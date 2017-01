Mingau Pop: Frejat deixa o Barão

00:00 · 18.01.2017

Reconhecido como um dos grupos mais emblemáticos da geração rock 80, o Barão Vermelho não conta mais com o principal homem de frente. Mais de trinta anos depois de assumir os vocais no lugar de Cazuza (1958-1990), Roberto Frejat deixa a banda e é substituído por Rodrigo Suricato, principal integrando da banda Suricato. O Barão planeja para maio as primeiras apresentações com a nova formação. Agora, a banda segue com os integrantes Guto Goffi, Maurício Barros (no barco, desde 1981), Fernando Magalhães (no grupo desde 1986) e Rodrigo Santos (desde 1992). A última turnê do Barão com Frejat aconteceu entre 2012 e 2013, momento onde os integrantes comemoraram 30 anos de carreira. Os integrantes remanescentes afirmam que as portas estão sempre abertas para Frejat. Aos 37 anos, Rodrigo Suricato ficou conhecido depois da participação no programa SuperStar, da TV Globo.

Arcade Fire

Quem gostou de conversar com os fãs nos últimos tempos foi o baterista Jeremy Gara, integrante do Arcade Fire. O músico soltou a informação de que o septeto canadense finalizou a gravação de um novo álbum. Gara foi além, e ainda repassou ao site polonês da Red Bull que o grupo deve cair na estrada pelos próximos dois anos. Mesmo sem uma data ainda fechada, o Arcade Fire começa atividades em abril e volta a dar um tempo em abril de 2019. O novo disco será o sucessor de "Reflektor" (2013). Mais recentemente, o grupo disponibilizou o DVD "The Reflektor Tapes + Live at Earls Courtque", material com imagens de shows, entrevistas e bastidores de produção em estúdio.

Extremo

A segunda edição da festa "Maximum Violence" promete uma noite de peso no próximo domingo (22). Com início às 16h, o evento acontece no Casarão do Benfica (Av. Carapinima, 1884, Benfica) e recebe as bandas Berserk, Prion D.C, Decomposing e Sodoma (PB). Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada nas lojas Planet CDs e Jazigo Distro (R$ 10). No dia do evento, a entrada custará R$ 15.

Estreia

O Festival Barulhinho terá sua primeira edição nos dias 21 e 22 de janeiro, no anexo do Theatro José de Alencar (acesso pela Rua 24 de Maio). Evento ligado à programação da Plataforma Ceará de Música, a iniciativa conta com os shows dos grupos Amandinho (PE), Rodrigo Colares e Lótus (dia 21); Talude (RN), Sepassando.Rec e maquinas (dia 22). Todas as apresentações são gratuitas e têm início às 18h.

LCD Soundsystem retorna

Qualquer notícia sobre um novo lançamento do LCD Soundsystem é rodeada de expectativa. A conta deste proeminente grupo de dance-rock nova-iorquino é positiva, afinal, em 15 anos de existência, o time liderado pelo cantor, compositor e produtor James Murphy lançou três discos aclamados e até hoje celebrados por crítica e público. Mesmo assim, o LCD anunciou o fim das atividades em 2011, ensaiou uma volta em 2016 e agora, segundo Murphy, o momento é de finalizar um álbum de inéditas. Este novo trabalho havia sido prometido pelo homem de frente no fim de 2015 e até janeiro de 2017, ainda não há uma data específica para que o LP enfim ganhe vida. "Claro, continuamos trabalhando nele, mas ficará pronto em breve", descreveu (possivelmente Murphy) a banda em sua página oficial de Facebook. Fora o single "Christmas Will Break Your Heart", lançado em dezembro de 2015, o último material inédito do LCD Soundsystem foi "This Is Happening" (2010).