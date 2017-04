paulo-coelho

00:00 · 08.04.2017

Como eu já escrevi aqui certa vez, a verdade sempre tem muitas faces, e foi em seu nome que a humanidade cometeu alguns de seus piores crimes. A cultura de civilizações inteiras foi destruída, os que procuravam um caminho diferente eram marginalizados. Um deles, em nome da "verdade", terminou crucificado. Mas - antes de morrer - deixou a grande definição da Verdade.

Ela não é o que nos dá certezas, nem profundidade, nem o que nos faz sentir melhor que os outros. Não é o que nos mantêm na prisão dos preconceitos, mas aquilo que permite a liberdade do ser humano.

"Conhecereis a Verdade, e a verdade vos libertará", disse Jesus. A seguir, algumas reflexões a respeito.

O que é a verdade

No dia 30 de janeiro de 2001, eu li a seguinte notícia no jornal espanhol La Vanguardia

"O que é a verdade? O presidente do tribunal, Josep Maria Pijuan, devia averiguar qual das versões de estupro oferecidas pela vítima, a menina J., de 11 anos, era a mais próxima da realidade. Os advogados que assistiam o interrogatório não acreditavam que ela conseguisse evitar as contradições no seu depoimento".

"Em certo momento, o juiz fez uma pergunta de caráter quase filosófico: 'O que é a verdade? É aquilo que você imagina o que pediram para que contasse?'"

"A menina parou por um minuto, mas logo em seguida respondeu:"

"A verdade é o mal que me fizeram",

"O advogado Jufresa, jurista de reconhecido prestígio, disse que esta foi uma das definições mais brilhantes que escutou em toda a sua carreira".

A verdade e os outros

"Quando olhar os seus companheiros, procure ver a você mesmo", disse o mestre japonês Okakura Kakuso.

"Mas isto não é egoísmo?", perguntou o discípulo.

"Nós olhamos a maldade nos outros, porque conhecemos a maldade através de nosso comportamento. Nos nunca perdoamos aqueles que nos ferem, porque achamos que jamais seriamos perdoados. Nós dizemos a verdade dolorosa ao próximo, porque a queremos esconder de nós mesmos. Nos refugiamos no orgulho, para que ninguém possa ver nossa fragilidade".

"Por isso, sempre que estiver julgando o seu irmão, tenha consciência de que é você quem está no tribunal".

Onde está a verdade

"Certos discípulos vivem me perguntando onde está a verdade", disse Maal-El. "Então, certo dia, resolvi apontar para uma direção qualquer, tentando mostrar que o importante é percorrer um caminho, e não ficar pensando sobre ele".

"Ao invés de olhar para a direção que eu apontava, o homem que me fez a pergunta começou a examinar meu dedo, tentando descobrir onde a verdade estava escondida".

"Quando as pessoas procuram um mestre, deviam estar em busca de experiências que possam ajudá-las a evitar certos obstáculos. Mas, infelizmente, a realidade é outra: estão usando a lei do menor esforço, tentando encontrar respostas para tudo".

"Quem aceita, sem perguntas, as verdades do seu mestre, jamais encontrará seu caminho".