Sopa de Letras

Claire North

Claire North é o pseudônimo de Catherine Webb. Neste romance, ele conta história de um personagem, desde seu nascimento, em 1919, no banheiro de uma rodoviária na Escócia. Sua mãe morreu logo após o parto e ele acabou sendo adotado por um casal. Harry viveu uma vida aparentemente normal, até que, após morrer em 1989, renasceu no mesmo lugar em que viera ao mundo pela primeira vez. Quando começou a recuperar as memórias de sua primeira existência, foi dado como louco e internado num hospício aos sete anos. Em desespero, cometeu suicídio.

Bertrand Brasil

2017, 448 páginas

R$ 44,90

A Volta ao Mundo em 80 Dias

Julio Verne

Uma das obras mais conhecidas de Júlio Verne, "A volta ao mundo em 80 dias" é um misto de romance de aventura e registro dos conhecimentos do autor sobre a geografia - por meio de detalhadas descrições das paisagens e cidades - e a mecânica - explorando, em detalhes, o funcionamento dos vários meios de transporte utilizados pelos personagens. A jornada do metódico lorde inglês Phileas Fogg e de seu destemido criado Passepartout começa com uma inesperada aposta em um clube de cavalheiros londrino.

Via Leitura

2016, 352 páginas

R$ 45

O Homem Invisível

H. G. Wells

"O homem invisível" é um clássico da ficção científica. Faz parte de uma série de romances produzidos no início da carreira do inglês H. G. Wells, um dos pioneiros e mais reconhecidos nomes da literatura fantástica. A história se passa na Inglaterra. O ambicioso cientista Griffin, após desenvolver uma fórmula que o torna invisível, perambula com o rosto coberto por bandagens, intrigando os habitantes de um vilarejo. As pequenas confusões e os acidentes cômicos causados por sua peculiar condição logo revelariam o terror de um homem que perde a própria imagem.

Via Leitura

2016, 160 páginas

R$ 37

As Aventuras de Tom Sawyer

Mark Twain

O romance "As aventuras de Tom Sawyer" é um dos grandes clássicos da literatura norte-americano. O romance de Mark Twain apresenta personagens icônicos, como Huck, Jim e o próprio Tom, que elevaram o autor ao status de gênio. Revolucionário ao trazer para a literatura a voz das comunidades sulistas dos Estados Unidos, o livro é despretensioso em sua proposta: divertir o leitor com as artimanhas de um garoto que só quer gazetear, fugir do trabalho e ser, um dia, um grande pirata. Tom Sawyer é, até hoje, um símbolo da esperteza, da malandragem e do encantamento das crianças com o mundo.

Via Leitura

2016, 272 páginas

R$ 41