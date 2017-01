Mingau Pop: Trilha de Twin Peaks

00:00 · 04.01.2017

Quando as primeiras notícias sobre um possível retorno da série de TV Twin Peaks apareceram, muitos adoradores da série ficaram empolgados com a ideia da retomada a este universo. Com a confirmação da volta e cada novo teaser liberado pelo diretor David Lynch, a ansiedade entre os fãs só aumenta. Mesmo sem uma previsão definitiva sobre a data de transmissão de novos episódios, a única certeza em torno da série é que Lynch está (novamente) à frente do projeto. A última notícia envolvendo o clássico dá conta que a trilha sonora do filme "Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer" (1992) será relançada em 2017. A obra serviu como prequel para a famosa série de TV, que foi ao ar entre 1990 e 1991. A trilha sonora do longa foi composta por Angelo Badalamenti e Julee Cruise. A coletânea de músicas será lançada ainda em Janeiro, já as filmagens da nova temporada serão encerradas somente em agosto.

McCartney festeja

Em meio aos festejos do ano novo, Paul McCartney fez uma aparição surpresa em um show do The Killers. A apresentação do grupo norte-americano aconteceu em uma festa particular do bilionário russo Roman Abramovich, dono do time de futebol britânico Chelsea Football Club. Na ocasião, o veterano e a banda capitaneada por Brandon Flowers executaram sobre o palco "Helter Skelter", do álbum Beatles (1968). A rica celebração particular de passagem de ano contou ainda com pequenos shows de artistas como Rolling Stones e Guns N' Roses e a inusitada parceria ganhou as redes sociais. O Killers já tocou essa faixa em 2006, durante show realizado em Sydney, na Austrália.

The xx inédito

O The xx revelou a faixa "Say Something Loving", segundo single do próximo disco do grupo, intitulado "I See You", o álbum dá continuidade aos discos "xx" (2009) e "Coexist" (2012) e será lançado na próxima sexta (13). Gravado entre 2014 e 2016, é a primeira vez na carreira do trio que a produção contou com um membro de fora. O disco foi produzido a quatro mãos por Jamie xx e pelo engenheiro de som Rodaidh McDonald.

Separação

O duo pop Karmin anunciou a separação e uma consequente parada nas atividades do grupo. Formado pelo casal Amy Noonan e Nick Noonan, a dupla que lançou o quarto disco em setembro do ano passado, o álbum "Leo Rising", ainda não definiu qual será o futuro do projeto. Amy usou as redes sociais para explicar o caso e anunciou que seguirá carreira solo com o novo nome Qveen Herby.

Jonnata Doll lança álbum

Uma das novidades da primeira semana de janeiro é o show da banda cearense Jonnata Doll & Os Garotos Solventes na próxima sexta-feira (6). A noite é especial par ao homem de frente, afinal, Jonnata Doll aproveita a ocasião para trabalhar o lançamento do elogiado álbum "Crocodilo". A apresenteção será gratuita e está agendada para o Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura(CDMAC), às 20 horas. Segundo disco de estúdio na trajetória do grupo, "Crocodilo" contou com produção de Kassin e Yuri Kalil e foi lançado oficialmente em novembro do ano passado. Yuri, que também integra o Cidadão Instigado foi responsável por produzir o primeiro trabalho de inéditas que leva o nome da banda. "Crocodilo" está disponível na íntegra no canal do selo EAEO Records. No último dia 18 de dezembro, Jonnata Doll & Os Garotos Solventes apresentaram o clipe de "Quem é que Precisa?", faixa do disco que contou com o apoio de Dado Villa Lobos na guitarra e violão.