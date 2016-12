Mingau Pop: Springsteen ao vivo

00:00 · 28.12.2016

Bruce Springsteen acaba de anunciar um presente aos fãs. O músico lançou um álbum com a última apresentação ao vivo de Clarence Clemons, saxofonista da E Street Band. O companheiro de palco era muito querido pelos fãs do cantor, principalmente por causa de suas participações em vários sucessos do Boss. A mais popular delas é o solo de saxofone de três minutos durante "Jungleland", faixa do disco "Born To Run" (1975), que acabou virando um dos maiores sucessos do cantor. O disco recupera apresentação realizada em 22 de novembro de 2009, na cidade de Buffalo, no estado norte-americano de Nova Iorque. Clemons faleceu em 2011 devido a complicações de um infarto. O show de três horas e meia conta com 35 músicas no setlist e está disponível para download no site Live Bruce Springsteen. Clássicos como ""Blinded by the Light" e "It's Hard to Be a Saint in the City" integram o disco. A venda física está prevista para janeiro.

Shows na TV

Outro atrativo para as festas de fim de ano são os especiais televisivos que recuperam grandes performances ao vivo. No dia 31, à partir das 21h, o canal BIS apresenta documentário que mostra trechos da turnê dos Rolling Stones pela América Latina em 2016. O programa combina imagens de shows no Peru, Colômbia, Brasil, entre outros países. O espetáculo em Cuba, acompanhado por 500 mil pessoas, será exibido logo na sequência, às 22h45. No dia seguinte, o Viva exibe, às 20h30, o "Elton John Especial de Ano Novo", concerto de gala realizado em Londres que celebra a vida e a carreira do artista. Destaque para o dueto do britânico com Rod Stewart, em "Sad Songs (Say So Much)".

Monkeys voltam

Em entrevista à BBC , Alex Turner do Arctic Monkeys confirmou que o quarteto está de volta à Inglaterra desde para trabalhar no sexto álbum de inéditas. A banda não lança material novo desde "AM" (2013). Nesse intervalo, os músicos fizeram apenas turnês. O baterista Matt Helders participou do projeto mais recente de Iggy Pop e Turner lançou um álbum do Last Shadow Puppets, "Everything You've Come To Expect".

Ensaio aberto

Uma alternativa de palco para grupos autorais de Fortaleza se solidifica com a montagem de ensaios abertos ao público. No dia 7 de janeiro, às 18h, no Underground Estúdio & Bar (Rua Ribeiro da Silva, 529 - Monte Castelo) acontece a primeira edição do "Raw Grind Chaos Gore". O evento aberto ao público reúne nomes da cena de extremo da capital e conta com as bandas Flagelo, Insepsy e Visceral Clímax.

Um legado de bondade

Nem só de valor artístico vive o legado de George Michael, falecido no último domingo (25), dia de Natal. O astro deixou um rastro quase anônimo de benfeitorias que só foram descobertas após a sua partida, quando algumas das instituições decidiram revelar as doações feitas por ele, como uma forma de homenageá-lo. Esther Rantzen, fundadora da Childline, uma instituição dedicada a prover aconselhamento telefônico confidencial para jovens, revelou que Michael doava a eles todos os direitos autorais de "Jesus To A Child" - música, aliás, criada pelo britânico em homenagem ao namorado brasileiro, o estilista Anselmo Feleppa, morto em 1993, de complicações decorrentes da Aids. Outras instituições, como a Terrence Higgins Trust, que se dedica a ajudar portadores do vírus HIV, e o Macmillan Cancer Suport, também receberam doações de Michael com o passar dos anos. Michael tinha 53 anos e morreu em decorrência e insuficiência cardíaca.