paulo-coelho

00:00 · 23.12.2017

O rei e a deusa - O rei Sivi era um homem bom, e a deusa Raky resolveu testá-lo. Pediu a uma pomba que voasse até o quarto do rei, transformou-se em um falcão, e foi caçar a pomba diante dos olhos de Sivi.

- Não faça isto! - ele pediu.

- Por que não farei? - perguntou o falcão. - Meu alimento é carne fresca: O senhor quer subverter a natureza?

- Você tem razão - disse Sivi. - Então aceite minha carne fresca.

Sacou um punhal que trazia na cintura, preparou-se para cortar uma parte de seu braço e oferecê-lo ao falcão, que neste momento voltou a transformar-se em Raky.

- Um homem bom sempre vai a extremos para provar suas qualidades - disse a deusa. - Quando morreres, habitarás nosso reino.

Servindo a Deus

O monge Chu Lai descansava perto de um riacho, quando o jovem chegou.

- Quero saber qual a melhor maneira ter uma vida de acordo com os princípios divinos - pediu.

- Oração, penitência, reparação - respondeu o monge.

- E qual a pior maneira?

- Ofensas ao próximo.

- Pensei que a pior coisa fosse ofender a Deus.

- Está enganado. Deus está em toda parte, e você poderá encontrá-Lo sempre que se arrepender. Mas quando se ofende o próximo sem razão, ele pode partir para um lugar distante, você não terá oportunidade de pedir perdão, e estará semeando infelicidade no mundo.

Os elogios rápidos

Um velho aproximou-se do grupo que estava reunido em torno de Al-Yajihi. Durante muito tempo, ficou escutando o que o sábio ensinava; no final, comentou com um dos discípulos:

- Eis um homem que tem a sabedoria de Deus! A tarde de hoje ficará marcado para sempre em meu coração!

Animado, o discípulo foi contar para o mestre. Al-Yajihi, porém, não deu importância as palavras do velho, comentando:

- Muito cuidado com os elogios rápidos. Aqueles que, na primeira tarde, são capazes de ver qualidades que não tens, também rapidamente descobrem defeitos que nunca possuístes.

Os quatro elementos

"Seja terra", disse o mestre. "A terra recebe os dejetos de homens e animais, e não é perturbada por isto; muito pelo contrário, transforma as impurezas em adubo, e fertiliza o campo".

"Seja água", disse o mestre. "A água limpa a si mesma, e limpa tudo aquilo que toca. Seja água em torrente".

"Seja fogo", disse o mestre. "O fogo faz a madeira podre transformar-se em luz e calor. Seja o fogo que queima e purifica".

"Seja vento", disse o mestre. "O vento espalha as sementes sobre a terra, faz o fogo arder com mais brilho, empurra as nuvens - para que a água caia sobre todos os homens".

"Se você tiver a paciência da terra, a pureza da água, a força do fogo, e a justiça do vento, você está livre".