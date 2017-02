Mingau Pop: Os sons do Grammy

00:00 · 01.02.2017

Diferentes nomes que devem se apresentar durante a noite de premiação do Grammy 2017 começam a ser divulgados pela produção da festa. Daft Punk e The Weeknd vão se tocar juntos na cerimônia. Além disso, o frontman do Foo Fighters, Dave Grohl, vai subir ao palco com A Tribe Called Quest e Anderson .Paak. Indicado para um Grammy pelo trabalho ao lado de Beyoncé, The Weeknd colaborou com a dupla francesa em duas músicas do novo disco, "Starboy", "I Feel It Coming" e a faixa-título. Já o Daft Punk não foi indicado em nenhuma categoria. Na segunda combinação com Grohl, A Tribe Called Quest e Anderson .Paak, não faltam indicações. Paak está na disputa para Artista Revelação e "Melhor Álbum Urbano Contemporâneo" por "Malibu" (2016). O Grammy acontece no dia 12 de fevereiro e outros shows incluem Adele, Bruno Mars, Metallica, John Legend e o dueto entre Alicia Keys e Maren Morris.

Prince relançado

Para quem aguardava a discografia de Prince (1958-2016) disponível em outros serviços de streaming já pode comemorar. Segundo o New York Post, os discos do finado cantor devem sair da exclusividade do Tidal e chegar ao Spotify, Apple Music, Deezer e Google Play. O lançamento acontece em 12 de fevereiro (noite da cerimônia do próximo Grammy, nos Estados Unidos) e os discos que devem chegar aos serviços foram lançados pela Warner Bros. A lista inclui álbuns que passam pelos anos 1970, e incluem clássicos como "Purple Rain" (1984), "Sign o' the Times" (1987) e até o recente "Art Official Age" (2014). Trabalhos lançados por fora da Warner ainda estão sendo negociados.

União pelo Metal

No próximo domingo (5), às 16h, o Grab Clube (Rua Hugo Vítor, 421 - Antônio Bezerra) recebe o "United Metal Fest". A tarde será de muito peso com as bandas Warbiff (lançando o álbum debut "Pigs Parliament"), Fist Banger, Encéfalo, NorDeath e Betrayal. O ingresso custa R$ 10,00 e pode ser adquirido antecipadamente nas Lojas Planet CDs (Galeria Pedro Jorge) e Jazigo Loja & Distro (Rua Senador Catunda, 29b - Benfica).

Punk na Berlinda

A "Promo Fest" é um dos destaques do Berlinda Club em fevereiro. No próximo dia 10, às 21h, o evento reúne diferentes gerações do punk rock cearense. Sobem ao palco as bandas Ollie-Fake, Malditos Remanis, Galhofa (Ex Same Old Shit) e Os Intrusivos. O ingresso custa R$ 8,00 e a outra opção é a meia social: R$ 4,00 + 1kg de alimento não perecível. O Berlinda fica localizado na Rua Dragão do Mar, 198 - Praia de Iracema.

Mac DeMarco lança disco

O cantor e guitarrista canadense Mac DeMarco prepara mais um disco de inéditas na carreira. O novo registro já tem nome e data de lançamento. "This Old Dog" contará com 13 faixas e chega ao mercado em maio deste ano. Além de anunciar o álbum, DeMarco também compartilhou para audição as duas primeiras faixas do material: "My Old Man" e a canção que dá nome ao disco. Com este quinto trabalho, Demarco promete soar bem mais acústico que em jornadas anteriores e toda essa sonoridade reflete a mudança de ares para o artista, já que o canadense trocou Nova Iorque por Los Angeles. A última passagem de DeMarco pelo Brasil aconteceu no fim de 2015, quando fez shows em São Paulo, Rio, Belém, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. "This Old Dog" tem a missão de suceder o intimista e curioso "Another One", assinalado em 2015. A discografia do astro indie é completada pelos discos "Salad Days" (2014), "2" (2012) e "Rock and Roll Night Club" (2012).