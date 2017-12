Mingau Pop

00:00 · 20.12.2017

Entre os objetivos propostos pelo "Jazz em Cena", um em específico é fundamental para essa iniciativa. Interessa ao evento contribuir para a demanda do público cearense por mais shows de jazz no Ceará. Além de apresentar a novos ouvintes a obra de imortais da música e ressaltar o talento dos instrumentistas cearenses, o Jazz em Cena conta com programação contínua de shows e se soma a espaços como o "Ceará Jazz Series" , o Festival Jazz & Blues , o Jeri Choro Jazz (desde 2009) e os festivais instrumentais do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Para manter o nível das apresentações, a agenda 2018 já conta com três shows confirmados. Dia 20/1 (Mimi Rocha - Tributo a Pat Metheny), 3/2 (Davi Duarte, Marcio resende e grupo - Jobim Jazz) e 24/2, com Hermano Faltz e convidados - Tributo a Chico Pinheiro. O shows gratuitos acontecem aos sábados, 19h, no CCBNB (R. Floriano Peixoto, 941, Centro).

Unidos na estrada

Após uma série de rumores nunca efetivados sobre uma possível primeira turnê dos Tribalistas, uma notícia oficial chegou ao noticiário e causou a comoção dos fãs. Na manhã de terça (19), através da página oficial de Facebook, a cantora Marisa Monte anunciou que ela, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes vão ganhar a estrada próximo ano. "Confirmada a turnê Tribalistas em 2018! As datas e as cidades serão divulgadas em breve", diz a resumida postagem. O show deve entrelaçar músicas dos dois álbuns do trio, ambos intitulado "Tribalistas". O primeiro foi lançado em 2002, há 15 anos, sem gerar qualquer turnê. O segundo trabalho do trio chegou ao mundo em agosto deste ano.

Criação sonora

Entre os cursos de férias propostos pelo Vila das Artes, um em especial chama a atenção dos amantes da música. Com participação de Eric Barbosa, o equipamento recebe a oficina "Processos Criativos em Performance e Instalação Sonora". A formação é gratuita e propõe um processo imersivo sonoro no que tange os conceitos de intervenção, instalação e exposição. A inscrições vão até 4/01 e o curso acontece entre os dias 8 e 12/1.

Festa tropical

Um encontro com várias vertentes da música. Uma noite capaz de reunir sonoridades como electro, punk e Grunge. Inspirada pela corrente Neo Tokyo, a festa Berlim Tropical chega ao Bolacha Mágica (Rua Barão do Rio Branco, 2926, Fatima) com o peso das bandas Hijas de Puta, New Model e Monquiboy-boo. A entrada cus ta R$ 10 e o evento conta com discotecagens de Lola García, Yu Kitsune & Ravena Dhukai.

Bowie em documentário

Os últimos anos de vida e carreira de David Bowie (1947-2016) são o foco do documentário da HBO "David Bowie: The Last Five Years". A obra estreia nos Estados Unidos dia 8 de janeiro, data em que o britânico completaria 71 anos. Ainda não há previsão de quando o documentário será exibido no Brasil. Dirigido por Francis Whately, a obra ilumina os dois últimos discos de Bowie, "The Next Day" e "Blackstar", além do musical de teatro Lazarus. No trailer divulgado na última semana, amigos e colaboradores próximos ao músico relembram os passos criativos de Bowie, e avaliam como era o cotidiano de u artista que continuava a compor e gravar mesmo sabendo que tinha o câncer.

Há também uma variada gama de imagens de arquivo, fotos e clipes de entrevistas. "The Last Five Years" tem participação de Tony Visconti, Ivo Van Hove, Toni Basil, Earl Slick, Gail Ann Dorsey, Gerry Leonard, Carlos Alomar, Catherine Russel, Sterling Campbell, Zachary Alford, David Torn, entre outros.