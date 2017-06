Mingau Pop

00:00 · 14.06.2017

Uma festa para ferver toda a Capital. O próximo dia 30, às 22h, o Amici's Bar (Rua José Avelino, 349, Centro Dragão do Mar) recebe os grupos Figueroas (foto) e Casa Maré. Em sua segunda passagem por Fortaleza, a dupla alagoana Givly Simons (vocal) e Dinho Zampier (órgão, sintetizador e arranjos), apresenta o novo álbum, "Swing Veneno". Além das melodias aceleradas, recheadas de frases de guitarra, efeitos de teclado e letras pegajosas, o disco do Figueroas passeia por uma sonoridade ainda mais original, com a lambada sempre presente, misturada a ritmos como a cumbia, o carimbó e o brega-raiz. Já a Casa Maré traz repertório baseado no EP "Fervura", lançado em fevereiro. O disco transita por ritmos como ska, frevo, carimbó, reggae, bossa, música latina, entre outras referências. Outro atrativo serão as releituras de artistas que influenciam o grupo, como Caetano Veloso e Chico Cesar. Ingressos a partir de R$ 20.

Som no salão

A primeira edição em Fortaleza do evento HC reúne no dia 22 (quinta), às 20h, no Salão Das Ilusões (Rua Coronel Ferraz, 80, Centro) as bandas dronedeus, Rieg (PB) e D_M_G & Bravo (PB). O encontro promete um passeio pelo art rock, trip hop e experimentalismo. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Dia da Música

O Dia da Música é um festival em rede que envolve dezenas de palcos de todo o País. Em Fortaleza, a 3ª edição invade o Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123, Praia de Iracema) no dia 24 de junho, às 15h30. O Palco Banana apresenta os grupos Vitor Colares, Ventre (RJ), Astronauta Marinho e Casa de Velho.