Sopa de Letras: Era um garoto

00:00 · 27.12.2016

Tarcísio Badaró

O jovem brasileiro Horst Brenke serviu o exército alemão durante o regime de Adolf Hitler. Sua história, escrita em um diário, foi reconstituída pelo jornalista Tarcísio Badaró, numa reportagem histórica que mais parece um thriller, com direito a episódios de drama e aventura. A experiência do personagem no cenário da guerra inclui sua prisão pelos russos, onde foi submetido a trabalho escravo e condições adversas; e uma temporada como sem teto, na Itália. Além das impressões de Brenke, Badaró fez pesquisas de campo e consultou historiadores e especialistas no conflito, do qual esta figura singular foi participante e testemunha.

Vestígio

2016, 192 páginas

R$ 37,90

O Diário de Anne Frank

Mirella Spinelli

A quadrinhista mineira Mirella Spinelli roteirizou e desenhou um dos relatos mais famosos do período da Segunda Guerra Mundial. "O Diário de Anne Frank". A adolescente judia holandesa Anne Frank, junto com a sua família, passou dois anos escondida em um anexo secreto de um prédio de escritórios em Amsterdã. Seu cotidiano, entre os anos 1942 e 1944, ficou conhecido no mundo inteiro graças à publicação do diário que ela escreveu para escapar do tédio no confinamento. O livro foi organizado por seu pai e, por meio dele, tem-se um registro não apenas do conflito, mas da vida de uma jovem às voltas com as descobertas sobre si mesma.

Nemo

2016, 96 páginas

R$ 37,90

Desaparecidas

Kristina Ohlsson

"Desaparecidas" é o terceiro romance da série protagonizada pela criminalista Fredrika Bergman, criada pela a escritora sueca Kristina Ohlsson. Os dois primeiros são "Indesejadas" e "Silenciadas", também lançados pelo selo Vestígio, da editora Autêntica. A analista criminal Fredrika Bergman e a equipe do inspetor Alex Recht são designados para investigar o brutal homicídio de Rebecca Trolle, jovem desaparecida dois anos antes, vista pela última vez a caminho de uma festa. Seu corpo é localizado numa cova rasa e algum tempo depois outras vítimas são encontradas no mesmo local. Fredrika descobre que, à época de sua morte, Rebecca estava fazendo uma pesquisa para sua monografia sobre uma figura pública. Tradução: Rogério Bettoni.

Vestígio

2016, 400 páginas

R$ 44,90

Fallen

Lauren Kate

Na esteira da versão cinematográfica de "Fallen", o primeiro romance da série ficcional criada pela norte-americana Lauren Kate. "Fallen" narra a trajetória de Luce, jovem que desde criança é assombrada pela visão de estranhas sombras que a perseguem. O resultado é uma vida conturbada, e ela acaba parando num reformatório aos 17 anos. Lá, conhece Daniel, com quem logo sente uma conexão. A série tem quatro livros - "Tormenta", "Paixão" e "Êxtase" completam a quadrilogia -, além de dois spin-offs: "Apaixonados - Histórias de amor de Fallen" e "O livro de Cam", todos lançados pela Galera. Além da versão com a arte do filme, a obra está disponível numa edição de capa dura. Tradução: Alda Lima.

Record

2016, 406/336 páginas

R$ 32,90/ R$ 59,90

Uma história de notáveis caçadores de sombras e seres do submundo

Cassandra Clare

Novo livro da autora da saga "Os instrumentos mortais". Em "Uma história de notáveis caçadores de sombras e seres do submundo", ela se juntou à ilustradora Cassandra Jean para criar este glossário de personagens, com direito a ficha técnica, ilustração colorida de cada um e suas personalidades traduzidas pela linguagem das flores. No livro estão os principais protagonistas, como Clary Fray e Emma Carstairs e Magnus Bane.

Record

2016, 208 páginas

R$ 44,90