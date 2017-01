Sopa de Letras: Aconteceu naquele verão

00:00 · 31.01.2017

Stephanie Perkins (org.)

Em clima de verão, essa coletânea organizada por Stephanie Perkins reúne 12 histórias que combinam fantasia e realismo, assinadas por nomes como Cassandra Clare (autora do best seller "Os instrumentos mortais"), Nina Lacour e Veronica Roth (autora da série "Divergente"). Cada um ao seu jeito, eles exploram o tema universal do amor - em diferente formas, e sempre em meio a muito calor. Com o objetivo de fugir dos clichês, a seleção incluiu narrativas com elementos diversos - quando não inesperados - para falar de amor. Um deles é o sobrenatural, presente, por exemplo, no conto "O último suspiro de Cinemorte", de Libba Bray, embalado por cinema e zumbis. Já em "Nova atração", de Cassandra Clare, uma garota que cresceu num parque de diversões precisa lidar com um tio enigmático, demônios e poções do amor. A ficção científica também está presente, em textos como "O mapa das pequenas coisas perfeitas", no qual dois jovens ficam presos num looping temporal. E sem esquecer, claro, do romance clássico, como em "Lembranças", de Tim Federle.

Intrínseca

2017, 384 páginas

R$ 39,90

Sob um milhão de estrelas

Chris Melo

Segundo romance da autora a ganhar edição pelo Fábrica231, o livro traz a história de Alma Abreu, que precisa lidar não apenas com um inventário e uma herança de família, mas histórias de um passado tumultuado. Para isso, e também com o objetivo de tentar descobrir mais sobre seu passado, tira uns dias na pacata Serra de Santa Cecília, na casa deixada pela avó paterna. Lá conhece Carlos Eduardo, professor universitário que mora do outro lado da rua e que mantém a casa em ordem a pedido da proprietária. É a partir desse encontro que se desenrola o novo livro de Chris Melo, no qual Alma precisa lidar com a conexão que desenvolveu não apenas com as pessoas daquele lugar - além de Carlos Eduardo, um gripo inteiro de amigas - mas com a própria cidade de Serra, onde cresceram seus pais, tudo isso precisando voltar ao caos de São Paulo. Como voltar a ter a mesma vida a partir de agora? Como enfrentar os fantasmas do passado se o rpesente está confuso?

Rocco

2017, 320 páginas

R$ 34,50