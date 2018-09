Mingau Pop

00:00 · 19.09.2018

A artista cearense Ilya, que acaba de desembarcar em São Paulo para uma temporada de shows e ações, vai lançar, no próximo dia 23 (domingo), às 19h, na Sala Itaú Cultural, seu primeiro álbum solo, "Doces Náufragos". O trabalho agrega suas próprias composições a uma cena contemporânea de compositores que se empenharam e propuseram a construir este trabalho junto dela, com destaque para Daniel Groove, José Rodrigues (PE/CE), Daniel Medina (CE), Michele Tajra (PI/CE) e Maria Ó (SP). Trata-se de uma forma de reafirmar uma identidade polifônica em seu fazer artístico.

O single "Se eu Saio e Você Dança", por exemplo, é uma canção da paulista Maria Ó, cantora e compositora que possui forte ligação com Fortaleza. "Nos conhecemos em uma vinda dela para Fortaleza e, a partir daí, brotou uma linda amizade e muita parceria. Essa música fala de fluxos e relações, mudanças", explica ela.

Molotov agreste

O Festival No Ar Coquetel Molotov anunciou nesta terça-feira (18) a programação completa de sua etapa no município de Belo Jardim-PE, que ocorre de 17 a 20 de outubro em diversos locais e com uma grande programação musical no Parque do Bambu. Lia de Itamaracá, Francisco El Hombre, Romero Ferro (Garanhuns) Agda (Santa Cruz do Capibaribe), Rasga Mortalha (Caruaru) e Jurandex (Belo Jardim) são algumas das atrações confirmadas no line up do evento, que em sua quarta edição no Agreste de Pernambuco acontece com uma programação completamente gratuita de shows, oficinas e Mostra Play the Movie no Cine Teatro Cultura.

Intercâmbio

Neste sábado (22), às 19h, o Cineteatro são Luiz recebe o show "Encontro de Tambores Rio-Fortaleza" com entrada gratuita. Rio Pandeiro, Batucriolo e Acadêmicos da Casa Caiada e o som da percussão brasileira trazem no repertório músicas consagradas da MPB, passando pelo pop e ritmos da cultura popular, com destaque para o maracatu. Antes, na sexta (21), um cortejo de maracatu acontece na Praia de Iracema.

Orquestra Sobral

A Orquestra Sinfônica do Campus da UFC em Sobral (OSUFC) foi contemplada pelo edital de apoio a projetos de educação musical da Sociedade Internacional para a Educação Musical (ISME) e receberá US$ 15 mil para realizar o projeto "Apresentando a Orquestra: Intervenção em Três Comunidades do Interior do Ceará", voltado a promover a interação social e musical entre moradores e integrantes da OSUFC.

Dias de muita música

O fim da semana chega animado em Fortaleza, com shows para diferentes públicos. A maratona começa na sexta (21) e segue no sábado (22), com duas apresentações do aguardado show de Chico Buarque, dentro da turnê "Caravanas". O cantor e compositor sobe ao palco do Centro de Eventos do Ceará. Ingressos na loja Feitiço ou pelo site bilheteriavirtual.Com . Também no sábado, fãs de metal devem celebrar a passagem de dois nomes importantes do gênero, a norte-americana Cannibal Corpse e a inglesa Napalm Death, em show no Espaço Jangada (Shopping Iguatemi). Ingressos no site clubedoingresso.Com. No domingo (23) é a vez de Alceu Valença aterrissar na capital cearense, com show gratuito no RioMar Music Festival. No mesmo dia, o Cineteatro São Luiz realiza mais uma Sessão Sonora, com exibição do filme "Os filhos de João, admirável mundo nova baiano", seguido do show de Pepeu Gomes "Pepeu 50 - A Mais de Mil Tour". Ingressos na bilheteria do Cineteatro e no site tudus.Com.Br.