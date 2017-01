Paulo Coelho: Sobre mestres e caminhos

00:00 · 21.01.2017

Escolhendo o próprio destino

"Um cego mendigava no caminho que leva a Meca, quando um piedoso muçulmano se aproximou. Perguntou-lhe se o povo estava dando esmolas a ele generosamente, como manda o Corão. O homem mostrou-lhe a pequena lata quase vazia. Disse o visitante:

- Deixa-me escrever algo no cartão que você tem no pescoço.

Horas depois, o visitante retornou. O mendigo estava surpreso, pois tinha recebido uma quantidade enorme de dinheiro.

- O que você escreveu no cartão? - perguntou.

- Escrevi apenas: "Hoje é um lindo dia de primavera, o sol brilha, e eu sou cego".

Vivendo de acordo com a verdade

Mahatma Gandhi lutou sua vida inteira, mas conseguiu libertar a Índia do domínio inglês. Quando lhe disseram que era um dos maiores nomes surgidos na História Universal, respondeu:

"Nada tenho de novo para ensinar ao mundo. A verdade e a não-violência são tão antigas quanto as montanhas. Tudo o que tenho feito é tentar praticá-las na escala mais vasta que me é possível. Ao fazer isso, errei algumas vezes e aprendi com meus erros".

"Os que acreditam nas verdades simples que expus, só podem propagá-las

Se viverem de acordo com elas. Estou absolutamente convencido de que qualquer homem ou mulher pode realizar o que realizei, se fizer o mesmo esforço e cultivar a mesma esperança e fé".

Superando os obstáculos

Um famoso mestre sufi foi convidado para dar um curso na Califórnia. O auditório estava repleto às 8 da manhã - hora marcada para começar - quando um dos assistentes subiu ao palco.

"O mestre está acordando agora. Tenham paciência".

O tempo foi passando, e as pessoas abandonando a sala. Ao meio-dia, o assistente voltou ao palco, dizendo que o mestre daria a palestra assim que terminasse de conversar com uma bela menina que encontrara. Grande parte da platéia saiu.

As quatro da tarde, o mestre surgiu - aparentemente alcoolizado. Desta vez, quase todos saíram; ficaram apenas seis pessoas.

"Para vocês eu ensinarei", disse o mestre, parando de representar o papel de bêbado. "Quem deseja percorrer um caminho longo, tem que aprender que a primeira lição é superar as decepções do início".

Isso vai passar

A tradição sufi conta a história de um rei que vivia cercado de sábios. Certa manhã, enquanto conversavam, o rei mostrava-se mais calado que de costume.

"O que passa com Vossa Majestade?" - perguntou um dos sábios.

"Estou confuso", respondeu o rei. "Às vezes me deixo dominar pela tristeza, sinto-me impotente diante de minhas tarefas. Outras vezes, fico embriagado com o poder que tenho. Gostaria de um talismã que me ajudasse a estar em paz comigo".

Os sábios - surpresos por tal pedido - ficaram longos meses confabulando. No final, foram até o rei com um presente.

"Gravamos palavras mágicas no talismã. Leia-as em voz alta, sempre que estiver muito confiante, ou triste demais", disseram.

O rei olhou o objeto que havia pedido. Era um simples anel de ouro e prata, mas com uma inscrição:

"Isso vai passar".

Da negação

Josiah Royce ( 1855-1916 ), num momento em que morre alguém muito querido, escreve estas palavras:

"Nós morremos enquanto Tu permaneces.

A eternidade é Tua.

E, na eternidade, seremos lembrados

Não como pontos insignificantes deste mundo real

Mas como folhas sadias que, em um certo momento,

Floresceram nos ramos da Árvore da Vida.

Estas folhas caem da árvore, mas não caem no esquecimento,

Porque Tu sempre Te lembrarás delas".