Mingau Pop: No volume máximo

Em maio de 2007, chega ao Brasil um verdadeiro encontro de gigantes do metal. A segunda edição do Maximus Festival acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, e parte das atrações foram confirmadas na última semana. A lista inclui de veteranos da música extrema à novos nomes do rock internacional. Entre as bandas confirmadas estão Slayer (foto), Ghost, Rob Zombie, Prophets of Rage, Linkin Park, Red Fang, Pennywise, Five Fingers Death Punch e Rise Against. Os ingressos começaram a ser vendidos na segunda (19) e os valores iniciais vão de 220 a 800 reais. Com 34 anos de carreira, o Slayer continua como um titã do thrash metal no mundo. O quarteto retorna ao País com o disco "Repentless" (12º álbum de estúdio) e o primeiro pelo selo Nuclear Blast. Além de Kerry King e Tom Araya (remanescentes da formação original) a banda conta com o guitarrista Gary Holt e o baterista Paul Bostaph.

Fish Magic

Entre os atrativos do calendário rocker de janeiro está o primeiro show do Fish Magic em Fortaleza. O projeto do cantor e compositor Mário Quinderé (ex-Dead Poets e Fontana), chega à capital com o mais recente disco "Sky High", lançado no último mês de novembro pelo selo brasileiro Midsummer Madness. O show acontece no Amici's Bar, às 21h, e o Fish Magic será completado pelos músicos Régis Damasceno (Cidadão Instigado), Rafael Vital, Bruno Pereira (Swan Vestas) e Daniel Pessoa. A outra atração da noite envolve outra iniciativa solo. Além de se apresentar com o Fish Magic, Régis executa seu projeto Mr. Spaceman. Os ingressos custam R$ 10 + 1 kg de alimento.

Cidade Marginal

Listado entre os eventos mais bem sucedidos da cena autoral cearense deste ano, o Festival Fortaleza Cidade Marginal acaba de anunciar as atrações da primeira data de 2017. A 4ª Edição acontece 8 de janeiro, no Casarão Benfica ( Av. Carapinima, 1884) e reúne as bandas Lascaux, Implicantes, Oco do Mundo, Casa de Velho, Malditos Remanis, Velouria, Alguns Bocados e Zé Agulha e os Garotos Paregóricos.

Hall da Fama

O Hall da Fama do Rock anunciou oficialmente os artistas que serão induzidos em 2017. Pearl Jam, Tupac Shakur, Journey, Yes, Electric Light Orchestra e Joan Baez estão entre os anunciados. Nile Rodgers, guitarrista do Chic, receberá o Prêmio de Excelência Musical e a cerimônia acontece no dia 7 de abril. Artistas são elegíveis para o Hall da Fama 25 anos após o lançamento do primeiro álbum ou single.

Noites para Elton e Taylor

Dois grandes nomes da música pop das últimas cinco décadas irão dividir uma turnê pelo Brasil. Os cantores Elton John e James Taylor voltam ao País no primeiro semestre e farão quatro shows, passando por Curitiba (31/3), Rio de Janeiro

(1º/4), Porto Alegre (4/4) e São Paulo (6/4). Apesar da turnê conjunta, os astros se realizam shows individuais. John, retorna acompanhado de sua banda e apresenta as canções do álbum mais recente, "Wonderful

Crazy Night", lançado neste ano, além de hits que sustentam a bem sucedida carreira de mais de 50 anos. Já Taylor excursiona com a banda All Star e conta com repertório do álbum "Before This World", lançado em 2015, após um hiato de 13 anos sem divulgar materiais inéditos. Após a passagem pelo Brasil, a dupla segue para Buenos Aires, na Argentina e Santiago, no Chile. A venda das entradas para as noites de Elton e Taylor no Brasil começam dia 13 de janeiro, através do site ticketsforfun.com.br.