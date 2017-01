Mingau Pop: Singles pelo Dragão

00:00 · 11.01.2017

A programação do "Férias no Dragão - Ceará em Alta" conta com uma agenda que oferece mais de 40 atrações até o dia 18 de fevereiro. Com apresentações em sua maioria gratuitas, a temporada engloba linguagens distintas como a música, teatro, dança, cinema e artes visuais. Um atrativo na área musical é a quantidade de lançamentos fonográficos que acontecem neste mês no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). No dia 13, às 20h, no Anfiteatro, quem se prontifica a lançar um single é o Projeto Rivera. O sexteto que trabalha o segundo álbum (que conta com a produção de Léo Ramos, da banda Supercombo) de estúdio apresenta a faixa "Ladrilhar". A Danchá, por sua vez, divulga o single "Nêga", canção que conta com a participação de Liminha (ex-Mutantes). O experiente músico e produtor participa da gravação do primeiro álbum da banda intitulado "DanChá", que está em fase final de produção.

Skylab na internet

Rogério Skylab lançou, na última segunda-feira (9), o volume 2 da trilogia "Skylab & Tragtenberg". Com 16 faixas, o material está disponível para download através do site oficial www.Rogerioskylab.Com.Br. A dupla Skylab e Lívio Tragtenberg dão andamento ao projeto e reafirmam o conceito do disco anterior. Mesmo assim, o material aponta algumas nuances bem diferentes do primeiro volume. Desta vez, segundo definição do próprio Skylab, as canções estão um pouco mais próximas de um aspecto tribal. No álbum, destaque para músicas como "Refugiado", "No meio", "Assobio Transcendental" e "Matador de Passarinho 2"; faixa que dá continuidade ao clássico gravado em 1999.

Donato família

Aos 82 anos, João Donato prepara mais um disco na carreira. Desta vez, o trabalho vai ter um sabor todo especial. É o primeiro gravado em parceria com o filho, Donatinho, tecladista de 31 anos e hoje um músico requisitado. Batizado "Sintetizamor", o disco tem lançamento previsto para março de 2017. Com 10 parcerias dos dois, as faixas foram letradas por nomes como Davi Moraes e Domenico Lancellotti.

Lips retornam

A banda Flaming Lips está prestes a lançar um novo álbum. "Oczy Mlody" chega ao mercado na próxima sexta-feira (13) e uma das faixas do trabalho, "We A Family" acaba de ser divulgada. O disco foi produzido pelo parceiro de longa data do Flaming Lips, Dave Fridmann, e marca o retorno criativo do grupo depois de ter unido forças com Miley Cyrus no projeto Dead Petz, que a cantora lançou em 2015.

U2 comemora um clássico

O integrantes do U2 anunciaram, na manhã da última segunda-feira (9), que a banda vai celebrar o aniversário de 30 anos do álbum "The Joshua Tree". Para comemorar um de seus discos com maior vendagem no mundo, o quarteto programa uma turnê do na Europa e na América do Norte. O álbum de 1987 vendeu mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo, e liderou as paradas musicais com seus hits "With Or Without You", "Where The Streets Have No Name" e "I Still Haven't Found What I'm Looking For". A parte da turnê que passará pela América do Norte começa em maio, na cidade de Vancouver, Canadá, e segue de uma tour europeia por Londres em julho, incluindo uma apresentação em Dublin, a cidade natal dos artistas.

Nomes como OneRepublic, Mumford & Sons e The Lumineers vão ser as bandas de apoio nos Estados Unidos, ao passo que Noel Gallagher e sua banda devem abrir os shows na Europa. Ainda não há previsão de shows no Brasil.