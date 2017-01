Mingau Pop: Rock invade o CCBNB

00:00 · 25.01.2017

A primeira edição do "Hoje é Dia de Rock" de 2017 já chega com força e volume total. No próximo sábado (28), às 17h, o palco do Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro) será território para as bandas Skate Pirata, Steel Fox, The UnhaliGäst (RJ) e S.O.H (foto). Com programação totalmente gratuita, evento tem a característica de ser uma opção musical nos últimos sábados de cada mês do ano. Formada em 2007, a banda Skate Pirata toca hardcore punk com influências de Sado Nation, Cólera e Adolescents. O Power Metal da Steel Fox aponta a sonoridade de bandas alemãs e inglesas dos anos 1970 e 1980. Já os cariocas The UnhaliGäst tentam manter o espírito do metal dos anos 1980 e de clássicos do rock, tocando da maneira mais pesada e veloz em cada apresentação. A turma do Siege of Hate (S.O.H.) coleciona turnês pelo Brasil e exterior e o trio tem como assinatura a violência do Death Metal aliado ao Grindcore.

Biquini renovado

Os cariocas do Biquíni Cavadão completaram três décadas de atividade em 2015. Naquele momento, os integrantes lançaram o CD duplo e DVD "Me Leve sem Destino", no qual revisitaram sucessos da carreira como "Tédio" e "Timidez". Mesmo diante das turnês de celebração (que se encerram este mês no Rio de Janeiro), a banda ficou antenada com a possibilidade de explorar material inédito. Em paralelo aos shows de 2016, a banda encontrou tempo para gravar um álbum de inéditas, o 16º da carreira. O trabalho já está finalizado e foi nomeado de "As Voltas Que o Mundo Dá". Contando com a produção do mago Liminha, o registro chega ainda este mês ao mercado e será distribuído pela Coqueiro Verde.

Interpol celebra

Quem aderiu ao expediente de homenagear discos relevantes dentro da própria carreira foi a turma do Interpol. O primeiro álbum da banda, "Turn On The Bright Lights", completa 15 anos em 2017 e a ideia dos integrantes é executar uma série de shows especiais, onde o trabalho seja tocado na íntegra. Datas já foram anunciadas para agosto e setembro na Europa. Shows pelo continente americano ainda serão confirmados.

Boogarins duplo

Depois de um ritmo frenético de apresentações ao vivo durante o ano de 2016, o quarteto goiano Boogarins projeta para este ano o lançamento de dois álbuns. O primeiro, "Desvio Onírico", apresenta três performances em shows realizados em Portugal, Canadá e Estados Unidos, além de uma jam de estúdio. O lançamento está marcado para o início de fevereiro. Já o de inéditas segue sem nome e datas definidas.

O Gorillaz ainda está vivo

Após seis anos sem nenhuma novidade musical, o grupo Gorillaz voltou a causar burburinho ao lançar uma nova faixa no mercado. Intitualda como "Hallelujah Money", a música fará parte do novo

Disco da banda, previsto para este ano, mas ainda sem data de lançamento. A faixa conta com a participação do músico britânico Benjamin

Clementine. Na descrição do vídeo, o Gorillaz anuncia que "a banda lançou essa música na véspera da posse do presidente eleito Donald

Trump para servir como um comentário em um momento histórico e carregado politicamente". O vídeo foi realizado por Giorgio Testi, Gorillaz e editado por Sebastian Monk e interroga a prevalência do preconceito, corrupção e ganância nos dias de hoje. Criado em 1998, por Damon Albarn, integrante do Blur e o desenhista Jamie Hewlett (Tank Girl), o grupo já lançou os discos: "Gorillaz" (2001), "Demons Days" (2005), "Plastic Beach" (2010) e "The Fall" (2011).