por cuidar das crianças para que a mulher lhe ponha chifres, quando o sentimento dedicado aos "eternos maridos", como Dostoievski os imortalizou, é, geralmente, de simpatia afetuosa, de uma quase gratidão, pela generosidade mansa com que dividem o leito matrimonial.

Para os amantes, uma espécie de avesso da "síndrome de Estocolmo", em que não é a vítima que ama quem a sequestra, mas o traidor que se afeiçoa pelo traído...

Romancista de primeira viagem, Pádua Lopes já se revela bom na composição das personagens, no desenho de cenários, no fluxo da narração. Peca, às vezes, por subordinar a história ao que o cotidiano tem de pequeno, como nas passagens escatológicas do vaso sanitário do hotel e da disenteria que acomete o grupo. Não deve a ficção, por se fazer de vida, copiá-la rigorosamente, mas expressá-la só no que seja essência, segundo a lição de cineastas como Fellini: de todos os sons e ruídos gravados nas cenas, que se deem às plateias (ainda que não percebam) apenas os funcionais, para que não se sature, por "excesso de sonorização", a "realidade" do filme.

Nada, porém, que desmereça o livro. Ao escrevê-lo, o autor se mostra consciente de que a internet revolucionou muito mais do que a comunicação social, o mundo econômico, a realidade política: mudou, também, o modo de viver, o comportamento das pessoas, embora, no fundo, continuemos os mesmos, por mais que pareçamos outros.

"Vi alhures ruínas de monumentos, estátuas, céus e terras: o homem é sempre o mesmo", anotou Montaigne em seus "Ensaios", há mais de 400 anos.

Safira, realmente, não é flor: é mulher como toda a humana espécie, dividida entre razão e loucura, desencanto e prazer, frustração e risco. Não quer mais do que ser feliz, pela realização dos sonhos e pela satisfação dos desejos.

História que vem do império romano, do esplendor de Atenas e dos doges de Veneza para hoje nos chegar em segundos, por "smartphones" como o que Safira, certamente, carregava na bolsa...

*Edmílson Caminha é escritor, professor de Literatura e jornalista, autor de "Rachel de Queiroz, a Senhora do Não Me Deixes" (2010)