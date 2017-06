Mingau Pop

00:00 · 07.06.2017

é oficial. A lenda U2 confirmou, na última terça-feira (6), a passagem da Joshua Tree Tour 2017 pelo Brasil. O anúncio foi dado através do site oficial da banda e os irlandeses se apresentam em São Paulo, no Estádio do Morumbi, no dia 19 de outubro. A banda de Noel Gallagher, a Noel Gallagher's High Flying Birds, foi confirmada como convidada especial do show. O ex-Oasis faz participação em todos as apresentações da turnê no México e na América Latina, onde o U2 passa pela Colômbia, Argentina e Chile antes de chegar ao Brasil. O valor dos ingressos não foram divulgados, mas a pré-venda exclusiva para clientes Ourocard começa na segunda (12). As entradas para o público geral podem ser adquiridas a partir da próxima sexta (16), ambas pelo site da Tickets For Fun. O show marca o retorno do U2 ao Morumbi depois de seis anos, já que o grupo de Bono tocou duas vezes no estádio do São Paulo em abril de 2011.

Noite Stoner

No atual cenário da música, o stoner rock tem se mostrado como um dos subgêneros mais populares do rock nos últimos tempos. O Brasil, em especial o nordeste, vem se revelando como um celeiro de talentos. No dia 15 de junho, às 17h, Fortaleza recebe o "Pedrada Rock Fest" e a noite promete quatro shows pesados e intensos para o público. O evento que acontece no Berlinda Club (Rua Dragão do Mar, 198, Praia de Iracema) recebe as bandas Swan Vestas e Mad Monkees (foto) e conta com a participação especial dos visitantes Mad Grinder (RN) e Blind for Giant (PA). Os ingressos custam R$ 15 (meia); R$ 15 + 1kg de alimento (inteira social) e vendas somente no local.

Punk nunca morre

A Toca Good Garden (Rua Nova Conquista, 1066, Bom Jardim) será palco de um verdadeiro encontro de gigantes do underground cearense. O show "Toca Old Punk" tem início às 19h e apresenta as bandas Superface, Galhofa, Deturbação e Capones. Estas duas últimas participaram ativamente da cena cearense no início dos anos 2000 e retornam para shows comemorativos. Ingressos no local e custam R$ 5.

Nine Inch Nails

O Nine Inch Nails anunciou que o EP de 2016, "Not the Actual Events", foi o primeiro de uma trilogia, segundo um e-mail que o vocalista Trent Reznor enviou para os fãs. O segundo EP deve ser lançado por volta do dia 23 de julho, próximo à primeira data do Nine Inch Nails no FYF Fest em Los Angeles, Estados Unidos. Ainda segundo informações de Reznor, o último EP da trilogia chega no fim de 2017.

O Popload Festival anunciou na segunda-feira (5) todas as atrações de sua edição 2017. Os headliners do festival para este ano serão Phoenix e PJ Harvey (foto), acompanhados por Daughter, Neon Indian e o grupo brasileiro Carne Doce. O evento acontece no feriado do dia 15 de novembro no Memorial da América Latina, em São Paulo. O valor dos ingressos variam entre R$ 160 e R$500 e já estão liberados em pré-venda para clientes Nubank. Os ingressos para o público geral começam a ser vendidos a partir do dia 9, por meio do Ticketload.

Musa indie no Popload

lembrar que o Phoenix lança "Ti Amo", seu novo disco, na próxima sexta-feira (9) e carimba seu retorno aos holofotes do rock indie depois de quase quatro anos sem material inédito. Já PJ Harvey volta ao Brasil depois de 10 anos com o show do disco mais recente, "The Hope Six Demolition Project" (2016). Este foi o primeiro trabalho de inéditas da roqueira em cinco anos e o álbum foi gravado em diversas partes do mundo.