Sopa de Letras

00:00 · 13.06.2017

Emma Cline

No final da década de 1960, a jovem Evie Boyd vive com a mãe no norte da Califórnia. Aos quatorze anos, imersa em inúmeras questões de autoaceitação, ela se sente muito desconfortável com o próprio corpo e tem apenas uma pessoa com quem contar: Connie, a amiga de infância. No início do verão, uma briga faz com que as duas se afastem, e Evie encontra um novo grupo: garotas que demonstram extrema liberdade, usam roupas desleixadas e emanam uma atmosfera de abandono que a deixa fascinada. O romance de estreia de Emma Cline é escrito com precisão ao construir os perfis psicológicos dos personagens. "As garotas" aborda mais que uma noite de violência - é sobretudo um relato do mal que causamos a nós mesmos e aos outros na ânsia por aceitação.

Intrínseca

2017, 336 páginas

R$ 49,90

Robô Selvagem

Peter Brown

Peter Brown sempre foi fascinado por robôs e pela natureza, e depois de anos imaginando, escrevendo e desenhando, ele deu vida a Roz, uma robô que, ao abrir os olhos pela primeira vez, se vê sozinha numa ilha. Ela não tem a menor ideia de como foi parar ali, mas foi programada para sobreviver. Depois de suportar uma tempestade intensa e escapar de ursos furiosos, ela se dá conta de que a única esperança é se adaptar ao ambiente, e vai ter que aprender isso com os nada simpáticos animais que habitam o local. "Robô Selvagem" é uma história comovente e cheia de aventuras sobre o que acontece quando a natureza e a tecnologia colidem inesperadamente. Analisa também como os humanos afetam o mundo ao nosso redor e o que significa estar vivo.

Intrínseca

2017, 288 páginas

R$ 39,90